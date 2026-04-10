«Нас предали!» — стон над Землёй Обетованной
Да, знаете, полыхает в Земле Обетованной, причем без иранских ракет. Горит политическое, и горит сильно. Израильские СМИ Haaretz, The Jerusalem Post, Yedioth Ahronoth, The Times of Israel — они, пожалуй, не негодуют, а богуют истошным криком, потому что считают, что США как минимум предают Израиль.
Ряд политиков, израильских и даже европейских, обвинили Трампа в том, что он в точности повторил финт мая 2025 года, когда не стал дальше воевать с хуситами. Самое смешное, что это действительно похоже на правду, но, простите, а кому не нравится — может отправить свой флот, свою морскую пехоту и свою авиацию. И воевать столько, сколько душа возжелает.
Но когда звали бить лица аятоллам, почему-то никто не пошел. Израиль занимался привычным делом – бомбил жилые кварталы в Ливане, прикрываясь тем, что там якобы сидит «Хезболла». И на этом всё. А вот США должны были своей стратегической и не очень авиацией снести с лица земли горы, в которых сидели иранские ракетчики КСИР, ликвидировать ПВО и дальше пустить в дело наземную армию. Захватить острова, разогнать аятолл…
Вопрос: где тут Израиль? Где евросоюзники по НАТО? Более того, израильские СМИ упражнялись в прогнозах, когда именно американские морпехи и десантники «выкинут аятолл» с Ормузских островов. А всё пошло несколько не так...
Вообще происходящее очень так резко напомнило мне 2020-й и 2023-й годы, когда из Армении, так и не признавшей Арцах, неслись гневные вопли о том, что Россия обязана идти на войну с Азербайджаном, потому что Арцах — это Армения. В итоге Арцах стал окончательно Карабахом. И вот история вполне так повторяется. Кому надо было бы идти и воевать — предпочли сидеть дома. И да, всё происходящее похоже.
Истории вообще свойственно повторяться.
Ну и вот да, год назад все тот же наш любимый Дональд Трамп грозил разнести в щебень города хуситов. Это было, если не изменяет память, 4-5 мая. А уже 6 мая эскадра во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» уже вовсю пыхтела в сторону дома.
Напомню, жирно подчеркнув: не сказав ни слова своим израильским союзникам.
И после этого целый год американские военные корабли ходят по Красному морю, держась ближе к африканскому берегу и предупреждая хуситов. На всякий случай, потому что общеизвестно, случай бывает очень всяким.
И сегодня многие в Израиле очень не хотят прошлогоднего повторения. Здесь сошлись многие факторы, главный из которых — Нетаньяху очень нужна победоносная война с присоединением очередных земель.
Израильские журналисты толком еще не разобрались, куда хвалить Трампа и как, а вот политики уже начали артподготовку.
Лидер оппозиции и экс-премьер-министр Израиля Яир Лапид, явно мечтающий вернуться, если не забраться повыше, в социальной сети Илона Маска заявил:
Обычный крик оппозиции? Нет, тут для евреев всё серьезнее. Израиль реально оказался отстранён от участия в решении вопросов войны и мира. И это справедливо, поскольку если от США исходили какие-то требования к Ирану, то Израиль просто молчком напал, решая свои цели и задачи. Гордясь уничтоженными руководителями Ирана и командирами.
И именно своими откровенно непродуманными действиями Израиль реально нагадил всем в регионе. Ведь к власти в КСИР (я уже говорил не раз, что армия Ирана — она так, на подтанцовках у этой организации) пришли молодые командиры и политики, гораздо более радикальные, чем все прежние аятоллы и генералы старой формации, свято соблюдавшие договоры и фетвы на, скажем, распространение и применение ядерного оружия.
С чего вдруг про фетвы? О, это надо знать персов в частности и мусульман в общем. Фетва – это религиозный самозапрет, который у них работает ничуть не хуже договора на бумаге, подписанного сторонами. И договор с гяуром – это одно, а вот фетва… В общем, думаю, все поняли, о чем я.
Действительно, всё крутнулось очень интересно. И посредник вышел несколько не тот, кого ждали (обычно в таких историях передником выступает Оман, это такая ближневосточная Швейцария), и за кадром предложений Пакистана оказалось очень много интересного, иначе с чего вдруг Трамп так круто прислушался.
И уже рисуются победившие. И в первую очередь это не США и Иран, до них как раз далеко. Это Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и ОАЭ. Они победили, потому что их перестали бить.
А Израиль круто влетел.
Во-первых, потому что Израиль не воспринял миротворческую миссию Джеймса Дэвида Вэнса как реальную и, мягко говоря, отшил вице-президента США. А зря, Вэнс при всех его достоинствах — он очень чувствительный к таким вещам и вдобавок злопамятный. Так что трижды зря.
Во-вторых, двухнедельное перемирие между США и Ираном, заключённое при посредничестве Пакистана, израильские СМИ оценивают без восторга: правительство настаивает, что Ливан не входит в договорённости, оппозиция звучит тревожнее.
То есть перемирие перемирием, а Израиль продолжит делать то, что сочтет нужным. И вот вам очередной удар по Ливану.
Да, как сказали в газете The Times of Israel, канцелярия Нетаньяху заявила: перемирие касается только Ирана и не распространяется на Ливан. При этом, как пишет издание Haaretz, израильскому правительству было сообщено, что соглашение о прекращении огня распространяется и на Ливан.
Ведущая израильская газета отмечает: информация пришла, но не была принята.
В ночь на 8 апреля армия Израиля нанесла удар по ливанскому городу Сидон. По данным Министерства здравоохранения Ливана, погибли по меньшей мере восемь человек, ещё 22 ранены. Haaretz отмечает, что удар произошёл без предупреждения, а ЦАХАЛ не уточнил, по какой именно цели бил. Не было и обычного предупреждения для гражданских лиц.
Газета Yedioth Ahronoth, ежедневная крупнейшая газета Израиля (считается центристской), сообщила, что объявленное Трампом перемирие всё же включает Ливан. Это противоречит официальной позиции канцелярии Нетаньяху, но, видимо, тот случай, когда имидж газеты дороже.
По данным BBC, «Хезболла» прекратила обстрелы северного Израиля с 1:00 ночи 8 апреля. Группировка новых операций не заявляла, но и комментариев о продолжающихся израильских ударах не даёт. ЦАХАЛ продолжает авиаудары по югу Ливана, в том числе по окрестностям Тира и Набатии. Жителям южных пригородов Бейрута направлено уже третье предупреждение об эвакуации с момента объявления перемирия.
Не очень красивый жест со стороны правительства Израиля, но тут пошел такой процесс, что стоит отвернуться от канцелярии Нетаньяху и почитать то, что пишут израильские СМИ. Причем не важно, левые, правые, центристские.
Старейшая и влиятельнейшая газета Haaretz процитировала Лапида и добавила, что, по словам политика, армия выполнила поставленные задачи, общество проявило стойкость, но Нетаньяху «потерпел политическое поражение, не достигнув ни одной из своих целей и потерпев стратегическое поражение».
Haaretz написал, что верховный лидер Ирана отдал приказ всем военным подразделениям прекратить огонь — через два часа после объявления Трампа. На государственном телеканале IRIB зачитали заявление: «Это не конец войны, но все военные ветви должны выполнить приказ Верховного лидера и прекратить огонь». От ЦАХАЛ как-то было нечто, похожее на молчание.
Далее у газеты был очень интересный такой материал с показательным заголовком: «Несмотря на обещания правительства Нетаньяху, ЦАХАЛ признаёт, что не может разоружить "Хезболлу"». Газета отмечает, что армия перегружена, израильтяне истощены, южный Ливан разрушен, а США признают, что не были готовы к столь затяжной войне.
Haaretz также опубликовал колонку Йосси Вертера, политического обозревателя газеты, с заголовком: «Пока израильтяне погибали под завалами, Нетаньяху набросился на двух привычных врагов». Статья посвящена ракетному удару по жилому дому в Хайфе, в результате которого один человек погиб. Вертер пишет, что премьер «в очередной раз дал понять: для него нет ничего святого, кроме сохранения власти».
Какие прогнозы на развитие событий?
Израильские СМИ не дают однозначного прогноза. The Jerusalem Post фиксирует позицию официальных лиц, которые не верят в скорое перемирие. Haaretz описывает разлом между армией и политическим руководством. Yedioth Ahronoth констатирует, что соглашение формально включает Ливан, но Иерусалим это отрицает.
Двухнедельный срок — это окно. Израильские газеты сходятся в одном: окно открыто, но за ним — не мир, а переговоры, которые могут ни к чему не привести.
И, как ни странно, они правы!
Уже сегодня МИД Ирана официально обвинил Израиль в нарушении перемирия и, ожидаемо… закрыл проход через Ормузский пролив! Иран приостановил движение судов по Ормузскому проливу после атак Израиля на Ливан, сообщило агентство Fars.
Как говорится, вот вам хумус в физиономию, хотя вы заказывали жаркое по-иерусалимски.
По данным ливанских властей, в результате израильских ударов за последние три недели погибли более 1500 человек, в том числе 130 детей. Более миллиона человек — пятая часть населения Ливана — были вынуждены покинуть свои дома. Незадолго до объявления о прекращении огня удар по городу Сидон унёс жизни восьми человек.
Что дальше?
А дальше всё сложно. Уже европейские лидеры (Испания и Франция) начали давить на Израиль, требуя присоединиться к перемирию. Ситуация действительно непростая.
Формально перемирие между США и Ираном объявлено, но на практике оно работает с оговорками. Израиль считает, что ливанское направление не входит в договорённости. Пакистан и европейские партнёры считают иначе. «Хезболла» молчит. Ливанские граждане зависли между обстрелами и обещаниями дипломатов.
Неплохо, что в Израиле есть много умных людей, которые понимают, что окончательно и бесповоротно съехавший на войне Биби — это не то что тупик, это путь в пропасть. И именно туда Нетаньяху недрогнувшей рукой ведет Израиль. И все больше и больше евреев начинает об этом задумываться.
Давайте представим себе этакие весы, на одной чаше которых будет Израиль, а на другой – перекрытые Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы.
Ни одно европейское государство не вступится за Израиль. Он и так Европе не интересен, толку с него меньше, чем с Катара. США Израиль выгоден политически, как волкодав на Ближнем Востоке. Но волкодава тогда холят и лелеют, когда он действует по указке, а не бросается на всех подряд и не слышит команд.
США вообще последние годы практикуют очень резкую смену отношений. И евреям очень неплохо было бы посмотреть на курдов, которые решили, что при помощи Америки они горы свернут. И в итоге курдов бросили, как пластиковый магазин от винтовки. На обочину. И теперь у курдов проблема выживания встала так остро, как, пожалуй, не стояла никогда.
Евреи во все времена считались умными, хитрыми и прагматичными господами. Умеющими отличить теплое от мягкого во имя приличного гешефта.
Сегодня имидж очень изменился. На арене беснуется государство, которое реально лезет не в свои разборки и не в свою войну. Неконтролируемо и оголтело. Без малейших признаков желания договориться.
И чего удивляться, если таких предают и бросают? Ничего удивительного. Особенно если они нарушают это перемирие.
Информация