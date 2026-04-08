Bloomberg: Мадагаскар на фоне конфликта в Иране стал новым союзником России

3 945 36
Пока весь мир наблюдает за происходящим на Ближнем Востоке, где ситуация не стала намного лучше даже после вроде как вступившего в силу перемирия между Ираном и США, Россия, похоже, обретает нового стратегического союзника в Африке. Агентство «Блумберг» пишет, что таковым становится Республика Мадагаскар. Это островное государство в юго-западной части Индийского океана у восточного побережья Африки.

Издание отмечает, что на фоне войны на Ближнем Востоке сближение России и Мадагаскара прошло почти незамеченным. В октябре прошлого года на острове произошел переворот, к власти пришли военные. О перераспределении внешнеполитических приоритетов Мадагаскара, который традиционно ориентировался на Францию и Евросоюз, свидетельствует февральский визит президента островного государства полковника Микаэля Рандрианирины в Москву, где он встретился с Владимиром Путиным.

Это стало первым официальным зарубежным визитом главы островного государства. Президент РФ назвал Мадагаскар важным партнером России в Африке. Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром вооруженных сил Республики Мадагаскар корпусным генералом Маминириной Ели Разафитомбо.



Буквально сразу после встречи в Москве президентов Мадагаскар получил из России партию военной и гуманитарной помощи. На официальной церемонии в военном лагере имени генерала Исмаэля Мунибу в Ивату присутствовали президент Мадагаскара и министр вооруженных сил республики.

В состав помощи вошли: бронетехника, грузовики, комплекты военной формы, вертолеты, стрелковое оружие и различные виды боеприпасов. Конкретное количество и номенклатура переданного не называются. Кроме того, была поставлена партия риса.

Рандрианирина заявил на церемонии:

Особо благодарю моего брата, президента России Владимира Путина, за эти подарки. Это продолжение давних братских отношений между Мадагаскаром и Россией. Мы возродим и укрепим их.

Агентство отмечает, что с приходом новой власти в стране формируется пророссийская политическая инфраструктура. В частности, создано движение «Друзья России», которое выступает за сближение с Москвой и странами БРИКС. На фоне энергетического кризиса и перебоев с электричеством, мадагаскарские власти обсуждают с российскими компаниями пересмотр соглашений по нефти и газу, а также возможность снижения цен на импортируемое топливо.

Такое сближение Москвы и Антананариву «встревожило противников Путина», отмечает Bloomberg. В распоряжение агентства попала записка, распространяемая в европейских странах, в которой указано, что Россия «стремится использовать возможности, открывшиеся в результате переходного периода» в Мадагаскаре для усиления своего влияния в регионе.

В публикации «Блумберг» отмечается, что Москва стремится получить доступ к месторождениям металлов и минералов в Мадагаскаре, а также к порту Туамасина (Таматаве), расположенному рядом с важным для мировой морской логистики судоходным каналом в Индийском океане. Это ключевой коммерческий центр, через который проходит значительная часть внешней торговли Мадагаскара.

36 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sky Strike fighter Звание
    -1
    Сегодня, 18:29
    . Bloomberg: Мадагаскар на фоне конфликта в Иране стал новым союзником России


    Нашли хоть кого то кому можно деньги и невозвратные кредиты раздавать за типа дружбу,которая если так присмотреться не сильно то нам и нужна.Вот какая польза нам от Мадагаскара может кто в курсе?Деньги там прятать что ли?
    1. alovrov Звание
      +2
      Сегодня, 18:35
      АЭС можно построить. Правда она там на хрен не нужна, но зато круто.
      1. Sky Strike fighter Звание
        +3
        Сегодня, 18:37
        Цитата: alovrov
        АЭС можно построить. Правда она там на хрен не нужна, но зато круто.


