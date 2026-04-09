Наземные РТК «Омич» в боевых условиях
РТК «Омич» с пассажирами и водителем на борту. Фото ОАБИИ
В декабре 2025 года министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что три модификации роботизированной платформы «Омич» испытаны в Ульяновском гвардейском соединении ВДВ из группировки «Днепр». До этого, в августе 2024 года, семейство впервые представили на форуме «Армия-2024». Разработчики — Омский автобронетанковый инженерный институт, производство — ООО «ОмВент» (ООО «НПО РЕНГ»).
Что это за машина и зачем она понадобилась десантникам — разбираемся по порядку.
Платформа, которая умещается в полметра
«Омич-2» — основная модификация, поступившая в войска. Компактный гусеничный робот массой 375 кг с высотой всего 450 мм. Для сравнения: это ниже, чем столешница обычного письменного стола. Конструкторы убрали объёмные надгусеничные полки, сделали корпус компактнее — и машина стала ниже и устойчивее.
Силовая установка — полностью электрическая: два мотора по 3 кВт, каждый вращает свою гусеницу, батарея на 48 вольт и 180 ампер-часов. Запас хода — от 15 до 25 километров в зависимости от условий. Грузоподъёмность — 350 кг, буксирует до 500 кг.
Опытный «Омич» ведёт огонь из гранатомёта. Фото ВОИР / ОАБИИ
Есть и более крупная версия — «Омич» первого поколения. Масса 650 кг, Т-образный корпус с выраженными надгусеничными полками, скорость до 30 км/ч, дальность хода до 20 км.
Обе платформы работают на электричестве. Это не случайный выбор. По данным инструктора по НРТК «Южной» группировки войск с позывным Переводчик, которого цитирует телеканал «Россия 24», электромотор обеспечивает низкую тепловую и шумовую сигнатуру — на передовой это критически важно. Малые размеры и низкий силуэт затрудняют обнаружение и поражение.
Управление — дистанционное, через пульт с видеомонитором. Но у «Омича» есть уникальная особенность: дополнительный пост управления прямо на борту — колонка с рукоятками. По сути, робот может перевозить людей, а если каналы связи выйдут из строя, водитель сядет на платформу и поедет сам.
Это делает машину «опционально пилотируемой» — гибрид робота и миниатюрного вездехода.
Другой вариант платформы «Омич». Такие шасси используются для установки вооружения. Фото ВОИР / ОАБИИ
Модификации: от санитара до огнемётчика
Семейство «Омич» — это не одна машина, а целая линейка платформ под разные задачи.
«Омич-Огонёк» — транспортный вариант с грузовой платформой и невысокими бортами. Перевозит боеприпасы, продовольствие, штурмовые группы и раненых с поля боя.
РТК в качестве транспорта для десантников. Фото Минобороны РФ
«Омич-Шмель» — боевая модификация с пусковой установкой на четыре реактивных огнемёта РПО-А «Шмель» и сетчатым экраном защиты.
На «Омич-2» могут устанавливаться: противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и «Фагот», автоматический гранатомёт АГС-17, тяжёлые пулемёты. На выставке демонстрировали пусковую установку на 10 направляющих.
Отдельная модификация — «Омич-Водомёт»: гусеничная платформа с водомётным движителем, которая самостоятельно пересекает водные преграды, в том числе против течения.
Плавающая платформа «Омич-Водомёт». Фото ОАБИИ
Три мины — и машина снова в строю
Самое показательное свидетельство из зоны боевых действий — рассказ военнослужащего 77-го отдельного мотострелкового полка группировки «Юг» с позывным Лев, который приводит телеканал «Россия 24».
По его словам, один из «Омичей» трижды наезжал на мины — и после восстановления продолжал работать.
Инструктор с позывным Переводчик подтвердил: главное превосходство «Омича-2» над первой версией — усиленные батареи и двигатель, которые позволяют машине лучше проходить бездорожье: болота, ямы, даже плыть по воде.
Макеты «Омича» в разной комплектации. Фото ВОИР
«Омич» — пример подхода, который набирает обороты в российской оборонной промышленности: простая, дешёвая в производстве и ремонте техника, которую можно выпускать серийно и чинить в полевых условиях. Электрическая силовая установка — без дорогих и сложных агрегатов. Гусеничная лента — резиновая, ходовая часть — пять опорных катков на борт с балансирно-пружинной подвеской.
Роботы уже не лабораторные прототипы. Они ездят по окопам, перевозят раненых и, по данным военнослужащих, выдерживают подрывы. Как дальше будет развиваться это направление — зависит и от опыта боевого применения, и от того, насколько быстро производство сможет нарастить объёмы.
