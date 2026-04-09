Ночью противник атаковал Крымск Краснодарского края, есть погибший
Киевский режим, глава которого буквально накануне предлагал России «последовать ближневосточному примеру и пойти на перемирие», вновь атаковал российские регионы. Наибольшую активность в этом плане в ночь на 9 апреля враг проявил в отношении Краснодарского края.
Атаки были нацелены на город Крымск и окрестности.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал о том, что в результате атаки есть погибший. Это житель посёлка Саук-Дере Крымского района.
По утверждению Кондратьева, погиб мужчина в результате падения обломков беспилотника на балкон многоквартирного дома.
Глава региона:
Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. По нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет.
В ВСУ утверждают, что направляли БПЛА на аэродром.
Также противник атаковал дронами Ростовскую, Белгородскую область. Несколько дронов были перехвачены в воздушном пространстве Крыма и над Азовским морем.
Как видно, противник явно не собирается снижать активность ударов по российской территории, а сам обмен ударами в стиле «ты мне – я тебе» может растянуться на неопределённое время без какой-либо финальной точки в обозримом будущем.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация