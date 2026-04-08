НПЗ на иранском острове Лаван бомбили Mirage-2000-9 ВВС ОАЭ
Американские военные, что называется, открестились от сегодняшних ударов по иранскому острову Лаван в Персидском заливе. Как уже сообщало «Военное обозрение», удар пришёлся по нефтеперерабатывающему заводу, в результате чего вспыхнул пожар.
Иранская разведка подтвердила, что США непосредственного отношения к удару по Лавану не имеют, а сам удар наносился боевой авиацией ОАЭ.
Из сообщения:
На этом фоне в Иране начали обсуждать вариант попытки США, Израиля и их, скажем так, партнёров, надуть Тегеран. То есть, США как бы умыли руки, заявив, что они целиком и полностью за перемирие, да ещё и вместе с Израилем, а вместо них в дело вступают вооружённые силы стран региона, которые у тех же США «на подхвате» - ОАЭ, Катар, Кувейт и т.п.
Подозрения Ирана не лишены смысла. Ведь США и Израиль действительно могли затеять вариант с перемирием, чтобы в очередной раз выиграть время, зализать раны, подготовить резервы, добавить оружия и боеприпасов на свои базы. А на время этой паузы вместо себя отправить фактически сателлитов, чтобы те не давали Ирану покоя. Формально - перемирие со стороны США соблюдается, по факту - нет. А так как для Ирана, в принципе, нет разницы, кто именно его бомбит, эскалация конфликта вполне возможна.
Ранее прошла информация о том, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив.
Спикер парламента Ирана Галибаф тем временем заявил, что прекращение огня становится невозможным, так как уже нарушены три пункта соглашения из 10. Одно из нарушений - вторжение беспилотника в провинции Фарс (Парс), второе - отказ Ирану в праве на мирный атом, третье - израильские атаки на Ливан.
