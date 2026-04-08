НПЗ на иранском острове Лаван бомбили Mirage-2000-9 ВВС ОАЭ

4 298 22
Американские военные, что называется, открестились от сегодняшних ударов по иранскому острову Лаван в Персидском заливе. Как уже сообщало «Военное обозрение», удар пришёлся по нефтеперерабатывающему заводу, в результате чего вспыхнул пожар.

Иранская разведка подтвердила, что США непосредственного отношения к удару по Лавану не имеют, а сам удар наносился боевой авиацией ОАЭ.



Из сообщения:

Самолёты Mirage-2000-9 ВВС ОАЭ были задействованы в атаке на нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван.

На этом фоне в Иране начали обсуждать вариант попытки США, Израиля и их, скажем так, партнёров, надуть Тегеран. То есть, США как бы умыли руки, заявив, что они целиком и полностью за перемирие, да ещё и вместе с Израилем, а вместо них в дело вступают вооружённые силы стран региона, которые у тех же США «на подхвате» - ОАЭ, Катар, Кувейт и т.п.

Подозрения Ирана не лишены смысла. Ведь США и Израиль действительно могли затеять вариант с перемирием, чтобы в очередной раз выиграть время, зализать раны, подготовить резервы, добавить оружия и боеприпасов на свои базы. А на время этой паузы вместо себя отправить фактически сателлитов, чтобы те не давали Ирану покоя. Формально - перемирие со стороны США соблюдается, по факту - нет. А так как для Ирана, в принципе, нет разницы, кто именно его бомбит, эскалация конфликта вполне возможна.

Ранее прошла информация о том, что Иран вновь перекрыл Ормузский пролив.

Спикер парламента Ирана Галибаф тем временем заявил, что прекращение огня становится невозможным, так как уже нарушены три пункта соглашения из 10. Одно из нарушений - вторжение беспилотника в провинции Фарс (Парс), второе - отказ Ирану в праве на мирный атом, третье - израильские атаки на Ливан.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  ian
    ian
    -2
    Сегодня, 22:14
    Если правда, то красиво Иран развели....
    Каруселька. Пока США и Израиль зализывают раны, Иран треплет "группа поддержки". На пару недель мужиков в белых платьях хватит, а там глядишь и "кавалерия" подтянется.... hi
    commbatant
      commbatant
      -7
      Сегодня, 22:27
      По другому и быть не могло, время играет против ИРИ. Да и у ИРИ выбора нет, нужна передышка любой ценой для мирняка, а КСИР уже и так покойник, рано или поздно, ему эта передышка во вред.
      Пока США и Израиль зализывают раны

      Раны не серьезные у США по л/с 13 убитых, менее 470 легко раненных, почти вся авиатехника США была уничтожена на земле.
      Shurik70
        Shurik70
        +5
        Сегодня, 22:41
        Не Иран развели.
        Они то готовы и дальше воевать. И мгновенно вновь перекрыли пролив после нарушения перемирия от Израиля.
        Развели в данном случае ОАЭ.
        Не знаю, как их на это подвинули, да только у самих ОАЭ разбомбить можно гораздо больше целей, и с гораздо большим ущербом, чем у Ирана, который 40 лет к нынешним событиям готовился.
    SmollH2
      SmollH2
      +2
      Сегодня, 22:38
      А тем временем. Новые герои
      Zoldat_A
        Zoldat_A
        +2
        Сегодня, 22:53
        А Иран-то знает, что Украина ТОЖЕ его победила? laughing
      михаилл
        михаилл
        +1
        Сегодня, 23:02
        "Украина победила Иран- наши инструкторы ПВО возвращаются домой"?
        Это те которые просили убежища в международном аэропорте ОАЭ, а их всех скрутили и спецрейсом все таки отправили обратно в Украину?
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 22:44
      Пока что не видно, что Иран развели. будут бить по евреям и местным прихвостням. Матрасные база пока трогать не будут, хотя и туда может залететь случайный дрон, неизвестной принадлежности.
      SmollH2
        SmollH2
        0
        Сегодня, 23:19
        Те кто кричит, что Иран развели, очень хотят в это верить. Они явно подпиндoсы
    lubesky
      lubesky
      0
      Сегодня, 22:58
      Ну сейчас Сефевиды соберутся с мыслями и дадут арабам по тапочкам, танец с саблями не пройдет, а Сулеймана Великолепного уже давно нет… wassat
    Last centurion
      Last centurion
      -3
      Сегодня, 23:06
      Кавалерия уже подтягивается, идёт накопление сухопутных сил США...а Иран обманут в третий раз. Ничего нового.
      Вмешались Леопольды. Никогда не воевавший толком с иностранцами Китай и одна страна-олигархия... Это перемирие ненадолго. Любой день перемирия это день ведущий к поражению Ирана.
      А евреи отжимают земли Ливана..
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    +8
    Сегодня, 22:14
    ОАЭ, это они с перепугу сегодня объявили себя победителями в войне? laughing
    Ну спешу их разочаровать, сейчас прилетит по «победителям» не по детски.
    Эмиры видимо в видеоигры переиграли, сейчас их приземлять будут.
    commbatant
      commbatant
      +3
      Сегодня, 22:30
      Это, да. У них же АЭС с 4 реакторами и мало воды. ОАЭ больше всех пострадало в этой войне из персидских монархий.
      Как говориться: "лучше с умным потерять, чем с д..ком найти"...
    Андрей К
      Андрей К
      +2
      Сегодня, 22:34
      Эти танцоры с саблями забыли как не очень давно по щам отхватывали от танцоров в тапочках, в миру называемых хуситами, они тоже застоялись и буквально на днях просили своих союзников иранцев дать возможность кого-нибудь в этой заварухе отшлёпать yes
    ТермиНахТер
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 22:45
      Да уж, шейхи явно затупили. Матрасники приехали и уехали, а Иран будет всегда.
  Андрей Николаев_4
    Андрей Николаев_4
    +5
    Сегодня, 22:19
    Эти то «победители» куда лезут? Пока амеры с евреями на паузе,Иран разнесет эмиратам всю нефтянку за такие проделки и делов то
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 22:20
    Не думаю, что иранцы не готовы были или не просчитывали и этих подлючих шагов. Не дети.... Обратка будет. Жестче будет.
  Пленник
    Пленник
    0
    Сегодня, 22:21
    Что и требовалось ожидать! Пиндocя прикрылась перемирием, а целователи попок как бы воюют!
  alexoff
    alexoff
    +9
    Сегодня, 22:22
    Вроде там по эмиратчикам сразу полетело в ответ. В Иране ведь люди простые и глупые, не играют в четырехмерные шахматы на двадцати досках, не шлют спецпредупреждение через две недели после прилетов. Дикари-с!
    Aken
      Aken
      +1
      Сегодня, 22:29
      Простые методы обычно самые эффективные.
  михаилл
    михаилл
    0
    Сегодня, 22:35
    А так как для Ирана, в принципе, нет разницы, кто именно его бомбит,

    Иран вновь перекрыл Ормузский пролив.

    Красавы!!! Так держать!
  котик-русич
    котик-русич
    0
    Сегодня, 23:00
    В конце марта 2026г, в ОАЭ приезжал Зеленский - вот видно от него и заразились шейхи ОАЭ "переможностью". Но это теперь проблемы шейхов.
  ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист
    0
    Сегодня, 23:12
    У волшебника Донниймана все по честному все без обмана (с)