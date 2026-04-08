В ЦАХАЛ заявили об одном из самых масштабных ударов по «Хизбалле» в Ливане

Израильская армия объявила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хизбаллы» в Ливане с начала операции «Рычащий лев». За 10 минут нанесены удары одновременно по Бейруту, долине Бекаа и югу Ливана. Цели – более ста командных центров и военных объектов.



В ЦАХАЛ отчитались о попаданиях по штаб-квартирам, центрам разведки, военно-морским объектам, отвечающим за запуск ракет, и активам элитных подразделений «Радван». Все это, по версии израильтян, планировалось несколько недель – Управлением операций, разведкой, ВВС и Северным командованием.

ЦАХАЛ упоминает, что большая часть пораженной инфраструктуры находилась там же, где проживает гражданское население. Израиль, как всегда, обвинил «Хизбаллу» в использовании «живых щитов». И, как всегда, перед ударами, якобы «были предприняты шаги для минимизации ущерба».

Накануне в ЦАХАЛ заявили о прекращении огня по Ирану. Но «Хизбаллы» это не коснулось. Израильская логика такова: с главным противником в лице Тегерана договорились, а с его прокси можно и нужно воевать дальше.

Однако «Хизбалла» – не та структура, которую можно уничтожить за десять минут. Даже если выпустить ракеты по сотне целей одновременно. Сопротивление в Ливане переживало и не такие бомбежки.
    Сегодня, 17:20
    Стандартные израильские отмазки. А я ссылку с нашего сайта сохранил.
    Больницы - это командные пункты и форпосты Хамаса.
    (c) voyaka uh
    https://topwar.ru/230012-iranskie-smi-palestinskoe-dvizhenie-hamas-ostanovilo-prodvizhenie-cahal-v-rajone-bolnicy-al-shifa-v-sektore-gaza.html
      Сегодня, 17:27
      Пока нитаньяхе не прибьет кто-нибудь его кипу к башке гвоздем 200-й все так и будет на Б.Востоке.... Оправдать убийства соседей - любимое еврейское дело! negative