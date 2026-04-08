Медведев: Иран испытал своё «ядерное оружие» — это Ормузский пролив
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что, несмотря на то, что пока неясно, чем закончится перемирие между Вашингтоном и Тегераном, одно несомненно: Иран испытал своё «ядерное оружие» — это Ормузский пролив.
Медведев подчеркивает, что, как показали недавние события, контроль над этой важнейшей для поставок ближневосточной нефти транспортной артерией предоставляет Тегерану практически неисчерпаемый потенциал. Относительно непродолжительное блокирование Ираном Ормузского пролива привело к топливному кризису во многих странах мира и нанесло весьма ощутимый ущерб западной экономике.
Между тем Иран собирается возместить полученный в ходе противостояния с «коалицией Эпштейна» ущерб из средств специально создаваемого инвестиционного фонда, который будет пополняться за счет платы, взываемой с каждого груженого нефтью судна, которое проходит через Ормузский пролив.
Власти Исламской республики планируют направить полученные этим путем средства на восстановление разрушенных вследствие израильских и американских районов. Предполагается, что плата за провоз нефти через Ормузский пролив будет взиматься в криптовалюте и будет составлять эквивалент одного доллара США за каждый транспортируемый баррель нефти. При этом пустые танкеры смогут проходить через пролив бесплатно. Еще недавно, до начала операции США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив считался международной зоной и суда могли проходить через него без чьего-либо разрешения. Но после «победы» США Тегеран фактически завладел «ключом» к транзиту нефти.
