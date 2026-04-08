Иран разозлился из-за нарушения перемирия Израилем и вновь перекрыл Ормуз

Иранские власти заявили о том, что не потерпят ситуации с нарушением объявленного перемирия. В Корпусе стражей исламской революции добавили, что если в Израиле собираются воспользоваться перемирием с Ираном, чтобы продолжать бомбить Ливан, то ничего у противников из этого не выйдет.

По состоянию на 19:20 мск появили сообщения о том, что Иран вновь перекрыл движение танкеров и контейнеровозов через Ормузский пролив.

Напомним, что сегодня, после того, как стало известно о начале перемирия, Иран открыл Ормуз – через пролив пошли танкеры.

Информагентство FARS News:

Проход танкеров был приостановлен из-за новых ударов Израиля по Ливану, которые израильские военные назвали самым мощным бомбардировкой на сегодняшний день.

Глава МИД Ирана связался с пакистанскими посредниками в вопросе урегулирования конфликта и сообщил о том, что одним из пунктов соглашения был тот, который касается прекращения Израилем огня в Ливане.

МИД Ирана:

Израиль нарушил эту договорённость.

Тем временем в правительстве Израиля и администрации США заявили, что «на операцию против «Хизбаллы» перемирие не распространяется».

На этом фоне цены на нефть вновь постепенно поползли вверх. Марка Brent торгуется близ отметки в 95 долларов за баррель, российская Urals – выше 93-х.

Напомним, что на текущей неделе истечёт срок «послаблений для российской нефти», введённых ранее Трампом для «стабилизации мирового рынка энергоносителей».
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 19:53
    - Недолго музыка играла
    - Недолго фраер танцевал
    - (с).
    Под фраерами подразумеваем Трампа и Нетаньяху.
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +10
      Сегодня, 20:03
      Ну сейчас Доне сделали недвусмысленное предложение - надавить на Израиль.
      Молодцы Иранцы, перед всем миром сделали Израиль крайним!
      Хотите Ормуз, решайте вопросы с евреями.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +13
        Сегодня, 20:23
        Просто у Израиль давно привык к безнаказанности.
        Убийства. Содержание в тюрьмах без суда и следствия. Создание своего ядерного оружия.
        Всё это ему сошло с рук. И он пошёл дальше.
        Геноцид. Бомбёжка лагерей беженцев. Блокирование поставок в зону бедствия воды, электричества и медикаментов. Убийства журналистов.
        Ему и это сошло с рук. Он пошёл дальше.
        Бомбёжка дип.миссий. Бомбёжка союзных государств. Убийство переговорщиков. Убийства правительств.
        Безнаказанность порождает чувство непогрешимости.
        А в психологии называется "комплекс бога".
        Любой человек с таким комплексом чрезвычайно опасен.
        А тут им целый народ поражен.
        1. Аригин Звание
          Аригин
          -3
          Сегодня, 20:31
          Ой, не надо за весь народ говорить.
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            +4
            Сегодня, 20:56
            Хоть и говорится "без десяти праведников город не стоит", но что-то не видно массовых протестов против преступлений Нетаньяху.
            Даже оппозиция ему "не будет успеха - тебя посадим, будет у нас прибыль - убивай кого хочешь"
      2. Abqora Звание
        Abqora
        0
        Сегодня, 21:24
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        надавить на Израиль

        Кто надавит на Израиль? Трамп?)) Вы знаете сколько евреев у него в окружении? Даже дочь его Иванка приняла иудаизм. А так

        Семья
        Jared Kushner — старший советник — зять
        Ivanka Trump — советник — дочь
        Ключевые советники
        Stephen Miller — старший советник — близкий политический советник
        Jason Greenblatt — спецпредставитель по Ближнему Востоку — личный юрист и доверенное лицо
        David Friedman — посол США в Израиле — политический союзник
        Кабинет / экономика
        Steven Mnuchin — министр финансов — член кабинета
        Howard Lutnick — экономический советник / союзник — близкий союзник
        Политика и администрация (новый цикл)
        Boris Epshteyn — советник по кампании — политический союзник
        Lee Zeldin — политический союзник — поддерживающий политик
        Will Scharf — юридический и политический помощник — член команды
        Доноры и влияние
        Miriam Adelson — крупный донор — финансовая поддержка
        Sheldon Adelson — крупнейший донор (при жизни) — стратегический спонсор
    2. ian Звание
      ian
      +3
      Сегодня, 20:04
      Цитата: Eugen 62
      Под фраерами подразумеваем Трампа и Нетаньяху.