        Дайте угадаю за чей счёт.
        1. Себенза Звание
          +1
          Сегодня, 19:07
          Плюс от меня, знаю за чей.
      2. ЗВЕРОБОЙ Звание
        +8
        Сегодня, 18:38
        Это стало первым официальным зарубежным визитом главы островного государства

        Это случайно не он? what
      3. Мини Мокик Звание
        +13
        Сегодня, 18:40
        Мадагаскар расположен в западной части Индийского океана — ключевом регионе для морских путей (от мыса Доброй Надежды к Азии). Это даёт потенциал:
        Доступ к глубоководному порту Диего-Суарес (бывшая французская база) — один из лучших в регионе для стоянки и ремонта кораблей.
        Возможность размещения пункта материально-технического обеспечения или даже военно-морского присутствия для защиты российских торговых маршрутов (включая танкеры) от угроз.
        Контроль над морскими коммуникациями в условиях глобальной конкуренции (с Францией, США и Китаем).
        Это особенно актуально для России при диверсификации логистики и снижении зависимости от традиционных путей.
        1. Sky Strike fighter Звание
          0
          Сегодня, 18:46
          Проблема в том что потом всё по венесуэльскому сценарию и плакали наши денежки как в той же Венесуэле.Вон знающие люди уже в курсе чем всё обычно заканчивается.Перемога превращается в зраду.

          Цитата: faiver
          Ну все, с таким союзником нам любой враг не страшен..... lol
          Щаз еще базу поди там оборудовать будем....
          потом АЭС на халяву отгрохаем...
          а потом новый переворот и пинком под зад....


          Может сначало собственную страну обустроим?А то как будто в монополию всё играем.Бизнес построить пытаемся.
          1. ettore Звание
            +1
            Сегодня, 19:19
            Цитата: Sky Strike fighter
            Может сначало собственную страну обустроим?

            Для российских бояро-олигархов это табу.
            А то как будто в монополию всё играем.Бизнес построить пытаемся.

            Так и есть.
        2. ettore Звание
          0
          Сегодня, 19:20
          Цитата: Мини Мокик
          Контроль над морскими коммуникациями в условиях глобальной конкуренции (с Францией, США и Китаем).
          Это особенно актуально для России при диверсификации логистики и снижении зависимости от традиционных путей.

          Для начала надобно океанский флот построить.
        3. Андрей из Челябинска Звание
          +1
          Сегодня, 19:30
          Цитата: Мини Мокик
          ключевом регионе для морских путей (от мыса Доброй Надежды к Азии)

          Только это не ключевой путь - ключевой через Суэц
          Цитата: Мини Мокик
          Доступ к глубоководному порту Диего-Суарес (бывшая французская база) — один из лучших в регионе для стоянки и ремонта кораблей.

          Только вот зачем нашим кораблям там стоять? Ни одной задачи для них там нет.
          Цитата: Мини Мокик
          военно-морского присутствия для защиты российских торговых маршрутов (включая танкеры) от угроз.

          Да, прям как на СМП. Любим мы защищать свои интересы там, где на них никто не покушается
          Цитата: Мини Мокик
          Контроль над морскими коммуникациями в условиях глобальной конкуренции (с Францией, США и Китаем).

          Во-первых, никакой глобальной конкуренции у нас с ними нет - мы этим странам не конкуренты. Во-вторых, у нас нет флота, способного что-то там контролировать в океане.
          Цитата: Мини Мокик
          Это особенно актуально для России при диверсификации логистики и снижении зависимости от традиционных путей.

