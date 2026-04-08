Кувейт обвиняет Иран в нарушении перемирия и продолжении атак дронов
Не прошло и суток после объявления временной остановки боевых действий на Ближнем Востоке, как объекты Ирана вновь подверглись обстрелу. В частности, сообщается об ударах по иранскому НПЗ на острове Лаван. По некоторым данным, в ответ на это Иран атаковал объекты на территории Кувейта и ОАЭ.
Кувейт уже обвинил Тегеран в нарушении перемирия и заявил о перехвате по меньшей мере 28 иранских беспилотников. Одновременно с этим власти ОАЭ сообщают о ракетной атаке по объектам на территории королевства. При этом, учитывая, что ранее часть ударов по странам Персидского залива представляла собой операции «под ложным флагом», не исключено, что эти удары являются провокациями некой заинтересованной в продолжении конфликта стороны.
Даже если по итогам переговоров будут достигнуты устойчивые договоренности и боевые действия в Ближневосточном регионе прекратятся, союзные США и Израилю страны Персидского залива еще долгое время будут воспринимать Исламскую Республику в качестве экзистенциальной угрозы.
При этом очевидно, что внезапно объявленное Трампом двухнедельное перемирие больше похоже на политическую паузу, чем на реальную смену курса США. Подготовительная работа к проведению наземной фазы операции продолжает идти своим чередом, США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы, а лишние две недели в такой ситуации — это лишь дополнительное время. Ранее в Иране уже дали понять, что не собираются открывать Ормузский пролив в обмен на временную приостановку боевых действий, а США продолжили усиливать свою группировку в регионе, по всей видимости, готовясь к возможному наземному вторжению.
