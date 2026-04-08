В Саудовской Аравии атакован ключевой нефтепровод к Красному морю

Ключевой нефтепровод Саудовской Аравии по направлению к Красному морю атакован беспилотником. Цель – одна из нефтеперекачивающих станций. Сейчас оценивается масштаб повреждений. Об этом сообщают Bloomberg и Financial Times.



Протяженность атакованного трубопровода – порядка 1200 км. Государственная компания Saudi Aramco использует его, чтобы перенаправлять нефть в обход Ормузского пролива. Объем транспортировки достигает 7 млн бареллей в сутки. Пункт назначения – порт Янбу на Красном море. Отсюда нефть уходит на экспорт.

Хронология событий говорит сама за себя. В ночь на 8 апреля – перемирие между Вашингтоном и Тегераном. Иран соглашается открыть пролив при своих условиях. Днем 8 апреля – взрывы на иранских островах Сири и Лаван в Персидском заливе. Позже IRNA уточняет: на Лаване атаке «врагов» подвергся нефтеперерабатывающий завод.

И вот теперь – Саудовская Аравия. Кто стоит за атакой на трубопровод? Ответа пока нет. Но логика подсказывает: перемирие между США и Ираном не распространяется на их союзников. Например, по той же «Хизбалле» сегодня нанесен мощный удар со стороны ЦАХАЛ. Или, что еще тревожнее, – хрупкое затишье уже начало рассыпаться в первый же день.
  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    Сегодня, 17:53
    Я просто восхищаюсь героизмом Иранцев! good
    Гегемон в очередной раз подставил своих шавок из монархий залива.
    1. Мини Мокик Звание
      Сегодня, 18:35
      А я восхищен, что никто не видит чей и откуда дрон 🥴
    2. Аркадий007 Звание
      Сегодня, 19:31
      Вопрос что поимел рыжий шоумен после заявы о победе (цены на нефть упали) успел ли он что прикупить своим детям?
  2. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 18:00
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Гегемон в очередной раз подставил своих шавок из монархий залива.

    Это так...
    Не важно Иран, его прокси или провокпторы-израильцы это сделали...
  3. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 18:04
    Невозможно тушить пожар, если под рукой есть только бензин. В смысле нефть. Много нефти.
  4. Младший рядовой Звание
    Сегодня, 18:09
    Саудиты, запасайтесь верблюдами. США с Израилем вас неоднократно подставили, а вы все деньги в забугорных банках храните.
  5. Добрый Звание
    Сегодня, 19:13
    Гордых саудитов нагибают со всех сторон. Это уже групповуха. Ну им не привыкать. Сегодня одни их имеют, завтра другие, а вот послезавтра объявят их террористами и уничтожат. Я даже знаю кто!