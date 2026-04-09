Рютте приехал к Трампу и выслушал критику о НАТО, «не помогавшем с Ираном»

Полагаю, этого не произойдёт и в будущем, когда их помощь нам понадобится.

Это произойдёт из-за лидерства Дональда Трампа.

Состоялась очередная встреча президента США Дональда Трампа с натовским генсеком Марком Рютте. В ходе этой встречи президент США раскритиковал визитёра за то, что страны НАТО не оказали США практически никакой помощи в войне против Ирана.По словам Трампа, «НАТО не пришло на помощь США, когда это было нужно»:Американский президент добавил, что он глубоко разочарован теми, кого считал союзниками.В ответ Рютте заявил, что так не считает. По его словам, «европейские страны в достаточной степени помогли Соединённым Штатам».Натовский генсек напомнил Трампу, что страны НАТО предоставляли США свои аэродромы, порты, топливные терминалы для проведения операции против Ирана. При этом Рютте признал, что такая помощь «вполне может показаться не вполне достаточной».После двухчасовой встречи, которая прошла за закрытыми дверями, у Марка Рютте поинтересовались, станет ли мир безопаснее после войны в Иране. Рютте ответил утвердительно, добавив свою дежурную фразу:Напомним, что самым жёстким критиком войны США и Израиля против Ирана стала Испания, которая запретила использовать свою инфраструктуру для ударов по Исламской Республике. Трамп в ответ на это ограничил с Мадридом торгово-экономические отношения. По оценкам экспертов, если восстановления не произойдёт в ближайшее время, товарооборот между Испанией и США может упасть как минимум на 20% по итогам года. И это будет самым крупным падением за все последние годы.