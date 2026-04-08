Кувейт обвиняет Иран в нарушении перемирия и продолжении атак дронов

Не прошло и суток после объявления временной остановки боевых действий на Ближнем Востоке, как объекты Ирана вновь подверглись обстрелу. В частности, сообщается об ударах по иранскому НПЗ на острове Лаван. По некоторым данным, в ответ на это Иран атаковал объекты на территории Кувейта и ОАЭ.

Кувейт уже обвинил Тегеран в нарушении перемирия и заявил о перехвате по меньшей мере 28 иранских беспилотников. Одновременно с этим власти ОАЭ сообщают о ракетной атаке по объектам на территории королевства. При этом, учитывая, что ранее часть ударов по странам Персидского залива представляла собой операции «под ложным флагом», не исключено, что эти удары являются провокациями некой заинтересованной в продолжении конфликта стороны.



Даже если по итогам переговоров будут достигнуты устойчивые договоренности и боевые действия в Ближневосточном регионе прекратятся, союзные США и Израилю страны Персидского залива еще долгое время будут воспринимать Исламскую Республику в качестве экзистенциальной угрозы.

При этом очевидно, что внезапно объявленное Трампом двухнедельное перемирие больше похоже на политическую паузу, чем на реальную смену курса США. Подготовительная работа к проведению наземной фазы операции продолжает идти своим чередом, США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы, а лишние две недели в такой ситуации — это лишь дополнительное время. Ранее в Иране уже дали понять, что не собираются открывать Ормузский пролив в обмен на временную приостановку боевых действий, а США продолжили усиливать свою группировку в регионе, по всей видимости, готовясь к возможному наземному вторжению.
  1. Наводлом Звание
    Наводлом
    +4
    Сегодня, 14:42
    Настало время израильских провокаций.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 14:57
      Настало время израильских провокаций.

      Они их никогда и не заканчивали. Провокаторы по жизни.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 15:12
      Настало время продажи акций ,которые были скуплены вчера на фоне падения цены на фьючерсы нефти.И так у них всегда.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 14:51
    И дня не прошло... В общем матрасы просто не знали как отыграть назад чтобы не наносить удары сегодня ночью по объектам, на которые пришли гражданские в качестве живого щита. Теперь они просто не объявляя нанесут эти удары в другое время. Фуфло всё это "перемирие".
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:13
      Перемирие закончилось, не успев начаться... .
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:56
    Мне тоже кажется, что иранцы сглупили. США просто не могут принять условия Ирана.
  4. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 14:58
    Ну дык перемирие с американцами а не с Кувейтом. Но с другой стороны с Евреями тоже перемирие или как? Зачинщики то евреи
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:06
    Многие комментаторы пишут, что возобновление военных действий неизбежно. Многие пишут, что мир навсегда. Что остаётся нам,отставникам,служащим сегодня и прочим белобилетникам?
    Внимательно читать "Военное обозрение" и наблюдать за ситуацией.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 15:12
    Цитата: Светлан
    Ну дык перемирие с американцами а не с Кувейтом. Но с другой стороны с Евреями тоже перемирие или как? Зачинщики то евреи

    Вроде как перемирие амеров и иранцев. Израильтян перед фактом поставили. Последние сказали, ладно будем только с Хесбалла воевать. Хотя, думаю, все стороны пулять так и будут.
    Если персы пошли на этот шаг, то им тоже это нужно. Они всегда тонко вымеряют, с рекламой или без, когда ударить.... ИМХО.
  7. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 15:23
    В общем, Израиль показывает, что ему наплевать на все договоренности.