          Это красивые слова, за которыми ничего нет.
      4. Проксима Звание
        +7
        Сегодня, 18:43
        На фоне премерзких новостей и провала нашей внешней политики по всем фронтам - это конечно позитивнейшее известие! good drinks А что? Стратегическое и логистические расположение этого острова трудно переоценить. Кстати, площадь этого "островка" превышает площадь Великобритании и Италии вместе взятых ! Про полезные ископаемые и природные ресурсы я даже начинать не буду.
    2. Кмет Звание
      +6
      Сегодня, 18:42
      Чем интересен Мадагаскар для России:
      - остров является одним из ведущих мировых производителей кобальта и графита, необходимых для производства аккумуляторов и других высокотехнологичных отраслей;
      - редкоземельные элементы (на Мадагаскаре находятся одни из крупнейших в мире запасов редкоземельных элементов, которые критически важны для электроники и оборонной промышленности);
      - алюминиевое сырье (Дерипаска как-то проявлял заинтересованность в разработке месторождений боксита - основной руды для производства алюминия, которых нет на территории РФ);
      - контроль над морскими путями (Мозамбикский пролив - критически важный маршрут, через который проходит почти треть мировых нефтяных перевозок).
      1. Препона Звание
        +5
        Сегодня, 19:02
        Это бокситов то на Руси не бывало ?!))
      2. stelltok Звание
        +3
        Сегодня, 19:16
        - алюминиевое сырье (Дерипаска как-то проявлял заинтересованность в разработке месторождений боксита - основной руды для производства алюминия, которых нет на территории РФ);


        Месторождения Бокситов в РФ.
        Те что найдены.
        1 Вежаю́-Воры́квинское месторожде́ние, одно из крупнейших месторождений бокситов в России; в Республике Коми.
        2 Иксинское месторождение — месторождение бокситов
        3 «Кра́сная Ша́почка» — месторождение бокситов около Североуральска

        Да и в целом в России достаточно много всяких ресурсов.

        - контроль над морскими путями (Мозамбикский пролив - критически важный маршрут, через который проходит почти треть мировых нефтяных перевозок).


        Нет.
        Там не треть.
        Там +-5.8 %.
    3. Факапыч Звание
      0
      Сегодня, 19:02
      Его еще Петру 1 предлагали колонизировать. Но умный царь отказался.
      1. Проксима Звание
        0
        Сегодня, 19:20
        Цитата: Факапыч
        Его еще Петру 1 предлагали колонизировать. Но умный царь отказался.

        Вот это трогательная история!!! crying Никто не собирался отказываться! Мало того, из Ревеля вышли два фрегата общим экипажем более 400 человек. Правда они скоро вернулись для более тщательной подготовки и ремонта. Секретность была необычайная, офицеры узнали куда они идут только в день отплытия. Потом смерть Петра Великого и уже не до Мадагаскара request
  2. Младший рядовой Звание
    -1
    Сегодня, 18:30
    Россия продолжает всех спасать от голода. Наследие СССР, никуда от этого не деться. Хотя была тема, всех евреев на Мадагаскар переселить. Может это хитрый план?
    1. Sky Strike fighter Звание
      +2
      Сегодня, 18:35
      Походу в Европах отморозили,а старость где то кому то надо будет встречать.Ну вот хоть Мадагаскар подвернулся.Правда не учли что Мадагаскар не сможет обеспечить неприкосновенность ни свою,ни возможных переселенцев.Ну разве если только базу там обустроить,правда где то флот прийдётся искать.Может китайцы построят?Ну это предположение только. Просто реально нафиг ещё зачем то нужен этот Мадагаскар? Пальмового масла там случайно нет?
    2. tsvetahaki Звание
      0
      Сегодня, 18:43
      Если вы внимательно почитаете состояние дел в мире - то недоразвитые страны сейчас спасают от избытка веса, который негативно влияет на их продолжительность жизни.
  3. vitaliy20091959 Звание
    +3
    Сегодня, 18:31
    очередные попрошайки , франция слабовата ,а вот с рф можно попробовать слупить , гарант для других народов не жаден ,это своих крепостных надо давить все соки
  4. faiver Звание
    +2
    Сегодня, 18:33
    Ну все, с таким союзником нам любой враг не страшен..... lol
    Щаз еще базу поди там оборудовать будем....
    потом АЭС на халяву отгрохаем...
    а потом новый переворот и пинком под зад....
    1. Sky Strike fighter Звание
      +2
      Сегодня, 18:41
      Цитата: faiver
      Ну все, с таким союзником нам любой враг не страшен..... lol
      Щаз еще базу поди там оборудовать будем....
      потом АЭС на халяву отгрохаем...
      а потом новый переворот и пинком под зад....


