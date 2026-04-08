Иран: Противник нарушил перемирие и ударил по НПЗ на острове Лаван

Мы добились решительной победы над Ираном. Они умоляли нас остановиться и прекратить огонь.

Противник нарушил режим перемирия уже в первый день его действия. Они атаковали топливно-энергетическую инфраструктуру на острове Лаван. Удар был нанесён по нефтеперерабатывающему заводу.

Министр обороны США сделал заявление по поводу ситуации с конфликтом против Ирана. Вслед за Дональдом Трампом он повторил тезис о «победе», но снабдил его ещё более крутыми (чем у президента США) эпитетами.Пит Хегсет:Тем временем иранское телевидение выходит со срочным репортажем, в котором утверждается, что США и Израиль нарушили решим перемирия. Из репортажа израильских журналистов:Имеется в виду остров, принадлежащий Ирану, в Персидском заливе. Остров, который так же называют Шейх-Шойэб, относится к иранской провинции Хормозган, располагаясь в 15 км от материковой части страны и примерно в 250 км от Ормузского пролива.На текущий момент поступает информация о повреждении НПЗ NIORDC. В результате удара возник пожар. Жертв и пострадавших на данный момент нет. Пожарные борются с возгоранием.В Иране заявляют, что удар наносился из воздушного пространства Кувейта. Вероятно, этим и обусловлен иранский удар по объектам на кувейтской территории.