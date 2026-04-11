Германские метеостанции в Арктике во время Второй мировой войны. От Гренландии до Новой Земли
26 сентября 1944 года из Тромсе (Норвегия) вышел траулер WBS 11 «Externsteine». В начале октября с него на острове Lille Koldeway (Северо-Восточная Гренландия) была высажена метеопартия из 12 человек (операция «Edelweiss II»). Неподалеку от места высадки траулер был затерт льдами и лишился возможности двигаться. Незадолго до этого в этом районе начали вести патрулирование новейшие ледоколы Береговой охраны США «Eastwind» и «Southwind», оснащенные гидросамолетами.
Охотник за германскими метеостанциями в Гренландии — ледокол Береговой охраны США «Eastwind» (1944 г.)
Гидросамолет Grumman J2F Duck
Уже вскоре после высадки «Edelweiss II» патрульный самолет Grumman J2F «Duck» с ледокола «Eastwind» обнаружил немецкий лагерь, и 4 октября американский десант в составе 200 человек взял метеопартию в плен без сопротивления.
Персонал метеостанции Edelweiß II сдается морякам Береговой охраны США (Гренландия, 1944)
14 октября был обнаружен и «Externsteine», замаскированный простынями и прочими подручными материалами. Подошедший в ночь с 15 на 16 октября ледокол «Eastwind» артиллерийским огнем с дистанции 3700 м принудил противника к сдаче, но тот успел уничтожить все секретные документы. Позднее траулер был включен в состав американской Береговой охраны.
Затертое во льдах Гренландии судно погоды WBS 11 «Externsteine»
Американцы на борту WBS 11 «Externsteine»
Арктические метеостанции Вермахта 1941-1945 гг.
Так как нашим читателям будет интересно узнать о немецких метеостанциях в советской Арктике, в первую очередь о Schatzgräber («Кладоискатель») на Земле Александры (острова Франца-Иосифа), то опишем это подробнее.
Остров был открыт экспедицией англичанина Бенджамина Ли Смита и назван в честь королевы Александры Датской. Площадь Земли Александры 1130 км². Высшая точка острова — ледяной купол Лунный — 382 метра. Высшая точка не покрытой льдом суши — 68 метров. Бо́льшая часть территории покрыта двумя ледниковыми куполами: Лунным и Кропоткина. На свободной от ледяных куполов территории располагается множество озёр.
Климат острова типично арктический. Средняя годовая температура до −12 °C, средние температуры июля около 0º, января — около −24 °C (минимальные температуры зимой до −52 °C), ветер достигает 40 м/сек. Осадков выпадает от 200—300 мм до 500—550 мм (в зоне аккумуляции ледниковых куполов) в год (по данным Википедии на 2021 г.).
Решение о создании станции было принято метеослужбой ВМФ летом 1943 года. 19 сентября судно погоды WBS 7 «Kehdingen» под эскортом подводной лодки U-387 вышло из норвежского порта Тромсё и направилось к острову Земля Александры. На борту судна находилась метеорологическая группа из 10 человек под командованием лейтенанта Макуса (Makus). В ее состав входили три метеоролога и техник под руководством Вальтера Дрееса (Walter Drees), имевшего опыт работы на станции «Knospe» (Западный Шпицберген) в октябре 1941 года, два радиста и двух матросов ВМФ.
На борту «Kehdingen» находилось также различное оборудование, сборные домики для персонала и запасы продовольствия на два года.
Перед отправкой все будущие полярники прошли специальную подготовку по выживанию в Арктике в учебном центре Ausbildungsstation Goldhöhe, расположенном в горах Силезии.
Морской переход прошел без происшествий, и 22 сентября экспедиция достигла намеченного района высадки на берегу бухты Северная, расположенной на юго-востоке острова. Высадка персонала и выгрузка оборудования, снаряжения и продовольствия затруднялись ледовым припаем, в результате чего была потеряна моторная шлюпка, важная документация и часть грузов. Экипажи судна погоды и подводной лодки помогали метеорологам смонтировать жилой домик и прочее оснащение будущей метеостанции, когда вышедшая на ледовую разведку подводная лодка обнаружила, что к бухте приближаются ледовые поля, грозя перекрыть выход в море.
30 сентября «Khedingen» и U-387 срочно покинули бухту Северную, и метеогруппе пришлось самой заканчивать работы. Невидимая с моря станция располагалась в 500 метрах от берега на высоте 50 метров над уровнем моря. Кроме того, в пяти километрах от станции на случай аварийной ситуации было оборудовано убежище с запасом продовольствия, радиостанцией и палатками.
