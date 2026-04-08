Киев предложил США переключить внимание на Украину
Пока Вашингтон и Тегеран поддерживают хрупкое перемирие, Киев решил напомнить о себе. Глава украинского МИД Андрей Сибига выступил с заявлением:
Он тут же добавляет: «пришло время» Штатам добиться урегулирования между Москвой и Киевом.
Логика понятна: раз Трамп смог договориться с Тегераном (пусть и на две недели), почему бы не заняться Украиной? Тем более что, по словам самого американского президента, военные задачи против Ирана уже «перевыполнены» и США «очень далеко продвинулись к долгосрочному миру на Ближнем Востоке».
Проблема в том, что еще в марте чиновники и дипломаты в беседе с Financial Times констатировали: посредничество США по Украине зашло в тупик.
Президент Трамп теряет интерес к переговорам. Одна из причин – кампания против Ирана, которая перетянула на себя все внимание. Один из дипломатов ЕС назвал это «катастрофой» для Европы и Киева.
В апреле Трамп и вовсе пригрозил полностью остановить поставки оружия Украине, если Европа не поможет с Ормузским проливом. В марте он заявлял:
Теперь Сибига пытается «перехватить» повестку. Мол, Иран – это хорошо, но не забывайте про нас. Однако проблема Киева не в том, что Вашингтон отвлекся. А в том, что Трамп, судя по всему, считает украинский конфликт бесперспективным для вливания ресурсов. Иран хотя бы контролирует пролив. А Украина – только просит.
