Медведев: Иран испытал своё «ядерное оружие» — это Ормузский пролив

1 622
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что, несмотря на то, что пока неясно, чем закончится перемирие между Вашингтоном и Тегераном, одно несомненно: Иран испытал своё «ядерное оружие» — это Ормузский пролив.

Медведев подчеркивает, что, как показали недавние события, контроль над этой важнейшей для поставок ближневосточной нефти транспортной артерией предоставляет Тегерану практически неисчерпаемый потенциал. Относительно непродолжительное блокирование Ираном Ормузского пролива привело к топливному кризису во многих странах мира и нанесло весьма ощутимый ущерб западной экономике.



Между тем Иран собирается возместить полученный в ходе противостояния с «коалицией Эпштейна» ущерб из средств специально создаваемого инвестиционного фонда, который будет пополняться за счет платы, взываемой с каждого груженого нефтью судна, которое проходит через Ормузский пролив.

Власти Исламской республики планируют направить полученные этим путем средства на восстановление разрушенных вследствие израильских и американских районов. Предполагается, что плата за провоз нефти через Ормузский пролив будет взиматься в криптовалюте и будет составлять эквивалент одного доллара США за каждый транспортируемый баррель нефти. При этом пустые танкеры смогут проходить через пролив бесплатно. Еще недавно, до начала операции США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив считался международной зоной и суда могли проходить через него без чьего-либо разрешения. Но после «победы» США Тегеран фактически завладел «ключом» к транзиту нефти.
  1. vasyliy1 Звание
    Сегодня, 17:54
    ДАМ в ударе как обычно! Когда же и мы ипытаем свое ядерное оружие? Может и от нас тогда надолго отстанут и дадут завершить СВО Победой?!
    1. Перфильева Вера Звание
      Сегодня, 17:59
      У нас к сожалению только ДАМ и Маша отбиваются от запада разговорным жанром!
    2. Кузнец 55 Звание
      Сегодня, 18:14
      Иран требует оплачивать проход по проливу , один долляр ( в криптовалюте) за баррель нефти .
      Самый большой танкер вмещает в себя до 3 миллионов баррелей .
      Хорошая « компенсация « от перевозчиков .
  2. alexboguslavski Звание
    Сегодня, 17:55
    Закрыт Ормузский пролив — снова: Иран требует от Израиля прекратить бомбардировки Ливана после сегодняшних масштабных ударов.

    Если Тель-Авив откажется, то Тегеран выйдет из двухнедельного прекращения огня.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Сегодня, 18:03
      Как только Нетаньяху отстранят от власти всё успокоится.Своим упрямством он имеет все шансы вызвать гнев израильтян на себя и его попросят на выход.Все к этому идёт.

      Кстати в последних конфликтах применение дронов показало явную уязвимость традиционного ВМФ.Те же ремонты авианосцев,только начавших кампанию против Ирана и затем резко отошедшие от его берегов многое за себя говорят.Это же касается и британского эсминца ,попавшего под обстрел.Флот уязвим в связи с развитием технологий.
      1. Аркадий007 Звание
        Сегодня, 18:20
        Не вижу предпосылок для отстранения Нетаньяху от кормушки.
        Пока армия на его стороне и выполняет все его прихоти.

        А с появлением дронов - да. Большие посудины потеряли смысл как в воздухе, на море так и на земле. Чисто гужевой транспорт.
        Воевать будут блохи.
  3. Аркадий007 Звание
    Сегодня, 18:14
    Посмотрим что будет через неделю.
    Не думаю что США и Израиль прекратят удары по Ирану. Отсюда и все вытекающие последствия.
    На реплике что Озмус открыт Трамп наверняка заработал еще несколько млн. А дальше трава не раст.
    Он не политик и не стратег исторический. Он шулер торговли.
  4. тоже-врач Звание
    Сегодня, 18:17
    А вот вы экспорт в марте 2022 не остановили и сегодня жрёте г----о полной ложкой.
  5. Малынец_ Звание
    Сегодня, 18:17
    Мели Емеля твоя неделя..а нам что мешает действовать как Иран....что мешает?? Ах да.юсиротские домики а Барселоне..ранчо в Майами..детки а Ганд..не...простите а Лондоне..