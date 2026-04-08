ОАЭ объявили себя победителем в конфликте на Ближнем Востоке
Еще одна страна объявила о своей победе в конфликте на Ближнем Востоке, так что на сегодняшний день у нас уже три победителя: США, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.
После появления информации о вступлении в силу временного перемирия заявления о своих победах сделали США и Иран как основные участники конфликта. Трамп уже в неизвестно какой раз объявил о «полноценной победе» над Ираном и разблокировке Ормуза. Иран опроверг это заявление, подчеркнув, что США запросили переговоры, а Ормуз по-прежнему контролируется Тегераном. Но дальше всех пошли ОАЭ, вообще не участвовавшие в боевых действиях. Как оказалось, они тоже в составе победителей.
С заявлением выступил советник президента ОАЭ Анвар Гардаш, «скромно» объявивший Эмираты победителем в войне на Ближнем Востоке. По его словам, ОАЭ готовы взять на себя координацию управления региональной ситуацией, так как у страны в этом большой опыт.
ОАЭ одержали победу в войне, которой мы искренне стремились избежать, и мы победили благодаря грандиозной национальной обороне, которая защитила суверенитет и достоинство и оберегала наши достижения перед лицом вероломной агрессии.
Как сказал когда-то 35-й президент США Джон Кеннеди, «У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота». Между тем в Сети уже ходит шутка про то, что теперь Вашингтон и Тегеран могут проводить парады победы в один день.