      С вами не интересно.Все заранее знаете.
  5. frruc Звание
    +2
    Сегодня, 18:35
    в стране формируется пророссийская политическая инфраструктура.

    Логично, гуманитарка нашла свой адресат.
    1. Sky Strike fighter Звание
      +1
      Сегодня, 18:43
      Цитата: frruc
      в стране формируется пророссийская политическая инфраструктура.

      Логично, гуманитарка нашла свой адресат.


      Реально сюрреализм какой то.
  6. К_4 Звание
    +4
    Сегодня, 18:38
    А можно нам, простым россиянам помогать? Или мы тупо недостойны подобной щедрости.?
    1. тагил Звание
      +2
      Сегодня, 18:53
      Вам нужна военная форма, старый автомат или танк например (я знаю место где это все вам предоставят), или вы не в состоянии себе пачку риса купить?
  7. tsvetahaki Звание
    +2
    Сегодня, 18:42
    И восколько эти друзья нам обойдутся?
    Туда - оружие и деньги, от туда - добрые пожелания и негров для полного мультикульчурализма на наших просторах.
    1. frruc Звание
      0
      Сегодня, 18:51
      tsvetahaki
      Туда - оружие и деньги, от туда - добрые пожелания

      Оружие, деньги и наши военспецы туда отправлялись еще при СССР. Рассказывали, там пляжи хорошие.
  8. Shumi2010 Звание
    +2
    Сегодня, 18:44
    Мадагаскар эт хорошо, только флот океанский нужен и ещё база между РФ и Мадагаскар для быстрой поддерки
  9. alexputnik17 Звание
    +7
    Сегодня, 18:45
    Цитата: faiver
    потом АЭС на халяву отгрохаем...

    Не строит Россия АЭС на халяву. В кредит строит. Вливание на 50-100 лет. Росатом не была бы одной из самых рентабельных корпораций. И в очередь к нам не выстраивались.
    И базу было б неплохо.
    А реакторы вроде наши небольшие научились делать. Даже на баржах.
    1. тагил Звание
      +2
      Сегодня, 18:56
      Уважаемый кому вы это объясняете, веть на этой ветке кроме себя любимых здесь никого не слышат, ну а если мнение не совпадает с большинством, то.....
      1. faiver Звание
        0
        Сегодня, 19:01
        любезный, у вас ко мне какие то претензии? Ну так напишите об этом в Спортлото bully
    2. faiver Звание
      0
      Сегодня, 19:00
      В кредит строит
      - а кредит нам будут возвращать по последней моде в местной валюте..... laughing
  10. МЮД Звание
    +1
    Сегодня, 18:54
    Значит скоро на Мадагаскар придет демократия.
  11. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 19:08
    Цитата: тагил
    Уважаемый кому вы это объясняете, веть на этой ветке кроме себя любимых здесь никого не слышат

    Да Бога ради.. Я мнением делюсь, принимать не принимать, дело каждого. Я тоже ошибаюсь, не знаю.. Меня поправляют. Как правило, стараюсь вникнуть. Понять, принять. Как то так. laughing
  12. alexputnik17 Звание
    0
    Сегодня, 19:12
    Цитата: faiver
    В кредит строит
    - а кредит нам будут возвращать по последней моде в местной валюте..

    Баранами, юанями, металлами, туризмом, базами, влиянием и прочим. У них и нефть, газ есть. Так то.
    Повторюсь: Если бы Росатому не было выгодно, у него в очереди бы не стояли десятки стран, желающих строительства. И да, без российских специалистов АЭС работать не будет, ИМХО.