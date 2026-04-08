Норвегия обещала шесть F-16 Украине в 2023, но к 2026 не передала ни одного

Норвегия обещала шесть F-16 Украине в 2023, но к 2026 не передала ни одного

Издание NRK публикует материал, в котором рассматривается вопрос с передачей Норвегией шести истребителей F-16 Украине. Обещание о передаче Киев давалось ещё и в 2023 году норвежским премьером Йонасом Гаром Стёре.

Издание, ссылаясь на источники (либо норвежские, либо украинские, либо и те и другие), пишет о том, что эта шестёрка истребителей Норвегией Киеву не передана по сей день, то есть спустя почти три года с момента данных со стороны Осло обещаний. Обещания, г-ном Стёре давались, кстати, во время его визита в Киев, наряду с обещаниями «стоять вместе с Украиной». Стоят, но не так близко, как того хотелось бы режиму Зеленского.



Как же объясняется ситуация с невыполненными обещаниями?

Говорится о том, что первые два самолёта, на которых обучали украинских лётчиков, были отправлена на ремонт в Бельгию, где до сих пор находятся. Ремонтируются или нет, не знают.

А четыре других F-16 из шести обещанных, должны были в Бельгии собираться, но в итоге «не хватает порядка сотни различных деталей». Где именно находятся эти детали, тоже никто сказать не может.

Издание явно не без подачи из Киева выступает с фактической критикой норвежских властей. В пример приводится заявление Эрика Кристоферсена, НГШ норвежских вооружённых сил. Звучало оно так:

Те истребители F-16, которые мы передали Украины в качестве нашего подарка, сегодня выступают важной составляющей украинской ПВО.

На самом деле, как утверждается, ни один из обещанных Норвегией самолётов ВС ВСУ не получили.
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 20:54
    И не давайте. Один сломают, другой потеряют. И так далее...
    Премьера Норвегии ещё не сняли? А то у Зе рука лёгкая.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 21:09
      Ну в большом небе пока что проблем у нас нет с этими F-16, Mirage -2000.Ну или почти нет.А вот в малом небе не всё так прекрасно.Хотелось бы поднять вопрос на злобу дня.Если всё как пишут то у нас проблемы, которые следует решать безотлагательно.

      SpaceX разрешила терминалам Starlink ВСУ работать над территорией России. И теперь, когда верифицированный в «белом списке» терминал находится над территорией России, он не отключается, а продолжает работать, пишет ТК «Zаписки Vетерана», указывая, что «это сейчас очень большая проблема».

      Автор напоминает, что в ответ наша армия начала переходить на собственные компактные спутниковые терминалы «Спирит-030», которые частично вернули связь на линию боевого соприкосновения, «но у этой медали есть и обратная сторона».

      «Несмотря на наличие „Спирит-030“, произошло то, о чём давно предупреждали эксперты. Наша армия потеряла одно из ключевых тактических преимуществ — управление дальнобойными ударными дронами на оперативной глубине (до 150−200 км). Геостационарные спутники „Спирит-030“ дают сигнал с задержкой и уязвимы для РЭБ. Связь через них не идёт ни в какое сравнение со Starlink, который обеспечивал видео высокого разрешения в реальном времени в любой точке. Превосходство в „дальнобойных дронах“ перешло к противнику. Теперь авиация и дальние удары мы вынуждены наводить по старым технологиям, действуя порой вслепую и неся излишние потери», — с горечью отмечает ТК.

      Чтобы решить данную проблему, пишет автор, нужно форсировать создание и внедрение спутников нового поколения (лазерная связь, помехозащищённость) и активно обучать войска работе с ними:

      «Это дело времени, которого у нас практически нет. Всё, что мы сейчас можем сделать быстро и что даст нам гарантированный результат, это сосредоточиться на уничтожении расчётов БПС противника и узлов связи. Выявление и уничтожение операторов БПЛА противника должно стать приоритетом, так как противник всё больше делает акцент на том, чтобы как можно больше удалить операторов от линии боевого соприкосновения».

      Враг нащупал наше слабое место и пытается переиграть нас в «дроновой войне».«Терять превосходство в этой сфере для нас сейчас критично. Нам нужно форсировать создание и внедрение российских спутников нового поколения и активнее глушить связь противника на линии фронта. Только технологический паритет и даже превосходство вернут нам утраченную инициативу», — резюмирует автор ТК «Zаписки Vетерана».