С 17 октября станция начала производить метеорологические измерения, а с 1 ноября регулярно отправлять радиограммы с собранными данными, в том числе от радиозондов. С ноября 1943 по июль 1944 года было передано 739 метеосообщений, запущено 125 радиозондов и 39 шаров-пилотов.
В музее Государственного природного заказника федерального значения «Земля Франца-Иосифа» хранится множество артефактов с немецкой метеостанции, включая фотографии со сценами повседневной жизни ее персонала. Кроме своих служебных обязанностей, в короткое время отдыха полярники занимались охотой, катались с ледника на лыжах, читали книги и слушали пластинки с музыкальными записями.
Интересно, что всего лишь в 150 км от немецкой в бухте Тихая находилась советская метеостанция, но о таком соседстве никто из них не догадывался.
С окончанием полярной ночи, которая длилась с 9 ноября по 2 февраля, было принято решение создать аварийную станцию на мысе Нимрод с радиостанцией, запасом продуктов на две недели, теплой одеждой, спальными мешками и топливом. Всё это планировалось переносить группами по два-три человека.
В мае с четырехмоторного самолета Фокке-Вульф-200 «Кондор», пилотируемого опытным полярным летчиком обер-лейтенантом Штанке (Stanhke), в двух полетах было сброшено продовольствие и снаряжение для метеостанции. Кроме того, летчики обследовали прилегающую территорию в поисках подходящего места для посадки в случае эвакуации станции.
Несчастье пришло неожиданно. 30 мая метеоролог Герхард Валлик (Gerhard Wallik) и матрос-обер-ефрейтор (Matrosenobergefreiter) Вернер Бланкенбург (Werner Blankenburg) застрелили белого медведя. Бланкенбург, выполнявший обязанности повара, решил порадовать зимовщиков, уже около восьми месяцев питавшихся консервами, свежим мясом, приготовив традиционное немецкое блюдо Hackfleisch (рубленное или молотое сырое мясо с небольшим количеством соли). Это было трагической ошибкой.
Повар, съевший наибольшее количество сырой медвежатины, уже через несколько дней почувствовал боль в ногах, температура поднялась до 40-41ºС. В течение месяца заболели и остальные полярники, за исключением парамедика-вегетерианца Герхарда Гоффмана (Gerhard Hoffmann).
Больные страдали от сильных головных болей, симптомов менингита и всё более острых мышечных болей. Их лица, плечи и ноги сильно опухли. Кроме того, ягодицы, мышцы живота и шеи, руки и глаза воспалились. Они испытывали проблемы с кожей, подобные крапивной сыпи, диарею и рвоту, в результате чего были сильно обезвожены. Один из полярников впал в предкоматозное состояние.
Сообщение о болезни передали на «большую землю», и медики военно-морских госпиталей в Тромсё и Осло поставили диагноз — трихинеллёз (лат. Trichinellosis). Трихинеллез — это острая инфекция, вызываемая круглым червем Трихинеллой. Источником инфекции служат, в частности, медведи, а также свиньи. Современные российские биологи, изучающие популяцию белых медведей на островах Франца-Иосифа, обнаружили, что 90% животных заражены этими паразитами.
Учитывая тяжелое состояние личного состава метеостанции, было принято решение направить на Землю Александры самолет с доктором и необходимыми медикаментами, несмотря на требование Дрееса о немедленной эвакуации.
7 июля из авиабазы Банак вылетел «Кондор» (командир — уже упомянутый обер-лейтенант Штанке) с доктором на борту. Через 6 часов полета самолет прибыл в точку назначения. По плану доктор должен был выпрыгнуть с парашютом в районе метеостанции, но Штанке решил приземлиться на уже разведанном им участке побережья в нескольких километрах от метеостанции. Неизвестно, что подтолкнуло его к этому решению. То ли он не был уверен в способностях врача в роли парашютиста, то ли опасался, что состояние полярников потребует их немедленной эвакуации.
Вид на метеостанцию «Кладоискатель» с самолета обер-лейтенанта Штанке, май 1944 года
При посадке подломилась одна из стоек шасси, и взлет самолета стал невозможным. На следующий день спасательная партия пешком добралась до метеостанции. Осмотр больных показал, что их эвакуация стала неизбежной. В наиболее тяжелом состоянии находился Дреес, часто терявший сознание и рассудок.
