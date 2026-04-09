Перемирие США и Ирана трещит по швам с первого дня
Ситуация вокруг переговоров США и Ирана стремительно развивается. За неделю произошли сразу несколько событий, которые перевернули картину конфликта. Разберёмся по порядку.
От предложения — к ультиматуму
5 апреля президент США Дональд Трамп в интервью Fox News допустил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение в ближайшие дни. Однако вместо прорыва последовал жёсткий обмен документами. По данным иранского агентства IRNA, 6 апреля Тегеран отверг американское предложение о 45-дневном прекращении огня. Взамен Иран передал свой 10-пунктный план. Среди ключевых требований — полное прекращение конфликта, новый протокол для прохода кораблей через Ормузский пролив и снятие санкций.
Позицию Тегерана озвучил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, американский 15-пунктный план, переданный через посредников, «крайне амбициозный, необычный и нелогичный». Дипломат добавил, что Тегеран заранее определил ключевые позиции, от которых не откажется, и выступает против переговоров под ультиматумами и угрозами.
Реакция Трампа не заставила себя ждать. На пресс-конференции он признал, что иранский документ «существенный», но «недостаточно хорош». В соцсети Truth Social глава Белого дома опубликовал пост с ультиматумом: у Тегерана есть 48 часов, чтобы «заключить сделку» или открыть Ормузский пролив. В противном случае Трамп пообещал «обрушить ад». Он уточнил, что готов «уничтожить цивилизацию» за одну ночь, если потребуется.
Военная логистика не останавливалась
Параллельно с переговорами и угрозами шла активная переброска сил. По данным сервиса Flightradar24, на которые ссылается «РИА Новости», 7 апреля в небе над Ближним Востоком были зафиксированы восемь самолётов-заправщиков ВВС США за несколько часов до истечения ультиматума. А 8 апреля «Известия» сообщили о переброске стратегических военно-транспортных самолётов C-17A Globemaster III. Эти машины предназначены для оперативной доставки личного состава, техники и грузов.
Как указала востоковед Каринэ Геворгян в комментарии для портала «Ридус», «пригнанная американцами в регион военная армада свидетельствует, что ни о каком прекращении огня пока речи нет». Политолог выразила мнение, что США загнали себя в тупик, а Тегерану сейчас невыгодно вступать в переговоры. По её словам, конфликт может завершиться только капитуляцией одной из сторон.
Американист Малек Дудаков в разговоре с газетой «Взгляд» отметил, что для Трампа критически важно представить открытие Ормузского пролива как свою победу. Но Тегеран не пойдёт на уступки, чтобы не лишиться главного козыря. Дудаков предположил, что США могут попытаться действовать по сценарию «пан или пропал» — например, высадить десант на острове Харк. Однако такой шаг может привести к большим потерям и ещё больше обрушить рейтинги Трампа.
Экономический фон усиливал давление на обе стороны. Как пишет The Wall Street Journal, США и Израиль планировали удары по энергетическим объектам Ирана, чтобы замедлить восстановление экономики республики. Уже тогда израильские атаки затронули металлургические, нефтехимические и фармацевтические предприятия. Журналист Дэвид Голдман в статье для CNN указывал, что Америка импортирует более 6 миллионов баррелей нефти в день, и закрытие пролива бьёт по её экономике. Рост цен на бензин внутри США уже привёл к сокращениям в малом бизнесе.
Перемирие в последний момент
А затем произошёл поворот, которого мало кто ожидал. Менее чем за два часа до истечения ультиматума Трамп объявил в Truth Social о двухнедельном прекращении огня. Условием он назвал открытие Ормузского пролива. Перемирие было согласовано при посредничестве премьер-министра Пакистана.
Как сообщает CNN, Трамп назвал сделку «полной и абсолютной победой». В интервью AFP он сказал: «Сто процентов. Без вопросов», — и добавил, что иранский уран будет «находиться в полной безопасности, иначе я бы не пошёл на эту сделку».
Однако уже через несколько часов выяснилось: стороны подписали, возможно, разные документы. Старший чиновник США заявил AFP, что опубликованный Ираном 10-пунктный план — это «не тот рабочий документ, на который согласился Белый дом». Сам Трамп затем уточнил в Truth Social: «Есть только одна группа значимых пунктов, приемлемых для США, и мы будем обсуждать их за закрытыми дверями».
По данным иранского агентства Tasnim и CNN, иранский план включает:
1. Гарантии США от агрессии против Ирана.
2. Сохранение иранского контроля над Ормузским проливом.
3. Признание права Ирана на обогащение урана.
4. Отмену всех первичных и вторичных санкций.
5. Прекращение действия резолюций Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.
6. Выплату Ирану компенсации за ущерб от войны.
7. Вывод американских войск из региона.
8. Прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.
Иранская сторона расценила перемирие как свою победу. Верховный совет национальной безопасности Ирана заявил, что заставил США принять свой план, окрестив соглашение «прочным поражением» Вашингтона:
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что иранские военные будут координировать безопасный проход через пролив. По данным Tasnim, Иран и Оман планируют взимать с судов транзитные сборы, направляя деньги на восстановление.
