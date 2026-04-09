«В сделку не входит»: ливанские города превращаются в руины под ударами Израиля

4 601 26
Западное сообщество разделилось по вопросу поддержке Израиля в его военных действиях в Ливане на два лагеря. «Ястребы» считают, что бомбардировки Тира, Бейрута и других ливанских городов «справедливы», так как «оттуда исходит угроза «Хизбаллы» в адрес Израиля». Другие (и таких, надо признать, большинство) видят в этом неприемлемое развитие событий – уничтожение фактически целой страны.

Австралийский премьер Энтони Альбанезе призвал Израиль прекратить огонь в Ливане:

Необходимо включить Ливан в соглашение о прекращении огня. При этом в США заявили, что на Ливан соглашение не распространяется, а израильские войска убили в этой стране сотни человек уже в первые сутки действия сделки.

Ливанские многоэтажки буквально складываются под ударами ВВС ЦАХАЛ. Под грудами кирпича и бетона остаются десятки мирных жителей. При этом любой свой удар израильское командование называет ударом по «инфраструктуре «Хизбаллы».

В ООН пока только констатируют факты бомбардировок и разрушений и, как повелось в последнее время, ровным счётом никаких мер не принимают для прекращения бомбардировок и наказания виновных.



Из недавнего сообщения Организации Объединённых Наций:

Ливан подвергся одной из самых масштабных волн израильских авиаударов с момента начала эскалации. Гражданское население несёт основную тяжесть этих атак, но оно не должно страдать.

Как принято говорить, ООН за всё хорошее и против всего плохого, только на конфликте это никак не отражается. Израиль своих бомбардировок не останавливает.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Silver99
    Silver99
    +9
    Сегодня, 07:56
    Сионистская идеология сродни фашисткой, вот долго хотел прочитать "Искру жизни" Ремарка, начал читать и не чувствую сострадания к этому народу, не знаю но видимо реальность не дает этого.
    Бородач
      Бородач
      +12
      Сегодня, 07:59
      Очевидно, что Израиль хочет захватить и аннексировать территорию южного Ливана. ООН полностью недееспособна. Она даже не в состоянии назвать Израиль агрессором.
      Пупырчатый
        Пупырчатый
        0
        Сегодня, 09:04
        Вас не смущает то что сам Ливан пытается обвинить Хезболлу вне закона?)
        Ате_ист
          Ате_ист
          +3
          Сегодня, 09:42
          Вас не смущает то что сам Ливан пытается обвинить Хезболлу вне закона?

          Не смущает потому, что это абсурдное заявление.
          Для справки: Хезболла это политическая партия, которая лидирует по количеству голосов населения Ливана среди политических партий и движений и имеет со своими союзниками наибольшее представительство в парламенте страны. Да, у Хезболлы есть военизированное крыло, но это совершенно не означает, что она существует сама по себе, отдельно от государственной власти Ливана
          Zoldat_A
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 10:03
            Цитата: Ате_ист
            Вас не смущает то что сам Ливан пытается обвинить Хезболлу вне закона?

            Не смущает потому, что это абсурдное заявление.
            Для справки: Хезболла это политическая партия, которая лидирует по количеству голосов населения Ливана среди политических партий и движений и имеет со своими союзниками наибольшее представительство в парламенте страны.
            Вполне себе нормальное явление в политической жизни страны.
            Мало ли в Америке демократы говорят про республиканцев?
            Да и у нас достаточное количество тех, кто существующую систему власти периодически объявляет незаконной - от крайне крайних коммунистов до самых либеральных либералов.
            Почему же в Ливане политикум должен быть исключительно одного цвета?
    ЗВЕРОБОЙ
      ЗВЕРОБОЙ
      +11
      Сегодня, 08:03
      Вообще Иран красиво перевёл внимание по неисполнении условий деблокирования Ормузкого пролива на Израиль. Теперь каждый баррель недополученный нефти, каждый переплаченный доллар за него - прямая ответственность евреев.
      Браво Иран! good
      ARIONkrsk
        ARIONkrsk
        0
        Сегодня, 09:39
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Вообще Иран красиво перевёл внимание по неисполнении условий деблокирования Ормузкого пролива на Израиль. Теперь каждый баррель недополученный нефти, каждый переплаченный доллар за него - прямая ответственность евреев.
        Браво Иран! good

        И что с того?, весь мир языки проглотил и молчит, а евреям фиолетово кто что про них думает.
  Ирек
    Ирек
    +7
    Сегодня, 07:57
    Сионы опять обманут , они врут как дышат.
    Starover_Z
      Starover_Z
      0
      Сегодня, 09:21
      Цитата: Ирек
      Сионы опять обманут , они врут как дышат.

