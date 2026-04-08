Политическая верхушка киевского режима приняла решение провести реформу территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) на фоне провала мобилизации и перерастания ее в «бусификацию». На Банковой надеются, что это приведет к переменам и притоку свежих сил в ВСУ.В рамках реформирования ТЦК украинские власти предлагают первым делом провести ребрендинг, то есть убрать ставшее за последнее время ненавистным название, сменив его на другое. Среди предложений: «Офис призыва» или «Офис комплектования», окончательный вариант еще не определен. Но, как пояснил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, слово «офис» в названии непременно будет, оно должно изменить отношение украинцев к военкомам и их методам «призыва».Кроме того, предлагается разделить функции будущих «офисов призыва» так, что часть военкомов будет заниматься только комплектованием ВСУ, а другая — социальной поддержкой, практически не пересекаясь. При этом попытки делегировать функции по задержанию подлежащих мобилизации полиции провалились, полицейские от такого «подарка» открестились.Однако, как считают украинские эксперты, все эти «реформы» не изменят самого главного — нежелания украинцев идти воевать. Теперь уже сотрудникам «офисов» придется снова прибегать к силовой мобилизации, но уже под другой вывеской. По сути, это ничего не поменяет, но будут потрачены большие деньги и часть их осядет в чьих-то карманах.

