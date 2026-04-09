Рютте приехал к Трампу и выслушал критику о НАТО, «не помогавшем с Ираном»

1 465 14
Состоялась очередная встреча президента США Дональда Трампа с натовским генсеком Марком Рютте. В ходе этой встречи президент США раскритиковал визитёра за то, что страны НАТО не оказали США практически никакой помощи в войне против Ирана.
По словам Трампа, «НАТО не пришло на помощь США, когда это было нужно»:

Полагаю, этого не произойдёт и в будущем, когда их помощь нам понадобится.

Американский президент добавил, что он глубоко разочарован теми, кого считал союзниками.



В ответ Рютте заявил, что так не считает. По его словам, «европейские страны в достаточной степени помогли Соединённым Штатам».

Натовский генсек напомнил Трампу, что страны НАТО предоставляли США свои аэродромы, порты, топливные терминалы для проведения операции против Ирана. При этом Рютте признал, что такая помощь «вполне может показаться не вполне достаточной».

После двухчасовой встречи, которая прошла за закрытыми дверями, у Марка Рютте поинтересовались, станет ли мир безопаснее после войны в Иране. Рютте ответил утвердительно, добавив свою дежурную фразу:

Это произойдёт из-за лидерства Дональда Трампа.

Напомним, что самым жёстким критиком войны США и Израиля против Ирана стала Испания, которая запретила использовать свою инфраструктуру для ударов по Исламской Республике. Трамп в ответ на это ограничил с Мадридом торгово-экономические отношения. По оценкам экспертов, если восстановления не произойдёт в ближайшее время, товарооборот между Испанией и США может упасть как минимум на 20% по итогам года. И это будет самым крупным падением за все последние годы.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дядя Сэм_2 Звание
    +1
    Сегодня, 06:23
    Странно...САМ же всех победил, 8 раз, официально объявил, что "в помощи не нуждался"... А тут - такая "предъява"... Может и правда - пора? По 25 поправке к Конституции США признать недееспособным? К Байдену же сам Донни грозился применить из-за "нетрудоспособности по слабоумию"... request
    1. Федор Соколов Звание
      +1
      Сегодня, 06:36
      США в случае с Ираном были агрессорами, а не жертвами агрессии на территорию штатов иранцы не нападали, а значит оснований задействовать альянс как орган коллективной обороны не было. Или американцы хотят окончательно превратить НАТО из оборонительной в наступательную организацию?
      1. Егоза Звание
        +1
        Сегодня, 06:49
        Зачем же прревращать? Просто США считают НАТО одним из своих подразделений, которое обязано выполнять приказы американского президента.
      2. alexboguslavski Звание
        +1
        Сегодня, 06:54
        Оборонительная НАТО только на бумаге. Югославия, Ливия, Афганистан - как пример "обороны".
      3. Zoldat_A Звание
        +1
        Сегодня, 07:04
        Тут было бы полезно вернуться к истокам.
        Когда НАТО создавалось - от кого они хотели "обороняться"? Они изначально ставили себе целью борьбу с Советским Союзом, который ЯВНО, пережив ТАКУЮ войну, не собирался ни на кого нападать.
        Так что НАТО с самого начала был блоком наступательным и, поэтому, ничего и не изменилось.
    2. SmollH2 Звание
      +2
      Сегодня, 06:40
      Одно дело заявления для серой массы, другое дело реальная попаболь
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    +2
    Сегодня, 06:28
    — А ведь мог бы и отшлёпать ...

    — А ведь мог бы и отшлёпать ...
  3. Наводлом Звание
    0
    Сегодня, 06:31
    В этой ситуации радует то, что президент США подал верную команду.
    "НАТО, к ноге!"
    Пусть европейские союзники не строят иллюзий и знают своё место.
  4. Jovanni Звание
    +1
    Сегодня, 06:32
    Хрена нам ихняя рютта! А с фронта который день - молчок...
    1. Володин Звание
      +1
      Сегодня, 06:37
      Не в курсе, с кем вы разговариваете о фронте и от кого именно молчок, но на ВО за неделю было не менее 25 материалов о событиях на ЛБС.
      1. Jovanni Звание
        0
        Сегодня, 06:42
        Ночью противник атаковал Крымск Краснодарского края, есть погибший

        Вы такие новости имеете ввиду?
        1. Володин Звание
          0
          Сегодня, 06:57
          Вот только за пару дней:

          ВСУ собираются остановить ВС РФ на Волчанском направлении новой линией обороны
          Зеленский обсудил с Сырским и Гнатовым ситуацию на Донбассе
          Генералы ВСУ планируют удерживать Донбасс до начала осени, а не конца года
          Нетипичная тактика ВС РФ приносит плоды на Славянско-Краматорском направлении
          ВСУ отбили Остаповское и пытаются вернуть Терноватовские высоты
          ВС РФ заняли новые территории Сумской области, срезая Бачевский выступ
          1. Jovanni Звание
            0
            Сегодня, 07:05
            Тааарищ генерал полковник! Виноват! Исправлюсь! Раашите идти?
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 07:21
    Мир был бы безопаснее без этой ОПГ НАТО. Но "спасибо" надо говорить горе-руководителям СССР 90-х прошлого века, которые развалили СССР. Вместе с его развалом распалась и Организация Варшавского договора, которая была противовесом НАТО, члены которой пополнили ряды НАТО, причем стали наиболее антироссийскими.