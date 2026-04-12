Германские метеостанции в Арктике во время Второй мировой войны. Последние солдаты Вермахта
Кроме обслуживаемых, метеослужба Кригсмарине использовали автоматические наземные и плавучие метеостанции, в основном устанавливаемые с помощью подводных лодок, а реже с судов погоды (WBS). Всего в 1942–1944 годах в Северной Атлантике, Арктике и на Аландских островах было использовано не менее 13 станций типа WFL (Wetterfunkgerät Land).
Устройство Wetterfunkgerät Land: M (справа) - датчик ветра и никель-кадмиевые аккумуляторные батареи; М (слева) - 10-метровая антенна, датчики температуры и атмосферного давления; F - передатчик 150 Вт; B - кислотные аккумуляторные батареи
Станция была разработана докторами технических наук Эрнстом Плётце (Ernst Ploetze) и Эдвином Штёбе (Edwin Stoebe) и производилась фирмой «Сименс». Она состояла из десяти цилиндрических контейнеров высотой 1 метр, 47,5 см диаметром и весом 100 кг. Для передачи данных служила антенна высотой 10 метров. Станция имела датчики температуры, скорости и направления ветра. Питание — никель-кадмиевые батареи, позволявшие работать станции не менее 6 месяцев. Информация передавалась каждые три часа в двухминутной передаче с помощью передатчика Lorenz 150 FK мощностью 150 ватт. Всего было произведено 26 таких станций.
Станции устанавливались на Шпицбергене, Новой Земле, островах Магерёйя (Magerøya, северная Норвегия), Ян-Майен, Медвежий, полуострове Лабрадор, Аландских островах.
Автоматические метеостанции WFL Кригсмарине:
• Gustav, WFL 21 установлена 7 сентября 1942 г. на Шпицбергене взамен эвакуированной метеостанции Knospe.
• Edwin, WFL 22 установлена 2 декабря 1942 г. на острове Медвежий, 18 апреля 1943 г. заменена на станцию Edwin II (WFL 23), доставленную судном погоды WBS 2.
• Robert, WFL 24 доставлена на остров Медвежий 9 июля 1943 г. подводной лодкой U-629 взамен Edwin II.
• Gerhard, WFL 25 доставлена подводной лодкой U-703 и установлена 22 августа 1943 г. на мысе Пинегина, южном входном мысе в залив Иностранцева, находящемся на западном побережье Северного острова Новой Земли.
• Kurt, WFL 26 установлена U-537 на полуострове Лабрадор 23 октября 1943 г.
• Dietrich, WFL 27 установлена U-355 7 сентября 1943 г. на острове Медвежьем.
• Christian, WFL 29 установлена U-713 на острове Медвежий 6 декабря 1943 г.
• Hermann, WFL 34 установлена 17 июня 1944 г. на острове Медвежий лодкой U-737.
• Edwin III, WFL 33 установлена 30 июня 1944 г. на Шпицбергене.
• Herbert, WFL 30 должна быть установлена U-867 на Лабрадоре, но лодка была потоплена на переходе.
• Walter, WFL 31 установлена 25 сентября 1944 г. лодкой U-992 на острове Ян-Майен.
• Erich, WFL 32 планировалось установить на Земле Франца-Иосифа, но из-за сложной ледовой обстановки в этом районе экипаж U-387 установил станцию 15 октября 1944 г. на мысе Медвежий, находящегося севернее входа в залив Иностранцева (Северный остров Новой Земли).
• Wilhelm, WFL 36 установлен 11 ноября 1944 г. экипажем U-1163 на острове Magerøya (северная Норвегия).
• Landjäger, WFL 35 установлена 22 ноября 1944 г. на Аландских островах.
