Вэнс допустил конец войны с Ираном, если тот будет вести себя «добросовестно»

Если они хотят работать с нами добросовестно, думаю, мы можем достичь соглашения. В противном случае им нечему будет радоваться.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Будапеште, назвал достигнутое с Ираном перемирие «хрупким». Но при этом выразил надежду, что стороны смогут договориться по-настоящему. Условие простое: иранцы должны работать с американцами «из добропорядочных побуждений».Вэнс заявил:Вице-президент подчеркнул: Дональд Трамп – человек нетерпеливый, особенно в стремлении к прогрессу. И шутить с ним не стоит.В рамках двухнедельного перемирия, напомним, Иран согласился открыть Ормузский пролив. США, в свою очередь, сохранили за Тегераном контроль над проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана. Израиль, получив директиву от руководства, приостановил удары по Ирану. Но не по Ливану – там операция продолжается.Вэнс подтвердил: достигнутые договоренности включают немедленное прекращение огня. Но назвал их хрупкими. На деле это всего две недели, которые могут стать либо началом большого мира, либо передышкой перед новой бурей.Трамп, по словам Вэнса, получил от Ирана предложение из 10 пунктов и готов работать на его основе. Вопрос в том, насколько Тегеран готов к «добросовестным» шагам. И что Вашингтон вложил в это понятие.