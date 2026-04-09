ВСУ отбили Остаповское и пытаются вернуть Терноватовские высоты

ВСУ отбили Остаповское и пытаются вернуть Терноватовские высоты

Украинское командование в последние несколько недель сделало очевидный акцент на так называемые Терноватовские высоты. Это гряда холмов высотой до 160 м над уровнем моря, которая расположена на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Накануне в результате атак в районе населённого пункта Остаповское противнику удалось взять под контроль порядка 5 квадратных километров территории в Днепропетровской области. Таким образом противник, вернув контроль над Остаповским, обозначает свои намерения по обходу Терноватовской гряды с севера, с попыткой зайти в тыл нашим войскам, контролирующим запорожское село Терноватое.





Однако для самого противника это сопряжено со значительными рисками. Продвинулся он на низменности, а потому с высот территория восстановленного им контроля простреливается. Но в командовании ВСУ явно расчёт на то, чтобы атаковать в направлении Терноватого сразу с двух, а то и трёх, направлений – с севера, северо-востока и с запада. Вероятно, командование ВСУ рассчитывает таким образом подавить активность наших подразделений на занимаемых ими высотах, а также нарушить снабжение.

Если продвижение ВСУ к северо-востоку от Терноватого не купировать и не уничтожить продвинувшиеся малые группы, ситуация может ухудшиться. А потеря Терноватовских холмов грозит тем, что противник отобьёт часть Днепропетровщины и вновь «замахнётся» на Гуляйполе в Запорожской области.
  Артур Грудинин
    Артур Грудинин
    Сегодня, 06:56
    Вот бы у ВСУ резервы наконец закончились. Достали уже со своими контратаками. Неужели у наших не хватает людей для закрытия брешей?
    SmollH2
      SmollH2
      Сегодня, 06:57
      Это риторический вопрос?
    ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      Сегодня, 07:01
      Цитата: Артур Грудинин
      Неужели у наших не хватает людей для закрытия брешей?

      Резервов особо то и нет, с легендарными мясными штурмами не успевают накопить. Контрактников через две недели обучения бросают штурмовать посадки, кишащие дронами. В итоге из-за постоянных попыток наступления, у нас не накапливаются резервы. Соотношение между ежемесячным количеством контрактников и ежемесячными потерями совсем не радужное.
      Рост плотности применения ударных БпЛА противника на поле боя в очень скором будущем приведёт к абсолютной невозможности использования тактики просачивания малых групп пехоты, а другой способа ведения наступления у нас сейчас нет
    роман66
      роман66
      Сегодня, 07:28
      Это называется - не подавленное ПВО. Послать бомберов и с поправкой " Серия-строй" купировать ковром
  Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    Сегодня, 07:03
    Создаётся впечатление, что чаша весов в позиционной войне всё больше склоняется в сторону Украины. Тут даже дело не в ресурсах, а в оперативности принятия решений, если Украина что бы решить проблему делает один-два условных шага, то военно-политическое руководство России делает пять-шесть шагов, или вообще впадает в режим "делаем вид что ничего не происходит, и ждём когда само рассосётся".
    Дедок
      Дедок
      Сегодня, 07:10
      Тут даже дело не в ресурсах, а в оперативности принятия решений,

      тут проблема комплексная, штурмуем ради рапорта "наверх", ради очередной награды кому то - никаких ресурсов не хватит на такое; пропал Старлинк и связи на фронте - НЕТ, мало того, что оперативность у нас была заторможена многочисленными согласованиями, так теперь и связаться с подразделениями - сложно...
      БПЛА как.лов стали работать у нас глубоко в тылу - Старлинк для них включен на территории России? - наша логистика трещит...
      Статья за последние 2-3 месяца показала проблемы на фронте, а не достижения...
    LIONnvrsk
      LIONnvrsk
      Сегодня, 07:32
      Цитата: Холостой_пистон
      Создаётся впечатление, что чаша весов в позиционной войне всё больше склоняется в сторону Украины.

      Это не впечатление, а суровая действительность.Соплежуйство и рисование красных линий даёт свои плоды, на фоне раскручивающегося маховика увелиаения военного проиводства дронов Гейропы. И это еще при отвлечении ресурсов США на войну в Ираке. Потеря стратегической инициативы нам дорого станет.
      А читаешь сообщения МО и вроде как - всё идёт по плану! Вот где пытаются создать впечатление. Герасимов с С.Медведевым еще в ноябре говорили, что занято 35% Константиновки в т.ч. 4000(!!!) домов и обещали ВВП к середине декабря занять её. А 16 марта Герасимов сообщал, что мы по плану движемся там вперёд и уже заняли 60% Константиновки. Но если глянуть на онлайн-карту, то окажется, что дай Бог, чтоб там 40% было. Кому врём, кому глаза замазываем?
      1-го апреля Бойково потеряли, теперь там же Терноватое. тревожный звоночек.....
  3. Комментарий был удален.