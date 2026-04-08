Билл Гейтс и министр торговли США Лютник должны дать показания по делу Эпштейна

Считается, и не без оснований, что одной из причин, по которой Трамп решился вновь начать войну с Ираном, стали попытки отвлечь внимание от дела Эпштейна. Отчасти это удалось, но замять столь грандиозный скандал, в котором замешано большое количество представителей различных элит как США, так и других стран западного мира, полностью уже невозможно.

В ближайшие недели сооснователь компании Microsoft Corporation миллиардер Билл Гейтс и министр торговли США Говард Лютник должны будут дать показания Комитету по надзору Палаты представителей Конгресса в рамках масштабного расследования дела Джеффри Эпштейна. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщает американский кабельный телеканал MS NOW. Первым показания 6 мая должен дать Лютник, Гейтс приглашен на 10 июня.



Перед этим, 30 апреля, показания должен дать Тед Уэйтт, который несколько лет состоял в романтических отношениях с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл. Она отбывает 20-летний срок за сводничество и помощь Эпштейну в организации секс-торговли несовершеннолетними. Сотрудница исправительного учреждения Това Ноэль, которая дежурила в федеральной тюрьме в Нью-Йорке в 2019 году, когда Эпштейн якобы покончил с собой при весьма странных обстоятельствах, должна дать показания 18 мая. По словам одного из источников, Лесли Грофф, которая была исполнительным помощником Эпштейна, должна предстать перед сенаторами 9 июня.

Все пятеро пока что проходят в рамках сенатского расследования в качестве свидетелей. По словам источников MS NOW, они дадут устные показания, причем добровольно.

Кроме того, комитет направил повестку явиться для дачи показаний бывшему генеральному прокурору и министру юстиции США Пэм Бонди. Президент Дональд Трамп отправил ее в отставку на прошлой неделе. Однако в сенатском комитете возникли разногласия по поводу вызова Бонди на допрос. Демократы и по крайней мере один республиканец в комитете призвали ее дать показания, но руководство комитета заняло уклончивую позицию.

Гейтс и Лютник станут последними высокопоставленными лицами, вызванными на слушания в комиссию, которая расследует преступления Эпштейна и Максвелл. Ранее в этом году перед комиссией дали показания бывший президент Билл Клинтон, его супруга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и миллиардер Лес Векснер. Все они заявили, что в период общения с Эпштейном ничего не знали о его преступной деятельности. Хиллари Клинтон отрицает личные встречи с финансистом-педофилом.

Интерес к показаниям Лютника резко возрос после того, как на слушаниях в подкомитете Сената по ассигнованиям он подтвердил, что в 2012 году обедал с Эпштейном на его острове. Хотя ранее утверждал, что разорвал с ним отношения в 2005 году. Эпштейна осудили за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации в 2008 году.

Тем временем в документах Эпштейна обнаружились фотографии и упоминания Билла Гейтса, что усилило интерес комитета к его персоне. Газета The New York Times ранее сообщала, что Гейтс и Эпштейн несколько раз встречались в 2011 году, уже после вынесения Эпштейну обвинительного приговора. С тех пор соучредитель Microsoft говорил, что проводить время с Эпштейном было «глупо» и «ошибочно». Представитель миллиардера заявил в интервью MS NOW, что Гейтс не был причастен к преступлениям Эпштейна.

Ранее в файлах Эпштейна обнаружили несколько фото основателя Microsoft с разными девушками. В документах также была информация, что Гейтс пытался скрыть от своей жены заражение венерическим заболеванием. Миллиардер признавал, что у него было два романа с россиянками. Он извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном.



Пока что никто из тех, кто дал показания комитету Сената, не предстал перед судом. Все они отрицают, что знали о преступлениях Эпштейна, находят вполне безобидные объяснения компрометирующим фотографиям и переписке. Гейтс, например, заявил в прошлом году, что считал: встречи с Эпштейном помогут ему «в вопросах глобального здравоохранения и благотворительности». Само расследование сенаторов проходит очень формально.
  1. ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +5
    Сегодня, 16:00
    Как же всё это мерзко negative Моральные ушлёпки, натуральные сатанисты, слов других нет.
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик
      +2
      Сегодня, 16:23
      Просто кожаные мешки, которым от вседозволенности, стало "скучно". Уверен, что такие "острова", есть везде 🙄
    2. carpenter
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:25
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Моральные ушлёпки, натуральные сатанисты, слов других нет.

      Вырожденцы и извращенцы. Как Земля таких носит.
    3. Incvizitor
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 16:44
      Западники все всегда такими были, грязь, гниль и мерзость, там исключений нет.
  2. silberwolf88
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 16:12
    У этих мать/перемать извращенцев самые лучшие в сша адвокаты … огласкаконечно ничего хорошего не несёт НО им точно ничего не будет … максимум извиняться перед нацией бо не ведали что творят
    1. Мини Мокик
      Мини Мокик
      +1
      Сегодня, 16:24
      Даже не извинятся. Так как не понимают за что.
  3. Фразах
    Фразах
    +1
    Сегодня, 16:13
    Он извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном.

    Билли еще и с Эпштейном шпили-вили?
  4. Ирек
    Ирек
    +4
    Сегодня, 16:14
    Лохматый заднюю по Ирану включил , тут-же Израиль выдал очередную порцию педофильских подробностей.
  5. yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 16:22
    Подробности дела Эпштейна вызывают тошноту, но у кого-то они служат в качестве шантажа...
  6. Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:26
    Надо обратить внимание, что спецслужбы давно знали об этом сатанинском кружке, со всеми подробностями, но почему-то молчали. А почему? Список фамилий клуба засекречен. Опять почему? А с Гейтса можно денюжку стрясти.
  7. alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 16:35
    комитет направил повестку явиться для дачи показаний бывшему генеральному прокурору и министру юстиции США Пэм Бонди.

    Сильно... О времена, о нравы... laughing
    Хорошо хоть Максвелл не самогрохнулась...
  8. samarin1969
    samarin1969
    +1
    Сегодня, 16:50
    Прям "сенсация"!... Во все времена, и восточные, и европейские элитки баловались юными телами и не только. И вряд ли что то изменится в будущем. Трамп начал "войну без правил" с оппонентами и получил ответку. ...Для России этот цирк ничего не изменит. Врагами - были, вражинами и останутся.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      0
      Сегодня, 17:21
      Как же М. Дрокова к Эпштейну попала? Поцеловала Путина - и вот она уже в Америке, шлёт обнаженные фото Эпштейну. Прямо, как в соседний вагон зашла...
  9. Bookinist69
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 17:33
    Этих упырей оправдает самый гуманный суд в мире. Суд США сделает свое дело. Ничего не было, никто ни кого не убивал и не насиловал. Все не виновны! Расходимся. А потом эти подонки продолжат убивать и насиловать не оглядываясь на чье либо мнение.