«Ярс» учится выживать - ракетные войска отрабатывают защиту от дронов в Сибири
Ракетные войска стратегического назначения завершили командно-штабные учения в Сибири. Об этом 2 апреля сообщило Минобороны. В манёврах участвовали подвижные грунтовые ракетные комплексы 15П155М «Ярс» из одного из соединений, дислоцированного в регионе. Учебных пусков ракет не было — отрабатывали развёртывание, рассредоточение и защиту колонн.
Главный элемент — защита от дронов
По данным Минобороны, расчёты «Ярсов» отработали передвижение с рассредоточением и смену полевых позиций. На маршрутах колоннам пришлось преодолевать участки условно заражённой местности. После выхода из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели полную специальную обработку техники. Эти же подразделения применили аэрозольные завесы для маскировки колонн крупногабаритной техники.
На позициях вели инженерное оборудование и использовали средства маскировки. Оповещение об угрозе воздушного нападения проводилось во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа — это указывает на масштаб, вышедший за рамки одного соединения.
Ключевой темой учений стало противодействие современным средствам воздушного нападения, включая беспилотники. По сценарию, условный противник использовал БПЛА для атак на ракетные комплексы. Подразделения охраны должны были реагировать на полный спектр угроз.
Для воздушной разведки маршрутов, поиска и обнаружения диверсантов задействовали армейскую авиацию и БПЛА различного типа. По данным Минобороны, это позволило обнаружить условные диверсионно-разведывательные группы на дальних подступах к полевым позициям и нейтрализовать их до подхода колонн.
Адаптация не выглядит случайной. На декабрьских учениях 2025 года, по данным Army Recognition, расчёты «Ярсов» уже применяли разведывательные дроны «Элерон» для контроля маршрутов движения. Отработка защиты от беспилотников становится сквозной темой боевой подготовки РВСН.
«Ярс» в системе вооружений
Серийные поставки комплексов начались в 2009–2010 годах. Весной 2011 года первый полк, полностью укомплектованный «Ярсами», заступил на боевое дежурство. К концу 2023 года командование РВСН сообщило о завершении переоснащения мобильной группировки — новые 15П155М полностью заменили комплексы семейства «Тополь». Параллельно идут закупки шахтных вариантов 15П165М.
По данным The National Interest, на вооружении России находится около 200 ракет «Ярс». Комплекс способен поражать цели на дальности свыше 11 000 километров. Ракета оснащена разделяющейся головной частью с тремя боеголовками мощностью около 200 килотонн каждая и средствами преодоления ПРО. Скорость на маршевом участке достигает 25 чисел Маха.
Последний пуск «Ярса» состоялся в октябре 2025 года в рамках учений стратегических ядерных сил. Ракету запустили с полигона Плесецк, условная цель находилась на полигоне Кура на Камчатке.
Зарубежная пресса реагирует на учения с заметным вниманием
Reuters охарактеризовало сибирские манёвры как часть регулярной практики, направленной на проверку боеготовности и «подавание предупредительных сигналов Западу в период высокой напряжённости из-за войны на Украине».
Британская Daily Mail озаглавила свой материал:
— эмоциональная подача, характерная для таблоида, без развёрнутых военно-технических оценок.
Американский The National Interest назвал «Ярс» одной из самых передовых МБР в мире. Автор публикации Брэндон Уайхерт констатировал:
Уайхерт указывает, что НАТО не располагает мобильными межконтинентальными баллистическими ракетами наземного базирования — США полагаются на шахтные «Минитмен-III», защищённые бетоном и разветвлённым командованием. Преимущество Запада — подводные лодки с ракетами «Трайдент II D5». Преимущество России с «Ярсом» — мобильность на суше, которая затрудняет противнику нанесение обезоруживающего первого удара.
Army Recognition отмечает, что Сибирь используется как площадка для учений не случайно: огромные расстояния, лесной покров и экстремальные погодные условия усложняют слежение. Издание подчёркивает: несмотря на войну на Украине, ядерные силы России финансируются и тренируются по отдельной программе. Западные аналитики, по данным издания, рассматривают учения не как подготовку к эскалации, а как демонстрацию гарантированного ответного удара.
Перспективы
Комплексы «Ярс» в мобильном и шахтном исполнении остаются основой наземной группировки стратегических ядерных сил России. Вместе с тяжёлой ракетой «Сармат» и гиперзвуковым блоком «Авангард» они формируют современный облик ядерной триады.
Ранее неоднократно сообщалось о возможности модернизации комплексов. По различным данным, Россия также разрабатывает перспективный ракетный комплекс «Кедр», который должен прийти на смену «Ярсам» — как в мобильном, так и в шахтном варианте. Однако сроки начала перевода частей на новую технику, по всей видимости, приходятся на тридцатые годы. До этого момента «Ярсы» сохранят место в войсках и продолжат выполнять поставленные задачи.
