Наземные РТК «Омич» в боевых условиях

РТК «Омич» с пассажирами и водителем на борту. Фото ОАБИИ


В декабре 2025 года министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что три модификации роботизированной платформы «Омич» испытаны в Ульяновском гвардейском соединении ВДВ из группировки «Днепр». До этого, в августе 2024 года, семейство впервые представили на форуме «Армия-2024». Разработчики — Омский автобронетанковый инженерный институт, производство — ООО «ОмВент» (ООО «НПО РЕНГ»).



Что это за машина и зачем она понадобилась десантникам — разбираемся по порядку.

Платформа, которая умещается в полметра


«Омич-2» — основная модификация, поступившая в войска. Компактный гусеничный робот массой 375 кг с высотой всего 450 мм. Для сравнения: это ниже, чем столешница обычного письменного стола. Конструкторы убрали объёмные надгусеничные полки, сделали корпус компактнее — и машина стала ниже и устойчивее.

Силовая установка — полностью электрическая: два мотора по 3 кВт, каждый вращает свою гусеницу, батарея на 48 вольт и 180 ампер-часов. Запас хода — от 15 до 25 километров в зависимости от условий. Грузоподъёмность — 350 кг, буксирует до 500 кг.


Опытный «Омич» ведёт огонь из гранатомёта. Фото ВОИР / ОАБИИ

Есть и более крупная версия — «Омич» первого поколения. Масса 650 кг, Т-образный корпус с выраженными надгусеничными полками, скорость до 30 км/ч, дальность хода до 20 км.

Обе платформы работают на электричестве. Это не случайный выбор. По данным инструктора по НРТК «Южной» группировки войск с позывным Переводчик, которого цитирует телеканал «Россия 24», электромотор обеспечивает низкую тепловую и шумовую сигнатуру — на передовой это критически важно. Малые размеры и низкий силуэт затрудняют обнаружение и поражение.

Управление — дистанционное, через пульт с видеомонитором. Но у «Омича» есть уникальная особенность: дополнительный пост управления прямо на борту — колонка с рукоятками. По сути, робот может перевозить людей, а если каналы связи выйдут из строя, водитель сядет на платформу и поедет сам.

Это делает машину «опционально пилотируемой» — гибрид робота и миниатюрного вездехода.


Другой вариант платформы «Омич». Такие шасси используются для установки вооружения. Фото ВОИР / ОАБИИ

Модификации: от санитара до огнемётчика


Семейство «Омич» — это не одна машина, а целая линейка платформ под разные задачи.

«Омич-Огонёк» — транспортный вариант с грузовой платформой и невысокими бортами. Перевозит боеприпасы, продовольствие, штурмовые группы и раненых с поля боя.


РТК в качестве транспорта для десантников. Фото Минобороны РФ

«Омич-Шмель» — боевая модификация с пусковой установкой на четыре реактивных огнемёта РПО-А «Шмель» и сетчатым экраном защиты.

На «Омич-2» могут устанавливаться: противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Фагот», автоматический гранатомёт АГС-17, тяжёлые пулемёты. На выставке демонстрировали пусковую установку на 10 направляющих.

Отдельная модификация — «Омич-Водомёт»: гусеничная платформа с водомётным движителем, которая самостоятельно пересекает водные преграды, в том числе против течения.


Плавающая платформа «Омич-Водомёт». Фото ОАБИИ

Три мины — и машина снова в строю


Самое показательное свидетельство из зоны боевых действий — рассказ военнослужащего 77-го отдельного мотострелкового полка группировки «Юг» с позывным Лев, который приводит телеканал «Россия 24».

По его словам, один из «Омичей» трижды наезжал на мины — и после восстановления продолжал работать.
«Оператору нет необходимости находиться при подвозе в опасных участках местности. Естественно, мы рискуем не человеческими жизнями, а техникой», — отметил боец Лев.


Инструктор с позывным Переводчик подтвердил: главное превосходство «Омича-2» над первой версией — усиленные батареи и двигатель, которые позволяют машине лучше проходить бездорожье: болота, ямы, даже плыть по воде.


Макеты «Омича» в разной комплектации. Фото ВОИР

***
«Омич» — пример подхода, который набирает обороты в российской оборонной промышленности: простая, дешёвая в производстве и ремонте техника, которую можно выпускать серийно и чинить в полевых условиях. Электрическая силовая установка — без дорогих и сложных агрегатов. Гусеничная лента — резиновая, ходовая часть — пять опорных катков на борт с балансирно-пружинной подвеской.

Роботы уже не лабораторные прототипы. Они ездят по окопам, перевозят раненых и, по данным военнослужащих, выдерживают подрывы. Как дальше будет развиваться это направление — зависит и от опыта боевого применения, и от того, насколько быстро производство сможет нарастить объёмы.
  Uncle Lee
    Uncle Lee
    Сегодня, 05:01
    И в путь
    Гражданский
      Гражданский
      Сегодня, 06:44
      Дальность надо добавить, возможность таскать тележку, бензиновый вариант. Сделать вариант без дистанционного управления, чтобы увеличить грузоподьемность. Гусеничный квадрик это хорошая тема.
  SmollH2
    SmollH2
    Сегодня, 05:04
    Я только за. Но почему он робот? У него только ДУ? Или он сам может вернуться? Или сам доехать до санбата по маршруту?
  faiver
    faiver
    Сегодня, 06:30
    Запас хода — от 15 до 25 километров в зависимости от условий
    - то есть сразу стоит ориентироваться на 15км и то не факт, то есть этот собака на поводке - далеко не уедет, и к ней нужна инфраструктура - к и от ЛБС ее надо возить на прицепе, и к ней нужен мощный генератор дабы заряжать аккумы. Спрашивается нахрена козе баян, очердное ноу-хау для выставок....