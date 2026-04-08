Иран: Противник нарушил перемирие и ударил по НПЗ на острове Лаван

Министр обороны США сделал заявление по поводу ситуации с конфликтом против Ирана. Вслед за Дональдом Трампом он повторил тезис о «победе», но снабдил его ещё более крутыми (чем у президента США) эпитетами.

Пит Хегсет:



Мы добились решительной победы над Ираном. Они умоляли нас остановиться и прекратить огонь.

Тем временем иранское телевидение выходит со срочным репортажем, в котором утверждается, что США и Израиль нарушили решим перемирия. Из репортажа израильских журналистов:

Противник нарушил режим перемирия уже в первый день его действия. Они атаковали топливно-энергетическую инфраструктуру на острове Лаван. Удар был нанесён по нефтеперерабатывающему заводу.

Имеется в виду остров, принадлежащий Ирану, в Персидском заливе. Остров, который так же называют Шейх-Шойэб, относится к иранской провинции Хормозган, располагаясь в 15 км от материковой части страны и примерно в 250 км от Ормузского пролива.

На текущий момент поступает информация о повреждении НПЗ NIORDC. В результате удара возник пожар. Жертв и пострадавших на данный момент нет. Пожарные борются с возгоранием.

В Иране заявляют, что удар наносился из воздушного пространства Кувейта. Вероятно, этим и обусловлен иранский удар по объектам на кувейтской территории.
    ЗВЕРОБОЙ
    +11
    Сегодня, 15:34
    Всё правильно делают Иранцы, дали возможность Трампу свалить не до конца потеряв лицо, продавили свои требования. Получили очередной удар - жёстко на него ответили. Думаю Трамп как минимум задумается, стоит ли опять обострять? Его и так уже весь мир как рыжего клоуна только воспринимает.
    Провокации будут, Израиль такой результат не устраивает.
      carpenter
      +4
      Сегодня, 15:39
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Думаю Трамп как минимум задумается, стоит ли опять обострять?

      Какой там задумается, Трамп как наша гнедая из Первого гвардейского кавэскадрона, закусила удила и прёт с пеной на губах.
      alexboguslavski
      +7
      Сегодня, 15:43
      ВВС США ударили авиабомбой JDAM по мосту с автомобилями мирных жителей к западу от Тегерана. Перемирие?
        rosomaha
        +8
        Сегодня, 15:51
        это ещё к вопросу по возможности удара нами по мосту ФАБ-УМПК
          роман66
          +7
          Сегодня, 16:19
          Это по иранским можно, а по украинским нельзя
          Перфильева Вера
          +2
          Сегодня, 16:25
          "это ещё к вопросу по возможности удара нами по мосту ФАБ-УМПК"

          Да все с мостами можно решить , было бы желание! Даже необязательно мост рушить , достаточно эшелон на нем подорвать и в режиме онлайн бить по ремонтникам.
        Metallurg_2
        0
        Сегодня, 17:35
        Они сами себя обстреливают! (с)
      guest
      +5
      Сегодня, 15:44
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Его и так уже весь мир как рыжего клоуна только воспринимает.

      П сравнению с нашими рукамиводителями, ему всё равно как мир его воспринимает, главное для него достичь своей цели и не важно каким путём.
      ettore
      0
      Сегодня, 17:32
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      дали возможность Трампу свалить не до конца потеряв лицо, продавили свои требования.

      Их требования уже выполняются?
    silberwolf88
    +8
    Сегодня, 15:34
    Матрасники и политические иудейцы как обычно демонстрируют свою недоговороспособность типа для них правила не писаны … думается с Ираном это не прокатит … слишком далеко все зашло … ждём ответку …
    carpenter
    +9
    Сегодня, 15:36
    Они умоляли нас остановиться и прекратить огонь.

    Тем временем иранское телевидение выходит со срочным репортажем, в котором утверждается, что США и Израиль нарушили решим перемирия.

    Не уж то есть те кто верит евреям и янки. Перемирие это ширма.
    Россия уже наелась таких перемирий и переговоров.
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 15:37
      carpenter hi ,а наелась ли?
        carpenter
        +5
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Ропот 55
        carpenter ,а наелась ли?

        Если судить по высказываниям Пескова, так ещё желает.
      guest
      +14
      Сегодня, 15:40
      Цитата: carpenter
      Россия уже наелась таких перемирий и переговоров.

