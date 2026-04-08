ОАЭ объявили себя победителем в конфликте на Ближнем Востоке

ОАЭ объявили себя победителем в конфликте на Ближнем Востоке

Еще одна страна объявила о своей победе в конфликте на Ближнем Востоке, так что на сегодняшний день у нас уже три победителя: США, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

После появления информации о вступлении в силу временного перемирия заявления о своих победах сделали США и Иран как основные участники конфликта. Трамп уже в неизвестно какой раз объявил о «полноценной победе» над Ираном и разблокировке Ормуза. Иран опроверг это заявление, подчеркнув, что США запросили переговоры, а Ормуз по-прежнему контролируется Тегераном. Но дальше всех пошли ОАЭ, вообще не участвовавшие в боевых действиях. Как оказалось, они тоже в составе победителей.



С заявлением выступил советник президента ОАЭ Анвар Гардаш, «скромно» объявивший Эмираты победителем в войне на Ближнем Востоке. По его словам, ОАЭ готовы взять на себя координацию управления региональной ситуацией, так как у страны в этом большой опыт.

ОАЭ одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать, и мы победили благодаря грандиозной национальной обороне, которая защитила суверенитет и достоинство и оберегала наши достижения перед лицом вероломной агрессии.

Как сказал когда-то 35-й президент США Джон Кеннеди, «У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота». Между тем в Сети уже ходит шутка про то, что теперь Вашингтон и Тегеран могут проводить парады победы в один день.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 17:40
    Ну тут теперь только соревнования им устроить, по олимпийской системе на выбывание и победителя! request
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      Сегодня, 17:52
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Ну тут теперь только соревнования им устроить, по олимпийской системе на выбывание и победителя! request

      Сказали очередь больше не занимать, на всех не хватит... laughing
    2. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      Сегодня, 18:40
      какие соревнования!?...где такое было чтоб янкам высылали требования и задавали тон переговоров! yes ...это полный провал со времен Афгана. штаты уже вообще не ставят не во всем laughing
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      Сегодня, 19:07
      А всех победил Киев! Именно там заявили,что это их ПВО поспособствовали заключению перемирия.
      Салют победы ждать с минуты на минуту...
  2. alexoff Звание
    alexoff
    Сегодня, 17:41
    Глупцы! Главный победитель войны на Ближнем Востоке - я! yes
    1. ian Звание
      ian
      Сегодня, 17:46
      Дональд Фредович, и вы здесь? belay
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      Сегодня, 17:48
      Наверное у Вас сеть автозаправок? laughing
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 17:50
      Их били били,но они победили.Кто-нибудь в курсе с кем ОАЭ воевали,ну кроме того что их ПВО пыталась сбивать иранские дроны и ракеты,летевшие на Дубай?Первая в мире страна "выигравшая" войну сугубо оборонительными действиями. Даже американские F-15 сбил кувейтский лётчик.Кувейт себя победителем как то не объявлял,он поскромнее.Трактовка победы ОАЭ.

      . Объединенные Арабские Эмираты считают себя победителем в войне на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш. По его словам, теперь Дубай получит больше влияния на процессы в регионе.

      Мы победили в эпической национальной обороне, которая защитила суверенитет и достоинство, а также оберегала наши достижения перед лицом коварной агрессии. И сегодня мы движемся к управлению сложной региональной сценой с большим кредитом доверия, более точным знанием и более твердой способностью влиять и формировать будущее – заявил Гаргаш.