Остатки метеостанции WFL 25 “Gerhardt” на Новой Земле
Плавучие автоматические метеостанции WFS (Wetterfunkgerät-See) были разработаны фирмой Siemens und Schukert в 1940 г. и начали поступать на флот в 1942 г. Станция представляла собой цилиндр длиной 7 метров, диаметром 0,52 метра и весом 1500 кг. Она могла устанавливаться на якоре при глубине моря до 300 метров (по другим данным — до 1800 м). Метеоданные (температура воздуха и воды, атмосферное давление и относительная влажность) четыре раза в день передавались через радиоантенну высотой 12 м радиопередатчиком Lo150FK41a (3-12 МГц) мощностью 150 ватт. Расчетное время действия станции — 10 недель, после истощения батарей она самоуничтожалась. Всего было установлено 13 WFS.
Устройство Wetterfunkgerät-See
Радиопередатчик станции Wetterfunkgerät-See
Погрузка на борт U-703 метеостанции WFS 106
Цилиндрическая часть станции для транспортировки размещалась в палубном контейнере для запасных торпед, якорь — на верхней палубе, а антенная часть — в носовом торпедном отсеке. Установка WFS могла производиться при волнении моря не более двух баллов, при этом лодка не могла погружаться.
Автоматические плавучие метеостанции WFS Кригсмарине
1. WFS 2 - 29.09.40 - U-103*
2. WFS 33 - 07.01.42 - U-156
3. WFS 22 - 08.01.42 - U-156
4. WFS B - 28.04.42 - U-159
5. WFS A - 29.04.42 - U-159
6. WFS - 24.08.42 - U-516
7. WFS - 30.08.42 - U-516
8. WFS - 31.10.42 - U-519
9. WFS 104 - 08.11.42 - U-519
10. WFS 112 - 29.04.43 - U-531
11. WFS - 26.06.43 - U-194**
12. WFS 106 - 23.07.43 - U-703
13. WFS 107 - 27.07.43 - U-703
14. WFS 133 - 10.09.44 - U-703**
15. WFS - 18.11.44 - U-1165
* - испытание станции
** - лодки потоплены до установки метеостанции.
Места постановки плавучих метеостанций
Особый интерес представляет станция WFL 26 Kurt — единственная германская метеостанция, установленная на американском континенте.
18 сентября 1943 года подводная лодка U-537 типа IXC (командир - капитан-лейтенант Peter Schrewe) вышла из Киля с WFL 26 Kurt и двумя метеорологами на борту и направилась к берегам Лабрадора. При переходе через Атлантику лодка попала в жестокий шторм и получила серьезные повреждения, лишившие ее возможности погружаться. Сорвало с фундамента и смыло за борт счетверенную 20-миллиметровую зенитную установку.
Тем не менее 22 октября U-537 вошла в бухту Мартин-Бей у северного побережья Лабрадора и стала на якорь. Метеорологи с помощью 10 членов экипажа лодки приступили к установке метеостанции, на близлежащих холмах выставили часовых. Остальные подводники занялись ремонтом субмарины.
U-537 в бухте Мартин-Бей, Лабрадор
Для маскировки станции на ее контейнерах были нанесены надписи «Canadian Meteor Service», а вокруг разбросаны пустые пачки из-под американских сигарет. Через 28 часов непрерывного напряженного труда установка станции и ремонт лодки были завершены, и U-537 направилась на боевое патрулирование в район Большой Ньюфаундлендской банки. В базу она вернулась только 8 декабря, после 70 дней, проведенных в море.
По неизвестным причинам радиосвязь с «Куртом» была потеряна уже через месяц. В 1977 году канадский геоморфолог Петер Джонсон, обнаружив WFL 26, посчитал это канадским военным оборудованием и присвоил ей наименование “Martin Bay 7”. В это время бывший инженер фирмы «Сименс» Франц Зелингер во время работы над книгой об истории фирмы обнаружил документы, касающиеся станции «Курт». Зелингер проинформировал о ее местонахождении Канадский департамент национальной обороны, поисковая группа которого в 1981 году нашла станцию. В настоящее время она демонстрируется в Канадском военном музее в Оттаве.
