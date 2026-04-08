7 599 31
Фото «сваривающих трос» матросов в походе на USS Abraham Lincoln вызвало вопросы

Американское центральное командование сегодня опубликовало фото с борта авианосца USS Abraham Lincoln. Фото и подпись к нему, сделанная CENTCOM, вызвали вопросы в экспертной среде.

Та самая подпись от американского командования:



Матросы на борту авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72) сваривают трос улавливания под лётной палубой авианосца. Тросы улавливания останавливают быстродвижущийся самолёт за секунды. Авианосная ударная группа во главе с «Авраамом Линкольном» в настоящее время действует в Аравийском море.

Фраза «сваривают трос» дала повод вновь поднять вопрос о том, что авианосец всё же мог получить определённые повреждения во время одной из атак, осуществлённых ранее Ираном. Напомним, что КСИР заявлял об ударах по «Аврааму Линкольну», что и вынудило авианосец уйти подальше от иранских территориальных вод.

Один из служивших на борту USS Abraham Lincoln американских военных моряков, комментируя заметку CENTCOM, заявил о том, что использование сварки для самого троса «удивляет». По его словам, серьёзные ремонтные работы во время его службы проводились на военно-морских базах, а не во время выполнения дальнего похода. Потому что оперативный ремонт такого оборудования «в походных» условиях связан с рисками невозможности проверки его качества на специальном оборудовании. Отмечается, что лётчики в таком случае серьёзно рискуют, если трос после сварки матросами из команды техобслуживания действительно будет использоваться во время выполнения боевой задачи без «стендовой проверки».

Это дало повод говорить о том, что на самом деле авианосец может находиться не в открытом море, а в одном из портов, подальше от Ирана, для проведения надлежащего ремонта его оборудования.

Также высказано предположение, что сваривают матросы всё же не сам трос, а его опрессованное концевое кольцо, которое может лопнуть при значительных нагрузках в условиях интенсивных полётов палубной авиации. Такая работа может быть проведена и непосредственно в походе. В спор вступает другой знаток конструкции авианосца, заявляя, что матросы находятся там, где не может находиться упомянутое кольцо.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    +2
    Сегодня, 18:34
    Опять туман войны, но не прачечная и не гальюн. Кулибины, блин...
      0
      Сегодня, 18:47
      hi Одним словом, обделались по полной, начиная от АВИКов с гальюнами, фекальными, прачечными, заканчивая CENTCOM и бидэ, показывая друг на друга пальцами и скопом увольняя нелояльных генералов Пентагона.
      Хегсет, как министр войны ,сам будет уволен, как "склонивший руководство", включая рыжего Сатану, к лёгкой победной войнушке, обернувшейся поражением и холодным душем.
      am
        +7
        Сегодня, 18:58
        После сварки эти тросы могут выдерживать расчётную нагрузку ?
          +6
          Сегодня, 19:14
          Сварить трос? Это что-то новое. Из области ненаучной фантастики.
          Скорее всего чистой воды гуманитарий напридумывал сие волшебство.
            +1
            Сегодня, 19:30
            Вы правы .Сваривать трос - глупость несусветная. Такое может написать только тот, кто трос видел только в телевизоре.
          +6
          Сегодня, 19:14
          Они никакую нагрузку не выдержат. Тросы не варят. Максимум - заваривают концы, чтобы не расплетались. Да и то это самодеятельность.
          Для соединения тросов используют тросовые зажимы. Если трос тонкий, то можно попытаться связать хитрым узлом. Но я бы не рисковал...
          Для того, чтобы знать это, вовсе не нужно служить на американском авианосце - достаточно почти 40 лет отработать на стройке.

          И ещё тонкость. Порванный трос и зажимом-то соединить проблема. Как правило, порвавшийся от перегрузки трос расплетается на значительную длину. Тогда - только заменить.
          +1
          Сегодня, 19:17

