Трамп пригрозил высокими пошлинами странам, поставляющим оружие Ирану

Объявивший о прекращении боевых действий на Ближнем Востоке американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут тесно сотрудничать с Ираном. По словам Трампа, США полностью достигли своих целей в регионе и в настоящее время ведут с Тегераном переговоры об отмене санкций и пошлин. Кроме того, Трамп рассчитывает, что США будут совместно с Ираном взимать плату за проход судов через Ормузский пролив.При этом Трамп подчеркнул, что страны, поставляющие Ирану какие-либо вооружения или товары военного назначения, будут облагаться США 50%-ными пошлинами на все товары без исключений. «Миротворец» Трамп считает, что США одержали победу в противостоянии с Ираном и намеревается извлечь из этой «победы» максимально возможную выгоду.Между тем, по информации газеты New York Times, в установлении двухнедельного перемирия между США и Ираном важную роль сыграл Китай. Пекин напрямую связывался с иранским руководством, чтобы убедить Тегеран согласиться на временное прекращение огня. Ранее КНР пыталась действовать через посредников, включая Пакистан, Турцию и Египет. Как утверждают источники издания, прекращение огня одобрил лично верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Таким образом, по данным американских журналистов, именно Пекин, а не Вашингтон, стал главным миротворцем на Ближнем Востоке.Тем временем, воодушевленная «победой» администрация Трампа намеревается сократить запрос на финансирование войны с Ираном и вместо предложенных ранее Пентагоном 200 миллиардов долларов запросить у Конгресса не более 80-100 миллиардов.