      Нет не наелась, усы Кремля ещё добавки просят. laughing sad
    майор Юрик
    +4
    Сегодня, 15:36
    Кувейт, Кувейт захихикал нитаньяху зачесав пейсы за уши.... negative
    guest
    +6
    Сегодня, 15:39
    Иран: Противник нарушил перемирие

    А кто то ожидал, что будет иначе.
    duschman80-81
    +8
    Сегодня, 15:52
    США в который раз показали, что им доверять нельзя, обманут. Такие же и Британия, Германия ,Израиль , усраина. Список можно продолжать .
      multicaat
      0
      Сегодня, 16:22
      Цитата: duschman80-81
      им доверять нельзя, обманут. Такие же и Британия, Германия ,Израиль , усраина.

      не надо утрировать - это слишком сильное заявление.
      например, предыдущий германский лидер Шольц при всей критике в его адрес, не был таким долбоящером, как Мерц и политика Германии не была настолько флюгерной
    Фразах
    +2
    Сегодня, 15:59
    Перемирие до добра не доводит. Пора бы уже запомнить этот факт. Хотя о перемирии растрезвонил только сам "миротворец", Иран прямо ничего не сообщал и не обещал.
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 16:19
      Цитата: Фразах
      Перемирие до добра не доводит.

      Погодите минуточку, дадут команду и наш Хатхи протрубит пасхальное перемирие...
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 16:23
      Вы ведь понимаете что Иран на последнем издыхании сейчас. То есть у них выносят верхушку, выносят базы, всю инфрастуктуру. Можно конечно долго дуть щеки, но там так сказать проедают то что осталось. А осталось немного
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 16:05
    Длительное перемирие в тех краях в принципе невозможно. США не может сдать назад, последствия блокировки пролива (пока одного) уже видны и это только начало, монархии Залива осознали бумажность американской крыши, но хотят продолжать жить по программе "нефть в обмен на доллары". Израилю тоже не позавидуешь, если США их кинет по финансово-ракетным вопросам, то им совсем не поздоровится, а еще надо у Ливана пресную воду отжимать. Иран настроен выживать. Непреодолимые противоречия. Не будет там мира.
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 16:05
    …Мы добились решительной победы над Ираном. Они умоляли нас остановиться и прекратить огонь…
    У них не Белый дом - он жёлтый, как дурдом. Перефразируя фильм, «в ставке Дональда все малохольные».
    rocket757
    +1
    Сегодня, 16:09
    Отвечать ударом на удар, по другому никто не понимает...
    А так, верить Западу, ну так себе решение, если не хуже...
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 16:20
      Цитата: rocket757
      Отвечать ударом на удар

      Это для сильных духом...
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:28
        Тоже верно, но вообще бывают по разному...
    Гаврило Принцип
    +1
    Сегодня, 16:21
    Так война заканчивается либо победой либо капитуляцией. Третьего не дано.
    Misza1963
    0
    Сегодня, 16:29
    Najpierw warto się dowiedzieć, czy na pewno. A potem dojść do wniosku, że Iran może i zawiesił coś z USA, ale nie z Żydami.
    Albowiem oni nic nie zawieszają.
    Poza tym to bliski wschód.
    Tu każdy każdemu może coś za- i odwiesić. A potem zrobić odwrotnie.
    Atak z Kuwejtu...
    To może być odwieszenie braku zawieszenia z arabami. Oni teraz mogą chcieć oddać ciosy. Udawać, że Iran zaczął odwieszać. I korzystając z tego, że ich wersja będzie uznana za prawdę, ba, to prawda będzie oczywista, oni wtrąca się do całej awantury.
    Tego wymaga honor.
    A honor araba, szczególnie znad zatoki, to coś ponad wszystko.
    Arabowie zatem spowodują, że choć Iran zawiesi z USA, to i tak będzie miał u siebie wojnę. A żydzi, skoro Iran odda arabom, uznają, że oni mimo, iż nic nie mają do tego akurat konfliktu, mają prawo do zwykłego strzelania do każdego.
    Co łącznie spowoduje, że wszystkie rachuby związane z odblokowaniem cieśniny Perskiej hehe, pójdą na wysypisko dla rachub.
    Zauważmy, iż obecnie w świecie nie ma niemal nikogo, kto przejmowałby się prawda, prawem, obyczajami i zwyczajnym rozsądkiem zdrowym.
    To coś w rodzaju "Władcy much".
    К-50
    0
    Сегодня, 16:36
    Иран: Противник нарушил перемирие и ударил по НПЗ на острове Лаван

    Хех! И полдня не продержалось. То евреи. Им мирняки, что серпом по недостаткам.
    Видимо кайфуют, от того, что кровушка человеческая рекой льётся, на сатанизм смахивает. what yes
    А учитывая и помня, как на додика в белом сумасшедшем доме молились, меня серьёзно одолевают подозрения, а не продались ли они там все лукавому? what
    BMWforEVER
    0
    Сегодня, 16:42
    Иран нашёл кому верить, два раза недавно нашпарили и ещё нашпарят.