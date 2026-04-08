Иран разозлился из-за нарушения перемирия Израилем и вновь перекрыл Ормуз
Иранские власти заявили о том, что не потерпят ситуации с нарушением объявленного перемирия. В Корпусе стражей исламской революции добавили, что если в Израиле собираются воспользоваться перемирием с Ираном, чтобы продолжать бомбить Ливан, то ничего у противников из этого не выйдет.
По состоянию на 19:20 мск появили сообщения о том, что Иран вновь перекрыл движение танкеров и контейнеровозов через Ормузский пролив.
Напомним, что сегодня, после того, как стало известно о начале перемирия, Иран открыл Ормуз – через пролив пошли танкеры.
Информагентство FARS News:
Глава МИД Ирана связался с пакистанскими посредниками в вопросе урегулирования конфликта и сообщил о том, что одним из пунктов соглашения был тот, который касается прекращения Израилем огня в Ливане.
МИД Ирана:
Тем временем в правительстве Израиля и администрации США заявили, что «на операцию против «Хизбаллы» перемирие не распространяется».
На этом фоне цены на нефть вновь постепенно поползли вверх. Марка Brent торгуется близ отметки в 95 долларов за баррель, российская Urals – выше 93-х.
Напомним, что на текущей неделе истечёт срок «послаблений для российской нефти», введённых ранее Трампом для «стабилизации мирового рынка энергоносителей».