Нефтяные компании в шоке
Как сообщает Politico, американские нефтяные компании пришли в ужас. По данным издания, 8 апреля представители отрасли встретились в Госдепартаменте с высокопоставленными чиновниками, чтобы выразить возмущение. Главные претензии: плата в 2,5 миллиона долларов за танкер плюс рост страховки — всё это ляжет на потребителей.
— цитирует Politico одного из отраслевых консультантов, чьи клиенты в панике обзванивают Белый дом, Госдеп и вице-президента.
Иран, по данным Financial Times, установил тариф в 1 доллар за баррель нефти — оплата принимается в криптовалюте. Пустые танкеры могут проходить бесплатно. Хамид Хосейни, spokesperson иранского союза экспортеров нефти, заявил FT: «Иран должен контролировать, что входит и выходит через пролив, чтобы эти две недели не использовались для перевозки оружия. Всё может пройти, но процедура для каждого судна займёт время, и Иран не торопится».
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала иранское предложение «более разумным», чем ожидалось, но подчеркнула, что «красные линии» Трампа не изменились. При этом Трамп уже публично допустил создание «совместного предприятия» с Ираном по сбору пошлин.
Юристы предупреждают: уплата пошлин иранским стражам может быть расценена как нарушение санкционного режима. Азиатские дипломаты в Вашингтоне бьют тревогу: если Ирану позволят собирать пошлины, следующими могут стать российские пошлины в Арктике или китайские — в Южно-Китайском море.
Показательно, что дружественные Ирану страны уже получили возможность проводить суда бесплатно. Американские компании вынуждены либо платить, либо стоять на месте.
Перемирие, которое не работает
В первый же день после объявления перемирия ситуация на местах оказалась хаотичной. В Бахрейне, Саудовской Аравии, Кувейте и ОАЭ были объявлены воздушные тревоги. Кувейт сообщил о волне атак дронами на нефтяную инфраструктуру, опреснительные установки и электростанции.
Financial Times сообщает, что атакована критически важная нефтепроводная артерия Саудовской Аравии — East-West pipeline, транспортирующая нефть из Персидского залива к Красному морю. По данным издания, насосная станция была поражена дроном около 13:00 по местному времени 8 апреля.
Иран, со своей стороны, закрыл Ормузский пролив в ответ на продолжающиеся удары Израиля по Ливану. Госагентство FARS заявило, что пролив останется закрытым, пока Израиль атакует Ливан. Между тем, по данным MarineTraffic, через пролив прошли лишь 10 судов, четыре из которых — иранские. В мирное время здесь проходило от 50 до 100 кораблей в день в каждом направлении.
Иранский военно-морской флот, по данным WSJ, передал по радио:
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находясь в Саудовской Аравии, признал:
Ядерный вопрос: обогащение под вопросом
Иранские СМИ утверждают, что в 10-пунктный план входит признание права Тегерана на обогащение урана. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран «отказывается отказываться от права на обогащение». Иранское посольство в Индии опубликовало в соцсети X разбивку из 10 пунктов, включавшую «принятие обогащения».
Однако Трамп на Truth Social ответил жёстко:
Он также заявил, что США будут «работать в тесном контакте» с Ираном, чтобы «извлечь и увезти весь глубоко закопанный ядерный пыл» — отсылая к последствиям операции Midnight Hammer, когда бомбардировщики B-2 поражали объекты прошлым летом.
Министр обороны США Пит Хегсет добавил: «Либо они отдадут нам [уран], как изложил президент, либо мы возьмём его сами». Пресс-секретарь Левитт заявила, что Иран «сигнализировал о готовности передать запасы обогащённого урана».
Переговоры: что дальше
Переговоры должны начаться 10 апреля в Исламабаде. Делегацию США возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.
Но перспективы туманны. Галибаф назвал переговоры «неразумными» после нарушений. Пакистанский премьер потребовал «сдержанности». ОАЭ запросили «разъяснения» по условиям перемирия и потребовали привлечь Иран к ответственности за ущерб за атаки на Персидский залив.
Хегсет заявил, что Трамп готов возобновить удары в любой момент: «Мы просто будем находится здесь, чтобы всё шло хорошо».
Сделка, которую обе стороны объявили победой, на деле выглядит как пауза в войне, которую ни одна сторона не выиграла. США получили передышку для логистики и снижения давления на экономику. Иран — платформу для торга на своих условиях и частичное снятие блокады. Но позиции остаются диаметрально противоположными: Трамп говорит об отсутствии обогащения, Тегеран — о своём праве на него. Вашингтон — об открытом проливе без ограничений, Тегеран — о пошлинах и контроле. Израиль бьёт по Ливану, Иран угрожает ответными операциями. Нефтяные компании считают убытки. А в небе над Ближним Востоком, по данным Flightradar24, по-прежнему кружат американские самолёты-заправщики — на случай, если перемирие рухнет.
