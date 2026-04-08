«Это неприемлемо»: Вэнс резко осудил недавние угрозы Зеленского в адрес Орбана
Вице-президент США Джеймс Вэнс в ходе своего выступления в Будапеште резко осудил недавние угрозы украинского диктатора Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Американский политик признался, что до встречи с Орбаном не знал об этой истории и назвал действия Зеленского «абсурдными, неприемлемыми и скандальными».
По словам Вэнса, он долго не мог поверить, что глава какого-то государства мог подобным образом угрожать премьер-министру союзной страны. Однако после того, как Вэнс проверил рассказанную Орбаном информацию, он убедился, что Зеленский вполне способен на подобные неприемлемые для политика действия.
Вэнс также обвинил Киев в попытках вмешательства в грядущие парламентские выборы в Венгрии. При этом американский вице-президент отметил, что Вашингтон располагает данными о том, что украинские спецслужбы пытаются повлиять на исход голосования, чтобы обеспечить победу лояльных Киеву политсил. Сам Орбан на совместной с Вэнсом пресс-конференции заявил, что Зеленский и руководство Евросоюза пытаются сделать всё, чтобы отстранить его от власти и таким образом изменить внешнеполитический вектор Будапешта.
Как известно, в марте текущего года Зеленский, раздосадованный блокированием Венгрией очередного кредита Евросоюза для Украины, заявил, что знает, «где живет и где спит» Орбан, и в любой момент может направить туда солдат ВСУ. Кроме того, экс-генерал СБУ Григорий Омельченко публично пригрозил уже семье венгерского премьера. После этого Орбан заявил, что его жена и дети находятся под прямой угрозой со стороны украинских спецслужб.