Автоматическая метеостанция WFL 26 Kurt
Сохранилась еще одна автоматическая метеостанция — WFL 33 “Edwin III”, выставленная подводной лодкой U-737 на северном побережье Шпицбергена 1 июля 1944 года. Последние ее метеоданные были получены в мае 1945 года, то есть станция проработала целых 11 месяцев. Ее обнаружили в 1982 году и сейчас демонстрируют в музее Forsvarsmuseum (Осло).
Свои автоматические метеостанции (тип «Kröte») имела и Люфтваффе. 13 октября 1942 г. силами метеорологической службы ВВС на острове Междушарский в архипелаге Новая Земля после двух неудачных попыток была установлена такая метеостанция, сконструированная военным инженером Ф. Вольфе (F. Wolfe).
Четыре сброшенных парашютиста, среди которых находился и конструктор станции, собрали ее и запустили. Но «Kröte» удовлетворительно проработала лишь две недели.
Германские метеостанции на Шпицбергене
Последними солдатами вермахта, сложившими оружие 4 сентября 1945 года, была метеогруппа “Haudegen” (начальник — лейтенант Wilhelm Dege).
Вильгельм Деге на Шпицбергене
До сих пор многие уверены, что последними воинами 3-го Рейха были подводники U-977, которые 17 августа 1945 года сдались в Аргентине и которым упорно приписывают доставку туда Гитлера и Евы Браун. Теперь вы видите, что это не так.
Вильгельм Деге (1910–1979) был поистине выдающейся личностью: писатель, педагог, географ, геолог, университетский профессор. Окончив в 1931 году педагогическую академию, он в 1935, 1936 и 1938 годах предпринял экспедиции на Шпицберген, результатом которых стала защита в 1939 году докторской диссертации.
В 1940 году он был призван на воинскую службу и, будучи знатоком Норвегии и ее языка, служил в военно-морской артиллерии военным переводчиком до 1943 года. Летом 1944 года, как знаток Шпицбергена, был назначен командиром метеогруппы (операция “Haudegen”).
10 сентября 1944 года судно погоды WBS 3 «Carl J. Busch» с 11 членами партии «Haudegen» в сопровождении подводной лодки U-307 вышло из норвежского порта Хаммерфест и направилось к берегам Шпицбергена.
На борту судна находилось 80 тонн оборудования, продовольствия, оружия и другого снабжения, включая «Knoespel-Würfel» и 7 т угля для их отопления и приготовления пищи. Продовольствие было погружено из расчета на 2 года: по 1,4 кг (6000 ккал) в день на человека.
Для обороны при нападении противника, защиты от белых медведей и охоты полярников снабдили изрядным арсеналом оружия и боеприпасов:
• 2 пулемета
• 4 самозарядных карабина Gewehr 43
• 8 карабинов Mauser Modell 98k, два из которых были с оптическими прицелами, а один — с винтовочным гранатометом
• 4 пистолета-пулемета MP-40
• 19 пистолетов и револьверов
• 1 ракетница
• 3 охотничьих ружья
• 1 малокалиберная винтовка
• 19 500 патронов 7,92 × 57 мм для карабинов и пулеметов
• 12 480 патронов 9 × 19 мм для MP-40 и пистолетов
• 300 ручных гранат
• 258 осколочных винтовочных гранат
• 90 бронебойных винтовочных гранат
• 45 дымовых гранат
• 48 дымовых шашек
• Динамит.
Опасения немцев были не беспочвенными. С мая 1942 года лыжные патрули вооруженных сил Свободной Норвегии вели поиск метеостанций противника на архипелаге, а британские самолеты и корабли периодически вели здесь разведку.
Станцию разместили на берегу Рейп-фьорда на севере острова Северо-Восточная Земля (80°00’ N, 22°20’ E). Она сохранилась в довольно хорошем состоянии до настоящего времени, единственная из шести немецких метеостанций, существовавших в 1941–1945 гг. на Шпицбергене.
