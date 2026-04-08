Трамп пригрозил высокими пошлинами странам, поставляющим оружие Ирану

Объявивший о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут тесно сотрудничать с Ираном. По словам Трампа, США полностью достигли своих целей в регионе и в настоящее время ведут с Тегераном переговоры об отмене санкций и пошлин. Кроме того, Трамп рассчитывает, что США будут совместно с Ираном взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.

При этом Трамп подчеркнул, что страны, поставляющие Ирану какие-либо вооружения или товары военного назначения, будут облагаться США 50%-ными пошлинами на все товары без исключений. «Миротворец» Трамп считает, что США одержали победу в противостоянии с Ираном и намеревается извлечь из этой «победы» максимально возможную выгоду.



Между тем, по информации газеты New York Times, в установлении двухнедельного перемирия между США и Ираном важную роль сыграл Китай. Пекин напрямую связывался с иранским руководством, чтобы убедить Тегеран согласиться на временное прекращение огня. Ранее КНР пыталась действовать через посредников, включая Пакистан, Турцию и Египет. Как утверждают источники издания, прекращение огня одобрил лично верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Таким образом, по данным американских журналистов, именно Пекин, а не Вашингтон, стал главным миротворцем на Ближнем Востоке.

Тем временем, воодушевленная «победой» администрация Трампа намеревается сократить запрос на финансирование войны с Ираном и вместо предложенных ранее Пентагоном 200 миллиардов долларов запросить у Конгресса не более 80-100 миллиардов.
  ЗВЕРОБОЙ
    +2
    Сегодня, 17:02
    Да плевать на пошлины, у нас санкции до сих пор сосчитать не могут, идеальное время чем-то поделится с Ираном, ну или заключить так любимую Доней сделку - мы не поставляем в Иран (пусть китайцы поставляют wink ) Вы отрезаете помощь украине!
    Мини Мокик
      0
      Сегодня, 17:06
      Тут думаю интереснее. Иран топит Трампа. С демократами Иран был норм. Осенью республиканцев опустят. И скорее всего Иран с демократами общаются. На будущее.
    ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 17:27
      Наши власти не могут ставить условия США, ведь у них на Западе семьи, недвижимость и деньги и за свои кровные они пойдут на все, все что им скажут.
  Аркадий007
    +1
    Сегодня, 17:04
    Слишком много появилось победителей и тех кто способствовал договорённостям.
    Сейчас выяснять кто из них кто не имеет смысла.
    Посмотрим на реакцию Трампа по ударам Израиля. Это и будет ответом на фактическое перемирие.
  samarin1969
    +2
    Сегодня, 17:07
    Ну Трамп размечтался....Прямо как в классике...
    "А мои макаки в тайге будут собирать кедровые шишки, лущить их, складывать в ящики, понимаете…"
  carpenter
    0
    Сегодня, 17:11
    Трамп рассчитывает, что США будут совместно с Ираном взымать плату за проход судов через Ормузский пролив.

    А харя не треснет !
  alexboguslavski
    -1
    Сегодня, 17:17
    Что-то Саню нашего, Сладкова давно не слышно на ВО. А он есть(с)

    Сладков+
    Американцы - обыкновенные бандиты и грабители. Они не ведут праведные войны, и никогда не вели их, они просто грабили, зарабатывали продажей оружия и отодвигали, или убивали конкурентов. Вся эта «борьба за демократию» - отвлекающая ложь.

    Сейчас Штаты тоже, захватили Венесуэлу для грабежа нефтяных запасов, пытаются захватить Иран чтоб грабить эту страну. Делать вид, что это все борьба со злом уже невозможно.

    Трудные времена. Украина даже не куплена, она украдена. Кастрюлеголовые обыватели, гнилая интеллигенция и сельские недоумки так и не поняли, что их тоже ограбили друзья-англосаксы.

    У высушенной американцами Европы через пару лет останется лишь один вариант будущего: поход на восток, в Россию, опять же с целью ограбить. И это будет конец Европы.

    Американцы, при любом раскладе, продолжат получать барыши. И британцы тоже.