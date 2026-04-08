Вэнс допустил конец войны с Ираном, если тот будет вести себя «добросовестно»

1 997 23
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Будапеште, назвал достигнутое с Ираном перемирие «хрупким». Но при этом выразил надежду, что стороны смогут договориться по-настоящему. Условие простое: иранцы должны работать с американцами «из добропорядочных побуждений».

Вэнс заявил:

Если они хотят работать с нами добросовестно, думаю, мы можем достичь соглашения. В противном случае им нечему будет радоваться.

Вице-президент подчеркнул: Дональд Трамп – человек нетерпеливый, особенно в стремлении к прогрессу. И шутить с ним не стоит.

В рамках двухнедельного перемирия, напомним, Иран согласился открыть Ормузский пролив. США, в свою очередь, сохранили за Тегераном контроль над проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана. Израиль, получив директиву от руководства, приостановил удары по Ирану. Но не по Ливану – там операция продолжается.

Вэнс подтвердил: достигнутые договоренности включают немедленное прекращение огня. Но назвал их хрупкими. На деле это всего две недели, которые могут стать либо началом большого мира, либо передышкой перед новой бурей.

Трамп, по словам Вэнса, получил от Ирана предложение из 10 пунктов и готов работать на его основе. Вопрос в том, насколько Тегеран готов к «добросовестным» шагам. И что Вашингтон вложил в это понятие.
23 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Александр_85
    +4
    Сегодня, 14:00
    Интересно было бы узнать, что в понимании Ленса Вэнса Дэнса есть добросовестность.
    Silver99
      +5
      Сегодня, 14:04
      Взглянул на эти десять пунктов Ирана.... просто шикарные требования, они даже не добросовестные, а просто предложение капитуляции США. Венс принимайте и все будет кокинаки (типтоп по-японски).
      Sky Strike fighter
        +3
        Сегодня, 14:15
        Так на Западе уже откровенно говорят что Трамп капитулировал.

        .МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Согласие принять условия Ирана стало безоговорочным поражением президента США Дональда Трампа, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
        "Практически полная капитуляция", — отметил он в соцсети X.


        https://ria.ru/20260408/trump-2085829974.html

        . И обе стороны подтвердили согласие на это. Третья (и главная) сторона конфликта Израиль, пробовал все сорвать, но явно под давлением США тоже вынужден был с этим согласиться. Почему, стало понятно несколько позднее, когда CNN сообщило, что при заключении этого перемирия 10 пунктов предложенных Ираном были приняты как базовые.При этом Трамп, когда это все всплыло в американских СМИ буквально осатанел и потребовал опровержения. Правда немного позднее из других источников стало понятно, что все именно так и было. И Иран также на это обратил внимание в своем официальном заявлении (в связи со своей «победой над Штатами»).

        Таким образом и Иран, и США пошли на уступки. Иран, который ранее заявлял, что никаких перемирий с открытием Ормузского пролива он не примет (без заключения прочного мира), уступил в этом пункте, а Трамп (в целом) согласился на пункты Ирана. Которые, конечно еще будут подвержены ревизии (по как минимум одному уже есть информация, что он снят). Тем не менее, судя по этим пунктам, это очевидная победа Ирана.


        https://dzen.ru/a/adXjBRbJEjNuoQfo

        Десять пунктов:

        1- США принципиально обязуются гарантировать отсутствие агрессии

        2- Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом

        3- Признание обогащения урана

        4- Снятие всех первичных санкций

        5- Снятие всех вторичных санкций

        6- Прекращение всех резолюций Совета Безопасности

        7- Прекращение всех резолюций Совета управляющих

        8- Выплата компенсаций Ирану

        9- Вывод боевых сил США из региона

        10- Остановка войны на всех фронтах, включая борьбу с исламским сопротивлением героического Ливана (этот пункт, судя по заявлениям Израиля, не принят)
        Курильщик
          Курильщик
          +2
          Сегодня, 14:23
          Ну что ж, пока удается отстоять внешний контур - Россия-Иран-Пакистан-Индия-Китай-КНДР... посмотрим кого следующего будут испытывать на прочность ..Одно печалит - Россия долго возится с украиной..
  Жека111
    +2
    Сегодня, 14:02
    Ага, и тут же, после объявления перемирия, жахнули по
    нефтеперерабатывающему заводу в Иране.....