          hi Для этого необходимы натурные испытания при идеальном волнении моря, что редко бывает на практике или в закрытой акватории порта.
          Но это даст лишь приблизительный расчёт, а волнение и малый крен около 3 градусов может оказаться фатальным при посадке самолётов.
          Аналогию можно привести стендовыми испытаниями самолётов в аэродинамической и гидродинамической трубе для экспертного заключения.
          Ранее в 12-дневной войне уже происходили потери самолётов за борт ввиду уклонения от атак хуситов сменой курс поворотом, что и служило потерей, только об истинных причинах в сми не заморачиваясь над объяснением причин.
      +2
      Сегодня, 19:00
      ...сантехнические тросы сваривают?? однако. laughing какие там тугие засоры что аж тросы рвутся....
    +11
    Сегодня, 18:36
    первый раз слышу чтобы стальные концы и элементы стального такелажа варили электросваркой
      +5
      Сегодня, 18:48
      Их можно сварить, в шарик, что бы не распушались на конце, порванный трос электросваркой не соединяют, это дилетанство. Он будет очень хрупким, особенно если на изгиб с большим усилием, просто лопнет.
      +3
      Сегодня, 18:49
      Американцы же... Пусть варят)
    +4
    Сегодня, 18:38
    Что то я себе слабо представляю, как можно сварить трос, он же лопнет по сварке в самый ответственный момент.
      +2
      Сегодня, 18:40
      а если он полужесткий и внутри растительная прядь , она сгорит
    +4
    Сегодня, 18:39
    0
    Сегодня, 18:44
    Причёска у "матроса" не уставная))
    Или это она ...
      0
      Сегодня, 19:27
      Или оно ещё осталось.
    -1
    Сегодня, 18:46
    Это натягивание совы на глобус.
    Редакция В.О. решила "украинцев закосплеить" с перемогами на ровном месте? request
    0
    Сегодня, 18:47
    При чем здесь вообще тросы? Покажите фото-видео гальюнов и прачечных. Если серьезно, из статьи не совсем понятно о каких тросах идет речь. Трос для самолетного тормозного гака для авианосца так точно варить не будут. Для элеваторов тоже такая технология не подойдет. Хотелось бы уточнений.
      +1
      Сегодня, 19:28
      А трос для чистки канализации? what what
        0
        Сегодня, 19:33
        Вы так сразу покровы не срывайте.
        0
        Сегодня, 19:36
        Это чем они сантехнический трос порвать умудрились? Диаметр троса впечатляет.
    0
    Сегодня, 18:49
    Если это фиксирующее кольцо на 6 или 7 тросе аэрофинишера, то особо страшного ничего нет. Это самый крайний вариант, когда зацеп идет за 6 или 7 трос. Нормальным считается зацеп от 2 до 4.
      +2
      Сегодня, 18:53
      Не ясно из статьи, что об аэрофинишере разговор идет.
    +2
    Сегодня, 18:57
    Трос могут сварить только в пакистане, больше нигде.
    0
    Сегодня, 19:02
    Это нормально. Гегемон. Высокие технологии. Если это от катапульт или уловилок, надо пилотам раздать полотенца или чего там, чтобы на голову наматывали и переименовать пилотов в Американский Божественный ветер. Амеровский вариант самураев. Ну и на испытание в боевых условиях. Чего заморачиваться то? laughing
    +1
    Сегодня, 19:07
    Это явно PI-акция прикрытия фактических повреждений, полученных "Линкольном".
    Хоть у АВМА на полетной палубе и четыре троса-улавливателя, но к ним предъявляются особые требования по надежности при "приеме и удержании самолетов" на участке торможения. И эти требования -- категорически высокие, ибо связаны с дорогой техникой и жизнями пилотов.
    И, во-2-х, после "ремонта" (вообще не представляю как это они собираются делать?) стальной канат (по-простому -- "трос") необходимо испытывать динамической нагрузкой +10% от номинала нагрузки на разрыв(!). Это (может ли в походных условиях?) делается исключительно сертифицированной лабораторией (организацией) на специальном стенде (оборудовании). Где амы возьмут оное в импортном порту -- то есть "вопрос на миллион долларов!"
    Так что, это -- чистая залипуха для пипла! (Авось, как обычно схавает...)
    АГА.
      0
      Сегодня, 19:19
      Это вряд ли. Тут просто логически невозможная конструкция получается:
      1) Американцы хотят скрыть повреждения
      2 ) Американцы публикуют фотографию исправления повреждений
      3) Чтобы ввести всех в заблуждение, американцы делают подпись, согласно которой на фото - не устранение повреждений, а другой ремонт - починка троса
      4) Американцы ошибаются с надписью, так как трос в таких условиях не чинится
      Вполне очевидно, что если надо скрыть повреждения - самый простой способ это сделать - не публиковать фотографию ремонта:))))) Я бы понял, если бы фото опубликовал кто-то левый, что просочилась она в инет от кого-то из экипажа (кстати, это очень серьезное нарушение). А тут публикует центральное командование...
    0
    Сегодня, 19:19
    А это не тот ли самый трос, которым они канализацию чистили на корабле? )))))) Только он подозрительно чистый....
    0
    Сегодня, 19:21
    Одним словом, что-то колхозят.
    0
    Сегодня, 19:24
    Маловероятно, что комментарий американского командования соответствует действительности. Тогда этот комментарий ярко показал уровень технической грамотности американского командования.
    Если комментарий соответствует действительности, то уровень технических специалистов на судне ярко показывает качество западной системы образования.
    ПС Тросы не сваривают.
    0
    Сегодня, 19:31
    Так это гальюны с гейзерами видосы в инете. На ВО статья с видосом была. А прачечная, это по данным америкосов пожар был и ещё 600 кроватей сгорело. Случайно. По данным амеров.
    Правда там рядом иранское нечно летало временами...