      А без возврата инициативы и паритета в дронах какое наступление?Надо думать как исправлять ситуацию в малом небе.Хотя в случае дальнобойных дронов аналогов КР это уже не малое небо,а самое что ни на есть большое небо.

      . украинских СМИ публикуют кадры налета БЛА на военно-морскую базу Новороссийска, где целью стали боевые корабли, стоящие у причалов.
      По опубликованным видео сказать наверняка был ли прилет, затруднительно. Картинка обрывается в десятке метров от боевого корабля, так что не исключено, что БЛА был сбит на подлете стрелковыми отрядами на базе. И попадания удалось избежать.

      Важный момент в том, что у украинской стороны был объективный контроль на финальном участке удара благодаря «Старлинку». Достигнуто это было, скорее всего, ретрансляцией сигнала с другого БЛА, находившегося в этот момент вне тервод Краснодарского края.Принцип работы МЭШ-сети и у ВСУ такие возможности также реализованы. Те же БЛА «Довбуш», летающие на Крым, уже давно выступают ретрансляторами для других беспилотников (в этой атаке, кстати, был задействован FP-1/FP-2).


      https://dzen.ru/a/adObnfLf9ABMq6Ym

      .Мини-промышленные объекты по сборке «украинских дронов» находятся в безопасных местах заграницей. ВС РФ не смогут их уничтожить.
      «По информации нашего источника, Зеленский и глобалисты поставили цель уже летом выйти на запуск 1000 дронов в сутки. К концу года цифра должна приблизиться к 1500-2000 дронов в сутки. Это должно ослабить российское ПВО и сделать Кремль сговорчивее/уязвимее», — резюмирует «Легитимный». ... источник украинского телеграм-канала «Легитимный» сообщает, что ВСУ нарастили удары дальнобойными дронами по причине того, что Киев и глобалисты нарастили сборку этих игрушек заграницей (Дания, Польша, Балтийские страны, а в перспективе еще Румыния с Молдавией и тд.).
      «Некоторые дроны даже не попадают на Украину, а сразу летят оттуда, где собирались. Это защищает их от уничтожения на складах, местах сборки, и вовремя транспортировки», отмечают аналитики. ...


      https://k-politika.ru/ataka-na-novorossijsk-pod-udarom-admiral-makarov/


      Как перспективы? Starlink теперь работает и над территорией России.Порт Новороссийск теперь полностью простреливается.А если компактные модули Starlink из Украины притащат к нам и вглубь России,как в своё время притащили целые грузовики с FPV-дронами при операции паутина,то по Starlink они смогут наводить свои дальнобойные дроны в любую точку России.Ну и про наращивание производства таких дронов до 1000 и более штук в день за пределами Украины написано выше.Что делать будем?Вообще кто то думает сейчас над контрмерами или Мадагаскар важнее?
  Мини Мокик
    Мини Мокик
    0
    Сегодня, 20:57
    Норвеги. Это реально вонючки нищеброды. Были нищюками еще лет 50 назад. Потом углеводороды нашли. Ну ок. Поднялись немного. Но как нация остались вонючками. Жадными вонючками. Был там много раз, по фирме. Пасут овец, дома из фанеры, разве что краска на фасаде посимпатичней стала. Прибалты, поляки и всякие румыно-болгары строят им эти хибары под названием ниф-ниф, наф-наф. В общем румыны. И по их подсчетам, газ нефть в текущем объёме добычи, максимум лет 15-20.
    Fachmann
      Fachmann
      0
      Сегодня, 21:15
      Алексhi, жёстко Вы их! Думаю по делу.
  MstislavHrabr
    MstislavHrabr
    0
    Сегодня, 21:22
    Смена поставщика" газа в Европу произошла точно, как по расписанию. Взрыв на "Северных потоках" произошёл в ночь на 26 сентября 2022 года. А газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, - теперь один из нескольких газопроводов, поставляющих норвежский газ в Европу, - торжественно открыли 27 сентября. На церемонии открытия польский премьер Матеуш Моравецкий прямо сказал, что Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам "Северный поток" и "Северный поток - 2". Что будет если Европа вдруг останется без норвежского газа???