    Ща они по свинячей методике во время перемирия будут диверсии устраивать, еще лучше подготовятся и опять начнут бомбёжки, и обязательно убьют очередных иранских переговорщиков
  Светлан
    +2
    Сегодня, 14:03
    Американский шовинизм это называется. Все нодоумки, одни мы д’Артаньяны
  ohka
    +3
    Сегодня, 14:03
    И сколько продержится договор? Главное Ирану дать время подготовиться к новой войне. А Трамп может смело претендовать на Нобелевскую премию мира - еще одну войну "закончил"
    Гардамир
      +1
      Сегодня, 14:15
      Уже закончился Израиль и США бомбили юг Ирана.
  Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:06
    Интересно а Тегеран ливийским союзникам поддержку окажет, Израиль вряд-ли откажется от своих целей там а теперь в условиях перемирия Иерусалиму всяко полегче станет.
    Ныробский
      0
      Сегодня, 15:03

      Признаться честно, сначала даже малость завис при попытке осознать предложенную вами конфигурацию расстановки сил и интересов на Ливийском направлении, потом понял, что вы это про Ливан написали. Аккуратнее надо бы с географией обращаться laughing hi
  alexputnik17
    +1
    Сегодня, 14:08
    Этот более культурный. Не матерится и не истерит. Хотя вектор тот же: если иранцы прогуться под амеров - быть миру. Нет, на "нет" и миру нет.
    Почему "американский шовинизм"? belay Голимый нацизм.
    Егоза
      +1
      Сегодня, 14:26
      Венс может сменить Трампа, если того Конгресс попрет. И вообще он претендент на место президента №1
  carpenter
    +1
    Сегодня, 14:08
    Трамп - человек хамелеон, но наглый, как кирпич.
  Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 14:09
    Когда в последний раз США вели себя добросовестно?
    Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 14:26
      Когда пригласили палестинскую делегацию в Доху на переговоры и оставили их там один на один с израильскими ракетами.
  rocket757
    +2
    Сегодня, 14:09
    . Кому б про добросовестность и прочее подобное говорить, только не полосатикам, там этого и рядом не стояло... wink
  К-50
    +1
    Сегодня, 14:20
    Хех, можно подумать, что Иран напал на евреев и пин дос ников во время дипломатических переговоров.
    Так что здесь ещё нужно посмотреть, кто может нарушить хрупкое перемирие.
    Но что-то гложет меня, что евреи, как только пополнят запасы противоракет смогут усидеть тихо-мирно на единственной своей извилине, ито прямой. lol
  Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 14:28
    Пахнет поражением США тем более если за дело взялся Венс

    Он единственный по слухам возражал против этой оказавшейся провальной операции и оказался провидцем

    Если он все разрулит ,он следующий президент США ,а Трампу уже сейчас надо готовится к выполнению декоративных функций .Если он не совсем ду рак то лучше ему отойти от дел и передать все полномочия Венсу

    В полном пролете окажется Израиль и вконец оборзевшим сионистам впервые в своей истории придется договариваться со своими врагами как это делается в приличном обществе непримиримых соперников

    Результаты их операции в Ливане теперь не будут иметь большого значения. Большой приз безоговорочной победы пролетел как фанера над Тель Авивом и будущее Израиля вместо тотального доминирования на Ближнем востоке теперь туманно

    Но все это конечно случится ,если в США возобладает здравый смысл и до Трампа наконец дойдет что интересы США превыше любых других интересов ,особенно если эти интересы как в случае с Израилем ставят на карту репутацию США

    К черту этот Израиль ,он не стоит того что бы из за него обрушилась Америка
  APASUS
    0
    Сегодня, 14:34
    А что уже изобрели соглашения ,на которые США не могут положить болт ?
  Игнатий555
    +2
    Сегодня, 14:46
    Фраза о добросовестности со стороны США звучит, как издевательство. Доверия к ним ноль.
  Кмет
    +1
    Сегодня, 14:56
    Не так давно Иран официально заявлял, что вести переговоры с США о чем-либо бессмысленно т.к. им нет доверия и каждый раз, когда США проводили переговоры по Ирану тут же начинали сыпаться удары... Неужто такая короткая память у Ирана? Сомнительно.. все они помнят, но видимо всех ситуация "прижала" (каждого - к своей стенке).
    ПС: когда смотрю на Вэнса - все время создается впечатление, что он глаза подкрашивает (контуры)) Прямые ассоциации с "боевой раскраской" Джонни Деппа для роли "Джека Воробья" (простите, что немного не по теме))
  лесничий
    +1
    Сегодня, 15:13
    Тут вопрос добросовестности не Ирана, а США. Эти подлые англосаксы при любом удобном случае начнут войну снова под любым предлогом. Вот верховный - бери пример с Ирана, а не занимайся барыжничеством и соплежуйством. Ведь у нас возможностей куда больше, а не клади людей в местных стычках.
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:15
    Может более стрессоустойчивый, чем Рыжий. laughing Хотя до делам все они одинаковые. Имидж разный.