Метеостанция Haudegen
Станция Haudegen, современный вид
С 15 сентября 1944 по 5 сентября 1945 года персонал «Гаудегена» вел регулярные метеонаблюдения, включавшие:
• Атмосферное давление
• Температура воздуха (актуальная, средняя дневная, минимальная и максимальная)
• Относительная влажность
• Видимость
• Тип погоды
• Направление и скорость ветра
• Облачность
• Осадки
• Испарение
• Температура земной поверхности (свободной от снега и льда почвы, снега, льда или моря)
Снятие метеоданных на станции Haudegen
Эти наблюдения производились каждые три часа, независимо от температуры, которая часто опускалась ниже -40 градусов, снежных метелей, которые заметали домик полярников выше крыши, и наружу можно было пробиться, только прорыв в снегу туннель, и полярной ночи, которая длилась 126 дней. Выходили только парами с винтовками наготове — вокруг бродили голодные медведи.
Сотрудники станции Haudegen отрывают выход из жилого домика
Три раза в день зашифрованные метеодонесения отправлялись в адрес радиостанции Кригсмарине в Тромсе. После капитуляции Германии продолжали передавать донесения, но уже открытым текстом.
Кроме того, для замера атмосферного давления и температуры в высших слоях атмосферы было запущено 140 радиозондов на высоту до 11 500 метров. В комбинации с ними для определения направления ветра на разных высотах использовались шары-пилоты. С 5 июля и 3 сентября 1945 года, когда иссякли запасы батарей, запустили только 16 шаров-пилотов.
Запуск метеозонда на станции Haudegen
Приемник Telefunken E 381S, служивший для приема данных с метеозондов и их записи
Запись показаний метеозонда
В свободное время полярники занимались охотой (удалось добыть шесть оленей), музыкой (был создан целый ансамбль в составе двух аккордеонов, скрипки, гитары и банджо), а Вильгельм Деге читал лекции по немецкой литературе, истории, математике и полярным исследованиям. Однажды пришлось застрелить напавшую на них разъярённую медведицу, и два осиротевших медвежонка ненадолго скрасили будни зимовщиков, так как быстро вырвались на свободу.
Жизнь полярников станции Haudegen
Для защиты от возможного нападения противника вокруг станции было установлено минное поле из самодельных мин с дистанционным подрывом с помощью электроцепи. Используя жестяные банки из-под галет, на некотором удалении от метеостанции было построено аварийное убежище с запасом продовольствия, оружия, боеприпасов и радиостанцией. Кроме того, соорудили несколько снежных домиков-иглу.
24 апреля 1945 года Люфтваффе попросили полярников приготовить полосу для посадки двух самолетов для эвакуации станции. Быстро оборудовали импровизированную взлетно-посадочную полосу, но... 8 мая был получен приказ уничтожить секретную документацию и оборудование в связи с капитуляцией Германии. 9 мая была перехвачена советская метеосводка открытым текстом. Стало ясным, что война закончилась. После этого зимовщики дезактивировали минное поле и подорвали мины вместе с запасом гранат.
Связь с «большой Землей» была потеряна 24 мая. Тем не менее коллектив станции продолжил метеонаблюдения и занимался научными исследованиями Северо-Восточной земли.
Радиостанция Lorenz Lo 40K39, применявшаяся на метеостанциях
В конце концов, один из сигналов бедствия, передаваемых метеостанцией на радиочастотах, используемых союзниками, был получен норвежцами. В ночь с третьего на четвертое сентября в фиорд у метеостанции прибыло судно, зафрахтованное норвежским министерством обороны для эвакуации немцев. Вильгельм Деге и капитан судна подписали акт о капитуляции последнего подразделения Вермахта. Проведя три месяца в лагере для военнопленных, полярники метеостанции “Haudegen” наконец смогли вернуться домой.
Взаимовыручка, преданность долгу и науке, чувство коллективизма, знания и оптимизм помогли преодолеть этому коллективу трудные испытания без потерь. И это несмотря на то, что их средний возраст, исключая командира и его заместителя, составлял всего лишь 21 год.
Вильгельм Деге оставил мемуары о своих арктических приключениях: «Война за 80-м градусом: Последняя германская арктическая метеостанция 2-й мировой войны» (издания на немецком и английском языках).
