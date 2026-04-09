Ночью противник атаковал Крымск Краснодарского края, есть погибший

Ночью противник атаковал Крымск Краснодарского края, есть погибший

Киевский режим, глава которого буквально накануне предлагал России «последовать ближневосточному примеру и пойти на перемирие», вновь атаковал российские регионы. Наибольшую активность в этом плане в ночь на 9 апреля враг проявил в отношении Краснодарского края.

Атаки были нацелены на город Крымск и окрестности.



Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал о том, что в результате атаки есть погибший. Это житель посёлка Саук-Дере Крымского района.

По утверждению Кондратьева, погиб мужчина в результате падения обломков беспилотника на балкон многоквартирного дома.

Глава региона:

Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. По нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.

В ВСУ утверждают, что направляли БПЛА на аэродром.

Также противник атаковал дронами Ростовскую, Белгородскую область. Несколько дронов были перехвачены в воздушном пространстве Крыма и над Азовским морем.

Как видно, противник явно не собирается снижать активность ударов по российской территории, а сам обмен ударами в стиле «ты мне – я тебе» может растянуться на неопределённое время без какой-либо финальной точки в обозримом будущем.
  Jovanni
    Jovanni
    Сегодня, 06:38
    а сам обмен ударами в стиле «ты мне – я тебе» может растянуться на неопределённое время без какой-либо финальной точки в обозримом будущем.

    Начальство видать устраивает...
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 06:44
      сам обмен ударами в стиле «ты мне – я тебе» может растянуться на неопределённое время без какой-либо финальной точки в обозримом будущем.

      Какая может быть финальная точка при жевании соплей?
      У персов надо учиться! Правда у персов нет детей высокопоставленных за " бугром", да и недвижки тоже вероятно нет!
    Амиго.
      Амиго.
      Сегодня, 06:51
      Кому война, а кому мать родна
    Теренин
      Теренин
      Сегодня, 07:07
      Цитата: Jovanni
      а сам обмен ударами в стиле «ты мне – я тебе» может растянуться на неопределённое время без какой-либо финальной точки в обозримом будущем.

      Начальство видать устраивает...

      От начальства зависит команда задвухсотить бандеровскую верхушку и прекратить западный туризм в Киев, а все остальное решится только на поле боя.
      Но, как говорит Матвиенко "мы не такие и это ничего не даст..." не понимая, что сравнение сделанной большевиками на коленках "государство Украина" никак не сравнимо с многовековой цивилизацией - Иран.
      Политик-руководитель такого уровня, как Матвиенко, это должна понимать, или наводит на мысль, что там что-то личное.
      Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        Сегодня, 07:16
        Грушевский начал издавать свой многотомник об " Украине- Руси" еще до проведения III-го съезда РСДРП, на котором и появились большевики. Он же и стал "президентом" УНР, разгромленной большевиками. Войска Щорса вошли в Киев в 1919 году, через полтора года после Октябрьской революции, в 1922 г- через 5 лет после революции- Украина стала частью единой страны.

        А у нас " СВО" пятый год пошёл...
      Amin_Vivec
        Amin_Vivec
        Сегодня, 07:31
        США "задвухсотили" верхушку Ирана. И что они с этого получили? Иран понятное дело не Украина, а Украина не Иран.
        Тут нужна зачистка элит полностью, зачистка тех, на ком стоит этот режим. Уничтожать олигархов и крупных чиновников, их детей и собственность за бугром, прессовать их родню на территории РФ.
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    Сегодня, 06:41
    По утверждению Кондратьева, погиб мужчина в результате падения обломков беспилотника на балкон многоквартирного дома.


    Мужика жалко, но погиб он глупо. Из-за любопытства.
    Вот для кого написано?
    lisikat2
      lisikat2
      Сегодня, 07:26
      Боюсь, но бы, тоже высунулась. Кошки, по природе, любопытны
  Борис Сергеев
    Борис Сергеев
    Сегодня, 06:49
    Увидим ли мы хотя бы Пескова в Белгороде?
    И как там "апарт-отель Ротенберга", под Геленджик дроны не залетали?
    lisikat2
      lisikat2
      Сегодня, 07:23
      Ротенбперг, мне не знаком и мне по фиг, а есл ВАМ, дорог, звоните и спрашивайте!
      Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        Сегодня, 07:27
        Вы, правда, не поняли или прикидываетесь? В Краснодарском крае полно "элитной недвижимости" тех, кто СВО и начинал, однако ВСУ странным образом эти объекты обходят.
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    Сегодня, 06:58
    [quoteНочью противник атаковал Крымск Краснодарского края, есть погибший][/quote]
    Есть такое впечатление, что в последнее время наш Верховный дистанцировался от происходящего на СВО, от ударов по российским городам и заводам. Типа это не такие проблемы что бы на них обращать внимания.
    Борис Сергеев
      Борис Сергеев
      Сегодня, 07:04
      Ясное дело - позировать на темном фоне Верховный не любит. То ли дело открытие колес обозрения, мечтания о "безопасных логистических маршрутах" или награждения Никаса Софронова! Всегда радостно, всегда праздник!
    Туре-Собака
      Туре-Собака
      Сегодня, 07:08
      Страусу хорошо , засунул голову в песок и нет проблем !
    Холостой_пистон
      Холостой_пистон
      Сегодня, 07:17
      Кстати сейчас в эфире Соловьёв возмущается убийством в Ливане мирных жителей, но про гибель российских граждан тишина. Скорее всего мы это другое.
      Борис Сергеев
        Борис Сергеев
        Сегодня, 07:22
        Им же с убийцами российских граждан еще "дружественные обеды" устраивать, зачем же на погибших внимание заострять!
  lisikat2
    lisikat2
    Сегодня, 07:20
    Доброе утро друзья. Хотя, какое оно на фиг доброе..
    Я, "воспитанная девочка", а сейчас хотелось посылвть в... ЛЕС и на кол :"Григоровича" повредили, Крымск атаковали,наших жмут.
    Я, ВСУ нв не ожидаю, но мужа предупредили:"возможны провокации и диверсии". Теперь, без "ижика" никаких поездок.
    Думаю, есл придётся, смогу в человека.
    Проходила"морстьняй кур," Какой? Умолчу
  Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко
    Сегодня, 07:29
    Новая реальность. Которую предвидел Д. Оруэлл...