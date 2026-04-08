Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех, что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей.

Воодушевленный прекращением огня на Ближнем Востоке, Зеленский призвал Россию сделать то же самое, то есть остановить боевые действия по всей линии фронта. Об этом он написал в своем ТГ-канале.Зеленский в очередной раз попытался временно остановить боевые действия на линии фронта в зоне СВО, добиваясь перемирия, которое Киев хочет получить уже длительное время, но каждый раз получает отказ от России. В своем обращении он апеллировал к событиям на Ближнем Востоке, выстраивая аналогии, и пытался всех убедить, что это самый лучший вариант, который непременно приведет к окончанию войны.Если не обращать внимания на прозвучавшие лестные заявления Зеленского в отношении Трампа, а также преувеличение роли Украины в отражении атак Ирана, то все остальное сводится к простому требованию хоть на какое-то время остановить боевые действия. Но веры киевскому клоуну давно нет, пару дней назад он призывал к энергетическому перемирию, снова нанеся удары по российским регионам.Стоит отметить, что Россия давно уже не ведется на призывы Зеленского. Как заявили в Москве, никакого перемирия не будет, переговоры можно вести и во время боев. А его стенания и обращения к «союзникам» уже давно никого не волнуют.