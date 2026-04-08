Зеленский захотел перемирия с Россией на фоне происходящего на Ближнем Востоке

Воодушевленный прекращением огня на Ближнем Востоке, Зеленский призвал Россию сделать то же самое, то есть остановить боевые действия по всей линии фронта. Об этом он написал в своем ТГ-канале.

Зеленский в очередной раз попытался временно остановить боевые действия на линии фронта в зоне СВО, добиваясь перемирия, которое Киев хочет получить уже длительное время, но каждый раз получает отказ от России. В своем обращении он апеллировал к событиям на Ближнем Востоке, выстраивая аналогии, и пытался всех убедить, что это самый лучший вариант, который непременно приведет к окончанию войны.



Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей.

Если не обращать внимания на прозвучавшие лестные заявления Зеленского в отношении Трампа, а также преувеличение роли Украины в отражении атак Ирана, то все остальное сводится к простому требованию хоть на какое-то время остановить боевые действия. Но веры киевскому клоуну давно нет, пару дней назад он призывал к энергетическому перемирию, снова нанеся удары по российским регионам.

Стоит отметить, что Россия давно уже не ведется на призывы Зеленского. Как заявили в Москве, никакого перемирия не будет, переговоры можно вести и во время боев. А его стенания и обращения к «союзникам» уже давно никого не волнуют.
  1. rocket757 Звание
    Сегодня, 20:34
    Зелебобик призвал... а нам такое надо?
    Очень сомневаюсь... вернее не так... нам такое и наф не надо soldier
      Сегодня, 20:37
      Цитата: rocket757
      Зелебобик призвал... а нам такое надо?

      Ну, надо не надо, а он должен был попробовать... У Дони же прокатило. Вдруг и у него прокатит? request
        Сегодня, 21:00
        А что у Донни прокатило?
        Гля со стороны, союзнички из НАТО шки в сторонке стоят, смирно... нитуда, ни сюда...
          Сегодня, 21:29
          Цитата: rocket757
          А что у Донни прокатило?

          Выторговать минимум передышку в патовой ситуации, максимум соскочить с неожиданно серьезной войны, в которую он сдуру вляпался. Дальше как повезет, но в любом случае он получил время подготовится к развитию событий.... hi
        Сегодня, 21:28
        Цитата: ian
        Цитата: rocket757
        Зелебобик призвал... а нам такое надо?

        Ну, надо не надо, а он должен был попробовать... У Дони же прокатило. Вдруг и у него прокатит? request

        Особенно учитывая бесхребетность московских старцев.
        В Иране их заменили принудительно. Так и получили по сусалам. Теперь скулят о перемирии.
        А в Москве всё тот же пургомет и Маша калинка-малинка на каблуках....
      Сегодня, 20:47
      Тут такое дело . Вот лично мне ,совершено не понятно ,что нужно нашей верхушке .
      То у них денацификация с демилитаризацией и не отдадим конституционные территории , а потом выйдете из ДНР и мы прекратим огонь и сядем за стол переговоров .Про зерновой коридор вообще молчу .

      Так что ,не удивлюсь ,если мастера красных линий ,могут пойти и на такое .
      Если честно , я уже ничего не хочу понимать , да и не могу я это вот всё понять . Тут кукуха может поехать )
      Главное мужикам помогать за ленточкой ,да работу работать , да семью кормить.
        Сегодня, 21:03
        Да много главного чего надо сделать и не понятно, будет ли оно сделано. request
        Сегодня, 21:24
        Про зерновой коридор вообще молчу

        Вы про аммиакопровод забыли.
        Сегодня, 21:30
        Цитата: 5.11
        Тут такое дело . Вот лично мне ,совершено не понятно ,что нужно нашей верхушке .
        То у них денацификация с демилитаризацией и не отдадим конституционные территории , а потом выйдете из ДНР и мы прекратим огонь и сядем за стол переговоров .Про зерновой коридор вообще молчу .

        Так что ,не удивлюсь ,если мастера красных линий ,могут пойти и на такое .
        Если честно , я уже ничего не хочу понимать , да и не могу я это вот всё понять . Тут кукуха может поехать )
        Главное мужикам помогать за ленточкой ,да работу работать , да семью кормить.

        А что тут понимать. Начните с Думы. С голосования о недвижимости за рубежом. Прокатили:



        Правительство РФ не поддержало законопроект, запрещающий депутатам, сенаторам и чиновникам владеть недвижимостью за рубежом. Отклоненная инициатива мотивировалась необходимостью защиты нацбезопасности, однако эксперты отмечают, что текущее законодательство требует лишь декларирования такого имущества, не запрещая его приобретение.
        Основные аспекты ситуации:
        Статус инициативы: Законопроект отклонен, так как правительство не дало на него положительного заключения.
        Аргументы авторов: Запрет обосновывался рисками внешнего давления на чиновников и идеей, что «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».
        Действующие нормы: Госслужащие обязаны декларировать зарубежную недвижимость, но владеть ею не запрещено.
    Сегодня, 20:41
    С этой с...ой вести какой-то разговор, все равно, что в навозе искупаться. sad Сталин не то, что с бандерой не вел переговоров, но и гитлера послал лесом. sad
    Сегодня, 20:44
    Вопрос конечно не по теме, но куда подевались Солнцепёки? В зоне СВО они часто использовались, правда с появлением БПЛА они стали очень уязвимыми. Может быть у нашего ВПК нашлась какая-нибудь замена?
      Сегодня, 21:11
      Артур, поразительное дело, я вчера именно об этом подумал. Прямо-таки передача мыслей на расстоянии!
      А ведь правда, в хронике с фронта и у блогеров и TV их не стало видно... request
      Сегодня, 21:18
      Есть "Тосочка" на колёсном шасси, только ТОС-1 и ТОС-2 никуда не девались, практически каждый день по ТВ залпы показывают, вчера например
    Сегодня, 20:49
    Вот в этом нарик талант... Шут и паяц. Звенеть о чем угодно, лишь бы в мировой информационный тренд как то залезть. laughing
    И поездки с целовашками туда же... Если результат - душ....ой, ноль. Был там, выступал, поехал туда. Новости.
    404 живёт. Борется. laughing И вся компаха такая...
    Сегодня, 21:04
    Во как заскулил, видать и правда плохи дела с пво! Значит надо точно продолжать
    Сегодня, 21:18
    Если о перемирии опять запел, то видимо у них тоже дела не очень. Хоть и жалуются наши, что у укров появились продвинутые БПЛА, которые сильно портят жизнь в ближних тылах. Но все же наши парни идут вперед. Терпения им и сил. А мы будем им помогать.