Зеленский захотел перемирия с Россией на фоне происходящего на Ближнем Востоке
3 36116
Воодушевленный прекращением огня на Ближнем Востоке, Зеленский призвал Россию сделать то же самое, то есть остановить боевые действия по всей линии фронта. Об этом он написал в своем ТГ-канале.
Зеленский в очередной раз попытался временно остановить боевые действия на линии фронта в зоне СВО, добиваясь перемирия, которое Киев хочет получить уже длительное время, но каждый раз получает отказ от России. В своем обращении он апеллировал к событиям на Ближнем Востоке, выстраивая аналогии, и пытался всех убедить, что это самый лучший вариант, который непременно приведет к окончанию войны.
Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей.
Если не обращать внимания на прозвучавшие лестные заявления Зеленского в отношении Трампа, а также преувеличение роли Украины в отражении атак Ирана, то все остальное сводится к простому требованию хоть на какое-то время остановить боевые действия. Но веры киевскому клоуну давно нет, пару дней назад он призывал к энергетическому перемирию, снова нанеся удары по российским регионам.
Стоит отметить, что Россия давно уже не ведется на призывы Зеленского. Как заявили в Москве, никакого перемирия не будет, переговоры можно вести и во время боев. А его стенания и обращения к «союзникам» уже давно никого не волнуют.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация