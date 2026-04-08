Иран рассматривает возобновление ударов по Израилю из-за атак на «Хизбаллу»

Временное перемирие на Ближнем Востоке может стать очень коротким, если Израиль продолжит наносить удары по Ливану. Как сообщает иранское агентство Tasnim, Иран выйдет из соглашения, если атаки на «Хизбаллу» не прекратятся.Прекращение ударов по ливанской «Хизбалле» входило в соглашение о временном прекращении огня на Ближнем Востоке, однако Израиль игнорирует договоренности и продолжает бомбить Южный Ливан. Если атаки на «Хизбаллу» продолжатся, Иран выйдет из мирного соглашения. На данный момент Тегеран снова приостановил движение судов по Ормузскому проливу в связи с ударами Израиля.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уже обсудил эту проблему с командующим армии Пакистана, поставив его в известность о продолжающихся нарушениях. Трамп в свою очередь заявил, что Ливан и «Хизбалла» якобы не входят в сделку США и Ирана, однако это одно из базовых требований Тегерана, включенное в переданный США мирный план. По некоторым данным, Иран рассматривает возможность проведения ответной операции против Израиля.Судя по всему, перемирие будет недолгим, впрочем, это на руку Израилю, Тель-Авив изначально выступал против прекращения огня.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»