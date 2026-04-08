Киев предложил США переключить внимание на Украину

Киев предложил США переключить внимание на Украину


Пока Вашингтон и Тегеран поддерживают хрупкое перемирие, Киев решил напомнить о себе. Глава украинского МИД Андрей Сибига выступил с заявлением:



Украина приветствует договоренности США и Ирана, считает их результатом американской решимости.

Он тут же добавляет: «пришло время» Штатам добиться урегулирования между Москвой и Киевом.

Логика понятна: раз Трамп смог договориться с Тегераном (пусть и на две недели), почему бы не заняться Украиной? Тем более что, по словам самого американского президента, военные задачи против Ирана уже «перевыполнены» и США «очень далеко продвинулись к долгосрочному миру на Ближнем Востоке».

Проблема в том, что еще в марте чиновники и дипломаты в беседе с Financial Times констатировали: посредничество США по Украине зашло в тупик.

Президент Трамп теряет интерес к переговорам. Одна из причин – кампания против Ирана, которая перетянула на себя все внимание. Один из дипломатов ЕС назвал это «катастрофой» для Европы и Киева.

В апреле Трамп и вовсе пригрозил полностью остановить поставки оружия Украине, если Европа не поможет с Ормузским проливом. В марте он заявлял:

Украина не продержалась бы больше одного дня против России без помощи США.

Теперь Сибига пытается «перехватить» повестку. Мол, Иран – это хорошо, но не забывайте про нас. Однако проблема Киева не в том, что Вашингтон отвлекся. А в том, что Трамп, судя по всему, считает украинский конфликт бесперспективным для вливания ресурсов. Иран хотя бы контролирует пролив. А Украина – только просит.
12 комментариев
  pudelartemon
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 17:44
    Киев предложил США переключить внимание на Украину

    Совершенно согласен! Высвободившиеся у США ресурсы надо направить на удары по украине.
    Это поможет быстренько принудить её к капитуляции и к заключению мира.
    Нобелевка в кармане! wassat
  Livonetc
    Livonetc
    +3
    Сегодня, 17:44
    "Киев предложил США переключить внимание на Украину"
    Могут и переключиться.
    Начать договариааться с Россией о совместной экономической деятельности на территориях бывшей УССР, включаемых, например, в состав...того кого надо состав...
  Irokez
    Irokez
    +2
    Сегодня, 17:45
    Это позорное перемирие для США, поэтому позорно можно кинуть окраину на произвол. Коль пошла волна позора так брать надо по полной.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 17:46
    Что и требовалось доказать!

    Что и требовалось доказать!
    А чего у амеров вообще просить 404. Зе сам говорит, что он интересы Европы защищает, там и проси... laughing
  Mitos
    Mitos
    +1
    Сегодня, 17:46
    И эта помощь не прекращалась. Мы не Иран, хотя давно пора топить все что им экономически выгодно.

    И эта помощь не прекращалась. Мы не Иран, хотя давно пора топить все что им экономически выгодно.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:10
    Судно с топливом атаковано в порту одесского Измаила. На кадрах момент удара нашего дрона. Расположенный на границе с Румынией порт служит для перевалки военных грузов и топлива.

    https://vkvideo.ru/clip-213205841_456272349?ref_domain=news-odessa.ru
    frruc
      frruc
      0
      Сегодня, 18:40
      alexboguslavski
      Судно с топливом атаковано в порту одесского Измаила.

      Иран – это хорошо, но не забывайте про нас.

      Об чем вопрос, не забудем.
  carpenter
    carpenter
    +2
    Сегодня, 18:12
    Что что, а просить (клянчить) Украина может лучше других.

    Что что, а просить (клянчить) Украина может лучше других.
  Jacques Sekavar
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 18:44
    Киев предложил США переключить внимание на Украину - так и РФ мечтает о том же
    Себенза
      Себенза
      0
      Сегодня, 19:02
      О чём? О наведение, поставках? Ну если только Дмитриев о аляскином туннеле.
  ALCA056000
    ALCA056000
    0
    Сегодня, 19:19
    А я, а я, а я как же !!!? Я же ведь любимая жена !!! Меня не забудьте .... laughing
  Misza1963
    Misza1963
    0
    Сегодня, 19:20
    Śmieszni są ci, co nadal uważają, że muszą coś powiedzieć, by to coś stało się czymś.
    Prosto mówiąc:
    Żałosny karzełek ponieważ może, to mówi. Słuchać go mogą co najwyżej polscy szaleńcy i mu przytakiwać, mówiąc, iż oni właśnie "naciskają" na Trumpa, aby on...itd
    Kwestia Ukrainy jest do załatwienia w krótkiej chwili i nie odnosi się do broni i dostaw.
    Ukrainę można wyłączyć.
    Trzeba tylko tego chcieć lub musieć.
    Trump nic takiego nie przeżywa. Wprost przeciwnie. On nie chce i nie musi, gdyż interesy tego nie wymagają. One potrzebują Ukrainy dla siebie. I dopóki Rosja nie da USA nic więcej niż Ukraina, a będzie uważać, że USA są ważnym czynnikiem porozumienia, dopóty show będzie trwał. USA nie są tym czynnikiem, ale cóż, na razie jedynym, z którym Rosja może rozmawiać.
    Ukrainę można wyłączyć na różne sposoby. Odłączając jej dane. Tylko USA realnie dostarczają jej danych. Bez nich Ukraińcy są martwi. A odciąć im je można ot, tak. Można też wyłączyć Rzeszów.
    Można.
    I to nie ma nic wspólnego z Iranem. Śmieszne byłoby, gdyby USA nie potrafiły i nie mogły prowadzić rozmów i negocjacji na różnych frontach jednocześnie. Hegemon?!
    Zatem nie robią teraz tego z Rosją intensywnie i oficjalnie, gdyż po prostu nie mają o czym gadać. Nie są skłonne do wyłączenia. Bez tego zaś nic nie jest możliwe.
    Rzecz nie w uporze Zeleńskiego, budanowa czy innej kreatury. Oni są nikim i nawet o tym niektórzy wiedzą. Ich można w każdej chwili wyłączyć. I zastąpić kimś odrobinę mądrzejszym.
    Np.chomikiem. Taki żart.
    Ale USA na razie nie chcą.
    Dlaczego?
    Gdyż spodziewają się od Rosji więcej niż na razie oba chce im dać. Może nie odwrócenia sojuszy, ale na pewno czegoś dużego i wartościowego. Może w Arktyce? Może w związku z OPEC plus, może bricsplus?
    Więc na razie będzie to,co jest. Będą negocjować aż im się spodnie poprzecieraja na tyłkach. Kolejne pokolenie też będzie.
    A sybiga czy co to tam jest może mówić, co chce w dowolnym znanym sobie języku. Na każdy temat.
    USA w tej chwili swej historii przeszły bowiem kolejny prog. Tym razem to próg lojalności wobec "swoich skurwysynów".
    Zapominają.