      Увы, подразумеваем только Доню. Потому как второй вамиупомянутый и не дает Фредовичу выскочить из этой мясорубки и заставит его танцевать до последнего. hi
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 20:05
      танцы будут до упаду, пока персам не надоест)))
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 19:57
    Тем временем в правительстве Израиля и администрации США заявили, что «на операцию против «Хизбаллы» перемирие не распространяется».

    Общеизвестно, Врать - не мешки ворочать.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +3
      Сегодня, 20:24
      Цитата: alexputnik17
      Тем временем в правительстве Израиля и администрации США заявили, что «на операцию против «Хизбаллы» перемирие не распространяется».

      Общеизвестно, Врать - не мешки ворочать.

      Да уж winked нет ничего невозможного, если ты - болтун! lol
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 19:59
    На самом деле американцы с евреями понимают что творят. Нужна локально-глобальная войнушка, на которую можно будет все списать.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +8
    Сегодня, 20:01
    Да ясен пень - Израиловка не даст Донни так просто соскочить. Ибо Нетаньяху не решил ни одной из своих проблем, зато заимел кучу новых. Так же не решаемых. Какой уж тут при таких раскладах мир?
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      Сегодня, 20:04
      И почему в США так много иммигрантов из Ирландии и Италии, и не одного художника из Австрии 😪
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 20:11
        Цитата: Мини Мокик
        и не одного художника из Австрии

        Криворожский клоун будет всё равно "по круче" австрийского художника. laughing
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 20:56
          Не менее, точно. Кровавые шедевры подписаны одним автором.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        -2
        Сегодня, 20:16
        Алекс, один "художник из Австрии" уже был.. До сих пор немцы, зубы выплевывают..)
  5. salawat1980 Звание
    salawat1980
    +8
    Сегодня, 20:03
    Иран прекрасно понимал, что с шулером нельзя договариваться. Мастера художественного свиста в первый же день нарушили договорённости. Это было ожидаемо для Ирана, он тут же перекрыл пролив. Продолжение войны очень неприятно для обеих сторон, а Иран не собирается сдаваться. Молодцы 👏
  6. михаилл Звание
    михаилл
    +4
    Сегодня, 20:08
    Израиль нарушил эту договорённость.
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 20:14
    Ну все.. Поехало в раздрай... Теперь, персы чуть что не так-залив на замок и цены - вверх. Молодцы!
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:21
    Ну вот и, опять, понеслась, позоже это надолго!
  9. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 20:23
    Иран уже почувствовал, что его рука лежит на мировом питательно-дыхательном горлышке Ормузика. lol

    Иран уже почувствовал, что его рука лежит на мировом питательно-дыхательном горлышке Ормузика. lol
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:23
    Иран примеряет на себя рол значимой, а то и главной фигуры/игрока, в том регионе...
    Вопрос... что из того может получится???
  11. Огурцов Звание
    Огурцов
    +3
    Сегодня, 20:25
    Та же схема что и на Украине. Глубокими мыслями там себя не утруждают.Обманули аятоллу. Сионисты держат Трампа за клубни через зятя
  12. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 20:35
    Правильно сделал. Пусть пиндocы приведут в чувство своих избалованных израильтянских визави! sad
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 20:37
    Цитата: Огурцов
    Обманули аятоллу

    Не думаю... Иранцы, знают, с кем имеют дело. И воюя, играют экономические партии на досках, со многими странами. С тем же Китаем. И послабление с Ормузом, полагаю, в т. ч. для Китая. За что то от Китая для Ирана. Надо дальше посмотреть.
    Но иранцы делают очень выверенные шаги. Если могут ударить, иногда не бьют, а потом выигрывают информационно и экономически..., а потом уже долбят и не всегда симметрично. И их в агрессии уличить нельзя. От слова совсем. Арабы-королевства вякают... Но это эхо амеров. Там тоже понимают, за что им прилетает. ИМХО.
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 20:42
    и вновь перекрыл Ормуз

    ... на колу мочало
    доня готовится остановить семнадцатую войну laughing
  15. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 20:56
    Стороны сильно по-разному понимают слово "договорились". Поэтому то, чему мама с папой не научили Доню и Беню в 3 годика научат сейчас персы.
  16. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 21:08
    Ну ладно, пусть еще повоюют. Ничего мы пятый год пыхтим, а они захотели за месяц с небольшим все закончить. Шустрые однако.
  17. KLM77 Звание
    KLM77
    +1
    Сегодня, 21:14
    Думаю никто и не сомневался, что Израиль положит болт на все договорённости.
  18. Nord11 Звание
    Nord11
    0
    Сегодня, 21:29
    Всё-таки наглый и кровожадный народ эти евреи. Теперь другими глазами смотрю на то, как немцы их не любили в своё время. Может они спасли Европу от европейского варианта Израиля..