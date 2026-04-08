В Иране назвали возможные сроки открытия Ормузского пролива

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил Reuters: Ормузский пролив может быть открыт в ограниченном и контролируемом режиме уже в четверг или пятницу. Причем открыт в преддверии переговоров в Пакистане. Они намечены на 10 апреля в Исламабаде.



Условие железное: координация с иранскими военными будет обязательной для всех судов. Без исключений. Иранский контроль не обсуждается. В Тегеране перемирие называют «хрупким», но подчеркивают: страна не боится вернуться к войне, если США снова захотят эскалации. Интересно, что в Штатах прекращение огня охарактеризовали точно так же.

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявлял, что проход по Ормузскому проливу будет разблокирован в течение двух недель после начала перемирия.

Напомним контекст: соглашение о прекращении огня было заключено в ночь на 8 апреля. Всего за несколько часов до истечения ультиматума Трампа «обрушить ад» на Иран. Теперь американский сенатор-демократ Крис Мерфи бьет тревогу: условия перемирия, по его словам, – катастрофа для всего мира.

Ирония судьбы: Тегеран получил контроль над проливом, которым не владел до эскалации. То есть война, которую США якобы вели, чтобы «сдержать» Иран, привела к усилению Тегерана.
  ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 16:36
    Просто Красавцы! good Находясь под угрозой уничтожения страны, не прогнулись, не испугались, Просто продолжают соблюдать национальные интересы.
    Где-то напрокат можно взять одного аятоллу?
    Перфильева Вера
      Сегодня, 16:45
      Мы православные , нам достаточно умного , патриотичного русского генерала и дела пойдут- только в Кремле бы не мешали!
    Мини Мокик
      Сегодня, 16:45
      Только в лизинг, с обменом через три года на нового, или в случае если старый стал непригоден 🤔
      ЗВЕРОБОЙ
        Сегодня, 16:56
        Цитата: Мини Мокик
        Вы тут власть не шатайте laughing у нас по конституции обмен раз в пять лет, если многоходовочники чего нового не придумают, при нашем с вами всестороннем 146% одобрени… и никак иначе!!! И прекращайте тут, куда смотрят «компетентные органы»?
    akropin
      Сегодня, 16:55
      Видимо вот так Рюрика и призвали. Ничего не меняется много веков! winked
    carpenter
      Сегодня, 17:00
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Наверное своих, выращивать надо.
      Мини Мокик
        Сегодня, 17:12
        Не выращиваются request зачем быть перзидентом без свободного времени, когда можно быть каким нить захудалым губером, и воровать миллиарды? 🤑
  Перфильева Вера
    Сегодня, 16:36
    Молодцы иранцы! Идут до конца, а не как наши продажные торгаши!
  Ирек
    Сегодня, 16:40
    Вот когда Израиля не будет от слова ваще , тогда возможно на Ближнем Востоке наступит подобие мира.
    Мини Мокик
      Сегодня, 17:14
      Полностью одобряю вас товарисч! Один австрийский художник, что то знал уже много лет назад. Дружил бы с СССР, глядишь и получилось бы у него 😏
  Младший рядовой
    Сегодня, 16:53
    А что здесь такого? Платите денюжку и проходите. Персы обещали выдавать кассовый чек.
    Точно помню. Еще лет 15 назад (плюс-минус) Иран обещал в случае быкования США перекрыть Орзмун. Во как через столько лет слово держат.
  alexputnik17
    Сегодня, 16:54
    Цитата: Перфильева Вера
    Надо посмотреть... Сейчас минимум Израиль будет мешать... Я понял, Ормуз они не будут разминировать, а водить суда только под контролем иранцев...
    Младший рядовой
      Сегодня, 17:05
      Ширина пролива позволяет из правильно заныканной ПУ долбануть ПКР по мимо проходящему танкеру. Капиталисты сразу вознегодуют. И флотилии США держатся на почтенном расстоянии. Уважают.
  Vulpes
    Сегодня, 17:02
    Как бы это перемирие не стало передышкой, во время который амеры начнут подготовку к возможной сухопутной операции.