В ЦАХАЛ заявили об одном из самых масштабных ударов по «Хизбалле» в Ливане
Израильская армия объявила о завершении крупнейшей атаки на инфраструктуру «Хизбаллы» в Ливане с начала операции «Рычащий лев». За 10 минут нанесены удары одновременно по Бейруту, долине Бекаа и югу Ливана. Цели – более ста командных центров и военных объектов.
В ЦАХАЛ отчитались о попаданиях по штаб-квартирам, центрам разведки, военно-морским объектам, отвечающим за запуск ракет, и активам элитных подразделений «Радван». Все это, по версии израильтян, планировалось несколько недель – Управлением операций, разведкой, ВВС и Северным командованием.
ЦАХАЛ упоминает, что большая часть пораженной инфраструктуры находилась там же, где проживает гражданское население. Израиль, как всегда, обвинил «Хизбаллу» в использовании «живых щитов». И, как всегда, перед ударами, якобы «были предприняты шаги для минимизации ущерба».
Накануне в ЦАХАЛ заявили о прекращении огня по Ирану. Но «Хизбаллы» это не коснулось. Израильская логика такова: с главным противником в лице Тегерана договорились, а с его прокси можно и нужно воевать дальше.
Однако «Хизбалла» – не та структура, которую можно уничтожить за десять минут. Даже если выпустить ракеты по сотне целей одновременно. Сопротивление в Ливане переживало и не такие бомбежки.
