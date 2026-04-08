«Это неприемлемо»: Вэнс резко осудил недавние угрозы Зеленского в адрес Орбана

Вице-президент США Джеймс Вэнс в ходе своего выступления в Будапеште резко осудил недавние угрозы украинского диктатора Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Американский политик признался, что до встречи с Орбаном не знал об этой истории и назвал действия Зеленского «абсурдными, неприемлемыми и скандальными».

По словам Вэнса, он долго не мог поверить, что глава какого-то государства мог подобным образом угрожать премьер-министру союзной страны. Однако после того, как Вэнс проверил рассказанную Орбаном информацию, он убедился, что Зеленский вполне способен на подобные неприемлемые для политика действия.



Вэнс также обвинил Киев в попытках вмешательства в грядущие парламентские выборы в Венгрии. При этом американский вице-президент отметил, что Вашингтон располагает данными о том, что украинские спецслужбы пытаются повлиять на исход голосования, чтобы обеспечить победу лояльных Киеву политсил. Сам Орбан на совместной с Вэнсом пресс-конференции заявил, что Зеленский и руководство Евросоюза пытаются сделать всё, чтобы отстранить его от власти и таким образом изменить внешнеполитический вектор Будапешта.

Как известно, в марте текущего года Зеленский, раздосадованный блокированием Венгрией очередного кредита Евросоюза для Украины, заявил, что знает, «где живет и где спит» Орбан, и в любой момент может направить туда солдат ВСУ. Кроме того, экс-генерал СБУ Григорий Омельченко публично пригрозил уже семье венгерского премьера. После этого Орбан заявил, что его жена и дети находятся под прямой угрозой со стороны украинских спецслужб.
  1. Фразах Звание
    Сегодня, 16:04
    Джеймс Вэнс в ходе своего выступления в Будапеште резко осудил недавние угрозы украинского диктатора

    Это есть плёхо, ми виражайт крайний озабоченност - заявил посол от главного миротворца всея земли и подтянув штаны отбыл восвояси.
  2. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 16:13
    украинские спецслужбы пытаются повлиять на исход голосования
    Правда чтоль? А кто кормит какелов? Достаточно просто перекрыть финансирование. Очередное лицемерное заявление.
  3. Штааль Звание
    Сегодня, 16:13
    Это приемлемо, особенно на фоне водопада ахинеи от первого лица США. И потом, это просто слова за которыми ничего не стоит, Зе ведёт себя так как ему позволяют.
    1. guest Звание
      Сегодня, 16:18
      Цитата: Штааль
      Зе ведёт себя так как ему позволяют.

      При том в первую очередь мы позволяем. sad
  4. Игорь Руса Звание
    Сегодня, 16:15
    А Васька слушает да ест . И что они там болтают .
  5. Ирек Звание
    Сегодня, 16:16
    Таки вы сами запустили этого хохло-еврея за свой стол , теперь она и ноги на стол.
  6. guest Звание
    Сегодня, 16:23
    Однако после того, как Вэнс проверил рассказанную Орбаном информацию, он убедился, что Зеленский вполне способен на подобные неприемлемые для политика действия.

    Только сейчас убедился? А когда Зеленский в белом доме наезжать начал, он ещё не был убеждён?
  7. samarin1969 Звание
    Сегодня, 16:35
    Дешёвый спектакль. НАТО вовлечено в конфликт куда больше чем во времена брехливого "Минска". И Венсу, и Орбану необходим электорат. Вот и играют в "принципиальность".
  8. Роман_Васильевич Звание
    Сегодня, 16:37
    Сюзерену (США) нужен разлад среди вассалов (ЕС), иначе они объединятся против него. В политике это классический принцип «разделяй и властвуй».
    Орбан как раз и создаёт этот "разлад".
  9. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 16:41
    до встречи с Орбаном не знал об этой истории и назвал действия Зеленского «абсурдными, неприемлемыми и скандальными".

    Старший брат приехал заступаться. Подождите, нарик и Ко ещё накидают вам сюрпризов... laughing это ж не управляемые... трусливые да, вассалы да, но не управляемые... , когда надо. laughing
  10. Massimo.1 Звание
    Сегодня, 17:05
    Questo ed altro capitano perché ancora non vogliono eliminare quel pazzo drogato.Ma cosa ancora dovrà fare quel maledetto perche' decidano di ucciderlo ?