Фото «сваривающих трос» матросов в походе на USS Abraham Lincoln вызвало вопросы
Американское центральное командование сегодня опубликовало фото с борта авианосца USS Abraham Lincoln. Фото и подпись к нему, сделанная CENTCOM, вызвали вопросы в экспертной среде.
Та самая подпись от американского командования:
Фраза «сваривают трос» дала повод вновь поднять вопрос о том, что авианосец всё же мог получить определённые повреждения во время одной из атак, осуществлённых ранее Ираном. Напомним, что КСИР заявлял об ударах по «Аврааму Линкольну», что и вынудило авианосец уйти подальше от иранских территориальных вод.
Один из служивших на борту USS Abraham Lincoln американских военных моряков, комментируя заметку CENTCOM, заявил о том, что использование сварки для самого троса «удивляет». По его словам, серьёзные ремонтные работы во время его службы проводились на военно-морских базах, а не во время выполнения дальнего похода. Потому что оперативный ремонт такого оборудования «в походных» условиях связан с рисками невозможности проверки его качества на специальном оборудовании. Отмечается, что лётчики в таком случае серьёзно рискуют, если трос после сварки матросами из команды техобслуживания действительно будет использоваться во время выполнения боевой задачи без «стендовой проверки».
Это дало повод говорить о том, что на самом деле авианосец может находиться не в открытом море, а в одном из портов, подальше от Ирана, для проведения надлежащего ремонта его оборудования.
Также высказано предположение, что сваривают матросы всё же не сам трос, а его опрессованное концевое кольцо, которое может лопнуть при значительных нагрузках в условиях интенсивных полётов палубной авиации. Такая работа может быть проведена и непосредственно в походе. В спор вступает другой знаток конструкции авианосца, заявляя, что матросы находятся там, где не может находиться упомянутое кольцо.