      Типа никто их не захватил(а кто то пытался?) и поэтому они победили.
  3. poquello Звание
    poquello
    Сегодня, 17:42
    укропы тоже участвовали
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      Сегодня, 17:44
      И украинцы скоро объявят о том , что это они победители ))))) .
      Эстонцы хотели Трампа поддержать , и они победители . Только не известно , успели ли они на войну ?
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        Сегодня, 18:10
        Немного подождать надо и через пару лет и эстонцы на эту войну прибудут.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          Сегодня, 18:55
          ...эээстонцы уже отправили туда одного офицера связи. ждём когда до ээстонцев дойдёт что они тоже победили... но это не быстро.
          1. Grencer81 Звание
            Grencer81
            Сегодня, 19:06
            Появился ещё один победитель в этой войне....
            Не надо только падать от смеха.
            Украина заявила, что это она является победителем,т.к.именно её ПВО поспособствовали тому, что Иран и США заключили перемирие.
            1. Nexcom Звание
              0
              Сегодня, 19:20
              ....ждём когда подтянется Австралия со своими боевыми кунгуру... yes

              зы Уганда вроде тоже "участвовала"...

              зы2 ну без переможников то вообще - ни одно дело в мире не происходит - главное вовремя нюхнуть.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      Сегодня, 17:53
      27 трупов - результат их участия.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 17:46
    Но дальше всех пошли ОАЭ, вообще не участвовавшие в боевых действиях. Как оказалось, они тоже в составе победителей ❞ —

    — Отабуда́били Дубая по самую Эль-Фуджайру, но они всё равно "победили" ...
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    Сегодня, 17:47
    ОАЭ объявили себя победителем в конфликте на Ближнем Востоке

    Все победили. Только "Спартак" проиграл lol
    1. Немчинов Вл Звание
      Немчинов Вл
      Сегодня, 17:56
      Цитата: pudelartemon
      ОАЭ объявили себя победителем в конфликте на Ближнем Востоке

      Все победили.
      тушите свет !! Там они (победители) на свет лезут ...
  6. isv000 Звание
    isv000
    Сегодня, 17:47
    ОАЭ объявили себя победителем в конфликте на Ближнем Востоке

    А этот бибизян куда лезет, победун, гля...Война не закончена, развязка впереди. Бомбардировки Ирана продолжаются а Трампа однозначно прорвёт. Сейчас на биржах сливки снимет и флягу у него снова сорвёт. Саудитов в следующий раз надо множить на ноль, эти не угомонятся. И Бахрейн туда же. 700 км2 а туда же, резолюции сочиняет...
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    Сегодня, 17:49
    Объединенные Арабские Эмираты.

    Эти то куда в победители? laughing От Трампа что ли заразились? laughing
  8. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    Сегодня, 17:49
    В глазах мелькает от победителей. А можно я тоже буду победителем? 🤔 Такое чувство, что нифига ничего не закончилось. Победители ещё будут сражаться за право быть победителем.Не сейчас, так попозже.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      Сегодня, 18:12
      В очередь,(цензура) дети,в очередь!!!
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    Сегодня, 17:51
    ОАЭ одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать,


    "И эти нас тоже победили?" Кейтель на подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии 8 мая 1945г. История всегда повторяется. laughing
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    Сегодня, 17:53
    И эти тоже победили?
    Впрочем, бывает и не такое... fool
    1. Кмет Звание
      Кмет
      Сегодня, 18:04
      «Ты меня спрашиваешь, может ли Ланцелот победить Дракона? Я тебе отвечаю, отвечаю как сыну, искренно: Может. Один раз не побояться, собраться с силами взять его за глотку и мордами, наступив на хвост, и мордами его, гада, понимаешь… Вот так думают некоторые - и ошибаются. Потому что нашего Дракона победить может только он сам. Он и не таких побеждал, как он».
      © «Убить дракона» (1988)
  11. faiver Звание
    faiver
    Сегодня, 17:57
    в очередь собакины дети, в очередь, вам нужно взять талончик в терминале..... laughing
  12. кот Краш Звание
    кот Краш
    Сегодня, 17:57
    теперь Вашингтон и Тегеран могут проводить парады победы в один день.
    Осталось подобрать площадку, укатать её, и пустить парадные колонны "победителей" навстречу друг - другу ( в смысле неприятель - неприятелю).
  13. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    Сегодня, 17:59
    А если заминировать Ла-Манш, Суэц, Панамский канал, Гибралтар, можно устроить серьезный бизнес.