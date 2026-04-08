Билл Гейтс и министр торговли США Лютник должны дать показания по делу Эпштейна

Считается, и не без оснований, что одной из причин, по которой Трамп решился вновь начать войну с Ираном, стали попытки отвлечь внимание от дела Эпштейна. Отчасти это удалось, но замять столь грандиозный скандал, в котором замешано большое количество представителей различных элит как США, так и других стран западного мира, полностью уже невозможно.В ближайшие недели сооснователь компании Microsoft Corporation миллиардер Билл Гейтс и министр торговли США Говард Лютник должны будут дать показания Комитету по надзору Палаты представителей Конгресса в рамках масштабного расследования дела Джеффри Эпштейна. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, сообщает американский кабельный телеканал MS NOW. Первым показания 6 мая должен дать Лютник, Гейтс приглашен на 10 июня.Перед этим, 30 апреля, показания должен дать Тед Уэйтт, который несколько лет состоял в романтических отношениях с сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл. Она отбывает 20-летний срок за сводничество и помощь Эпштейну в организации секс-торговли несовершеннолетними. Сотрудница исправительного учреждения Това Ноэль, которая дежурила в федеральной тюрьме в Нью-Йорке в 2019 году, когда Эпштейн якобы покончил с собой при весьма странных обстоятельствах, должна дать показания 18 мая. По словам одного из источников, Лесли Грофф, которая была исполнительным помощником Эпштейна, должна предстать перед сенаторами 9 июня.Все пятеро пока что проходят в рамках сенатского расследования в качестве свидетелей. По словам источников MS NOW, они дадут устные показания, причем добровольно.Кроме того, комитет направил повестку явиться для дачи показаний бывшему генеральному прокурору и министру юстиции США Пэм Бонди. Президент Дональд Трамп отправил ее в отставку на прошлой неделе. Однако в сенатском комитете возникли разногласия по поводу вызова Бонди на допрос. Демократы и по крайней мере один республиканец в комитете призвали ее дать показания, но руководство комитета заняло уклончивую позицию.Гейтс и Лютник станут последними высокопоставленными лицами, вызванными на слушания в комиссию, которая расследует преступления Эпштейна и Максвелл. Ранее в этом году перед комиссией дали показания бывший президент Билл Клинтон, его супруга экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и миллиардер Лес Векснер. Все они заявили, что в период общения с Эпштейном ничего не знали о его преступной деятельности. Хиллари Клинтон отрицает личные встречи с финансистом-педофилом.Интерес к показаниям Лютника резко возрос после того, как на слушаниях в подкомитете Сената по ассигнованиям он подтвердил, что в 2012 году обедал с Эпштейном на его острове. Хотя ранее утверждал, что разорвал с ним отношения в 2005 году. Эпштейна осудили за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации в 2008 году.Тем временем в документах Эпштейна обнаружились фотографии и упоминания Билла Гейтса, что усилило интерес комитета к его персоне. Газета The New York Times ранее сообщала, что Гейтс и Эпштейн несколько раз встречались в 2011 году, уже после вынесения Эпштейну обвинительного приговора. С тех пор соучредитель Microsoft говорил, что проводить время с Эпштейном было «глупо» и «ошибочно». Представитель миллиардера заявил в интервью MS NOW, что Гейтс не был причастен к преступлениям Эпштейна.Ранее в файлах Эпштейна обнаружили несколько фото основателя Microsoft с разными девушками. В документах также была информация, что Гейтс пытался скрыть от своей жены заражение венерическим заболеванием. Миллиардер признавал, что у него было два романа с россиянками. Он извинился перед сотрудниками своего фонда за связи с Эпштейном.Пока что никто из тех, кто дал показания комитету Сената, не предстал перед судом. Все они отрицают, что знали о преступлениях Эпштейна, находят вполне безобидные объяснения компрометирующим фотографиям и переписке. Гейтс, например, заявил в прошлом году, что считал: встречи с Эпштейном помогут ему «в вопросах глобального здравоохранения и благотворительности». Само расследование сенаторов проходит очень формально.