Был направлен запрос на доставку запчастей и инструмента для ремонта шасси, и 9 июля шестимоторная летающая лодка BV 222 сбросила на остров все необходимое. На следующий день ремонт шасси был закончен. Оставалось только подготовить самолет к взлету.
Просто представьте: больные полярники, страдающие от отравления и критически высокой температуры, добрались до самолета и построили рампу, используя местный плавник, что потребовало 12 часов. Самолет с 13 людьми на борту покинул остров, оставив там их личные вещи и оборудование, и 11 июля благополучно прибыл в Трондхейм (Норвегия).
Группа немецких метеорологов станции «Кладоискатель» везёт своего товарища, который не может идти
Немцы планировали осенью 1944 года выслать на Землю Александры новую метеорологическую партию, но от этой идеи вскоре отказались. Решили направить туда U-387 для эвакуации наиболее ценного оборудования и установки автоматической метеостанции типа WFL.
U-387 вышла из Нарвика 9 октября и направилась к острову. В 80 милях от Земли Александры лодка столкнулась со льдами, и ее экипажу пришлось действовать по запасному варианту — установке WFL 32 Erich на Новой Земле. 15 октября на Северном острове в районе мыса Медвежьего к северу от залива Иностранцева в течение 8 часов была установлена и введена в действие автоматическая метеостанция.
Станция «Schatzgräber» была обнаружена советскими летчиками в 1947 году и в 50-х годах использовалась советскими метеорологами. Позднее здесь была построена новая метеостанция, и немецкие сооружения были снесены. Тем не менее, исследователи по-прежнему находили на этом месте различные артефакты «Кладоискателя»: теплую одежду, инструменты для метеорологических наблюдений, книги, пустые мешки из-под муки и сахара с германским орлом и свастикой и т.д.
Интересно отметить, что до лета 1990 года здесь сохранялись минные поля, установленные немецкими полярниками для защиты от возможного нападения. Тогда участники экспедиции Норвежского полярного института передали советским властям карту этих полей, нарисованную членом экспедиции «Кладоискатель» Рудольфом Гарбати (Rudolf Garbaty).
В августе 2016 года, воспользовавшись теплой погодой, очистившей от снежного покрова территорию бывшей немецкой метеостанции, группа сотрудников Государственного природного заказника федерального значения «Земля Франца-Иосифа» впервые провела здесь детальное исследование.
Среди остатков жилых помещений, складов и аварийной взлетной полосы было найдено и внесено в каталог около 600 различных предметов, включая остатки военно-морской униформы, винтовочные патроны, ручные гранаты и противопехотные мины, бочки для горючего, метеорологические справочники, астрономические таблицы и другая специальная литература, журналы и книги, в том числе томик «Приключений Тома Сойера». Были найдены и консервы, включая баночки португальских сардин, на этикетках которых указывалось, что они предназначены для продажи в США.
Остатки метеостанции «Кладоискатель» на Земле Александры, современный вид
Упаковка сигнальных патронов, найденная на месте метеостанции «Кладоискатель» в 2016 году
На протяжении десятилетий в отечественных книгах, средствах массовой информации, всяческих интернет-форумах и даже во вполне серьезных публикациях появляются самые фантастические «сведения» о «Schatzgräber”, большинство из которых могло созреть только в больной голове. Наиболее популярные: база нацистских подводных лодок с вырубленными в скалах укрытиями, ремонтными мастерскими, топливными складами и прочими удобствами.
И хотя рядом находятся погранзастава «Нагурская» и военная база «Арктический трилистник», никому узреть столь капитальную базу подлодок так и не удалось. Да и какой могла быть целесообразность существования такой базы в районе, большую часть года покрытом льдами и находящемся вдали от района военных действий? Да и чисто технически это выполнить бы тогда не удалось.
А еще туда на полном серьезе помещали лабораторию СС, занятую разработками секретного оружия или поисками неких сакральных истин. Все эти истории сродни басням об испанских подлодках, перевозивших золото в СССР, или подледных городах германских нацистов в Антарктиде.
Современные российские и зарубежные исследователи не нашли доказательств спекулятивных теорий о базе «Schatzgräber».
«Мы подготовили полный план станции, Geo-ссылки на все объекты, в том числе технические, которые предположительно имеют немецкое происхождение, датируемые временем Великой Отечественной войны, - сказал Евгений Ермолов, старший научный сотрудник местного Государственного природного заказника - основываясь на этих данных, мы можем устранить некоторые из мифов, которые образовались вокруг станции на протяжении многих лет».
Продолжение следует ...
