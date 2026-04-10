Школа и ложный гуманизм
Ложный гуманизм
Уже в поздний советский период в школах начинает преобладать ложный гуманизм в отношении детей. Мол, нельзя допускать телесных наказаний в школе. Только доброе слово, моральное воспитание. Уговаривать хулиганов, идиотов и малолетних преступников быть добрыми и хорошими.
Однако этот подход и плодит детское насилие. Травлю слабых детей, «белых ворон» и учителей. Общее одичание.
Уже тогда в классах были хулиганы, нарушители всех правил, драчуны. Они обычно были более физически развитыми, и главное – агрессивными, готовыми идти на конфликт. Часто с психическими отклонениями.
Но тогда ещё можно было их ставить на место. По умолчанию чаще всего закрывали глаза на то, что физрук, трудовик и любой учитель может дать хулигану физический отпор. Причём такой ученик потом получал ещё и от родителей. То есть родительское сообщество было за учителей. Никакой мутной ювенальной юстиции и ложного гуманизма.
На этом обычно конфликт был исчерпан. Хулиган через свою попу понимал, что барагозить, беситься нельзя.
Хулигана, который срывал урок, просто ставили в угол или выгоняли из класса. Под смех всего класса, то есть это был показатель, что скандалист проиграл. Приглашали в кабинет к завучу или директору, которых боялись ещё больше.
В более запущенных случаях учеников оставляли на второй год без боязни подорвать отчётность. Страшная беда нынешних школ – бюрократическое очковтирательство, имитация того, что «всё хорошо, прекрасная маркиза». Ставили на учёт в детскую комнату милиции. Изолировали «проблемных» в специальных школах, где они получали шанс на исправление, обучаясь по специальной воспитательной программе с особым режимом. Часто упор делался на общественно-полезный труд.
Тем самым хулиганов изолировали от класса, чтобы «паршивая овца» не испортила всех остальных. Для остальных учеников это также был урок.
Полная безнаказанность
Что показывает громкий случай убийства трудным подростком учительницы в Пермском крае!? Что современная школа сваливается уже ниже плинтуса. Ведь в советской системе даже троечники были грамотными и до беспредела не доходили.
Перманентные школьные либеральные «реформы», модернизации и оптимизации в западном стиле довели школу до инферно.
Учителя превращены в бесправных существ, низших чиновников-клерков. Их не уважают ни чиновники, ни родители (уже новые поколения, воспитанные обществом потребления), ни ученики.
С дебилами вроде «трудного» подростка, убившего учительницу, которые теперь есть в каждом классе, в обычных школах сделать ничего нельзя. Только «доброе слово» и тесты у психолога. Пока не произойдёт эксцесс.
Учителя по пол-урока тратят, чтобы успокоить двух-трех клоунов-дурачков, которые почувствовали, что им ничего не могут сделать. Они встают, ходят, дерутся, кричат и употребляют нецензурную, лагерную лексику. Провоцируют учителей. Таких персонажей даже из класса выгнать нельзя, ведь если он что натворит за его пределами, то виноват учитель. А хулиганы срывают уроки, к ним присоединяются прочие, увидев, что им ничего не будет. Дурной пример заразителен. Учебный процесс нарушен. На выходе страдают все, не получая знаний. У учителей стресс, они выгорают. Молодые бегут из школ.
Всё заканчивается вызовом родителей в школу. Могут и не прийти. Очередными словами «о вечном и добром» на собрании. Всё остаётся как было.
Плюс выходцы из южных регионов-республик бывшего СССР, где процесс одичания происходит быстрее, так как они не успели перейти к развитой городской и индустриальной цивилизации. Эти уже сбиваются в стаи, имеют «крышу» от своих этнических кланов и общин. Также не знают русский язык, то есть уровень класса моментально сильно проседает.
Сама проблема решится быстро. Просто навести порядок и дисциплину, взять лучшее, что было в СССР. Это и есть истинное человеколюбие, защита интересов подавляющего количества детей, родителей, учеников и всего общества.
Нужно помнить, что проблемы школы – это системная проблема вообще деградации Русского мира. Чтобы остановить этот процесс упрощения, деградации, нужно менять всю систему. С западной концепции (жизнеустройства) безнравственного общества на русскую концепцию справедливого общества. На основе этики совести и правды. С общества потребления, выродившегося в общество истребления и самоистребления (с вымиранием русского суперэтноса и почти всех коренных народов нашей державы), на общество знания, служения и созидания, которое начали строить в Великом Союзе.
С отрицанием хищной, паразитической капиталистической системы и возвращением к социальной справедливости социализма. С учётом работы над ошибками СССР.
Однако в стране по-прежнему господствует прозападная, либеральная парадигма-модель. Её хорошо выразил в своё время политик В. Жириновский: «Чем лучше образование, тем быстрее совершится революция и уничтожит тех, кто ввел эту систему образования. Поэтому у власти срабатывает инстинкт самосохранения, она вводит пониженный уровень образования».
Дети, школа и учитель – это будущее всей цивилизации, державы и народа. Будущее это вырисовывается очень печальным. Мы мечтали о «прекрасном далёко», как в «Гостье из будущего», а получаем путь планеты Торманс из романа «Час быка» великого советского мыслителя Ивана Ефремова.