      Настоящий джентльмен всегда играет по правилам !
      "Если при существующих правилах джентльмен не может выиграть,
      он меняет правила - и выигрывает !" - Гласит английский афоризм !
      Гарольд Джозеф Ласки
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 08:04
    Цитата: Бородач
    ООН полностью недееспособна. Она даже не в состоянии назвать Израиль агрессором.

    Не говоря уже о том, что санкции могут устанавливать только ООН и израильтяне десятилетиями это заслуживают....
    роман66
      роман66
      +3
      Сегодня, 08:08
      Могут? Они чего-то могут?????
    Metallurg_2
      Metallurg_2
      +8
      Сегодня, 08:25
      Если на них санкции наложить - тут же побегут со всех трибун вещать про холокост.
      Хотя этот самый холокост они себе сами и устроили. Просто организовали его более успешные евреи, а жертвами стал менее успешные (ну или не из того колена).
  Светлан
    Светлан
    +8
    Сегодня, 08:04
    Происходит передел мира. Как экономический так и политический. Израиль расширяет свою квартиру внаглую изгоняя соседей.
  ximkim
    ximkim
    +1
    Сегодня, 08:04
    smile Добро пожаловать в клуб сделок.
  Роман_
    Роман_
    +5
    Сегодня, 08:07
    Что фашинктон, что изи фигачат по своим врагам всем чем могут и по всему чему могут, не рисуют линии и не называют врагов партнерами и братьями.
    Поэтому остальной мир боится тявкать на слона и пей__сатую моську, т.к. возможна ответка по сусалам...
    А на "партнеров" рисующих линии им покласть...
    Так что не удивительно, к сожалению.
    carpenter
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:52
      Цитата: Роман_
      Что фашинктон, что изи фигачат по своим врагам всем чем могут и по всему чему могут

      И каждая страна должна понять, что и с ней может такое случиться.
  Normann
    Normann
    +5
    Сегодня, 08:11
    Да всем плевать на ООН уже очень давно...
  alexputnik17
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 08:16
    Цитата: роман66
    Могут? Они чего-то могут?????

    Я говорю о том, что согласно с уже несуществующим международным публичным правом, только ООН МОЖЕТ установить САНКЦИЮ. Когда страна или их сборище устанавливает другой стране САНКЦИИ, это шляпа.....
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 08:25
    Цитата: Роман_
    Что фашинктон, что изи фигачат по своим врагам всем чем могут и по всему чему могут, не рисуют линии и не называют врагов партнерами и братьями

    С последних ударов израильтян погибло больше сотни мирных ливанцев, ранено на порядок больше... Ещё откапывают. Хизбалла о потерях не заявляла. Израильтяне о потерях Хизболлы тоже не сообщали. Кто-нибудь с хотя бы площадки ООН, в том числе Россия, орет КАЖДЫЙ день о геноциде Газы и Ливана, устраиваемого израильтянами? am
    ЗЫ: И да, никуда израильтяне не продвинулись в Ливане. 2 км глубина. Поэтому и все вокруг разносится по старым амеровским технологиям. am
    Пупырчатый
      Пупырчатый
      0
      Сегодня, 09:05
      Хезболла еще как заявляла, у них все честь по чести, публикуют десятки красиво оформленных картинок своих погибших
  carpenter
    carpenter
    -2
    Сегодня, 08:48
    а израильские войска убили в этой стране сотни человек уже в первые сутки действия сделки.
    Методы ВМВ повторяются, израильтяне сподобились гитлеровцам.
  Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь
    -1
    Сегодня, 08:55
    Забудьте о нацизме, сионизме и других фашизмах как о каком-то самостоятельном явлении. Любой фашизм является атрибутом капитализма, служащим для организованного геноцида с целью облегчения накопления финансового капитала. Израильское государство уничтожает население окружающих его государств не потому что они арабские или мусульманские. Их население уничтожают потому, что оно поддерживает или даже просто живёт там, где находятся конкуренты и враги израильского финансового капитала.
  Сергей Новиков_3
    Сергей Новиков_3
    +1
    Сегодня, 09:01
    Пора наказать Израиль. Пускай евреи попробуют снова раздвинуть Средиземное море и выйти из этого "котла" под названием Израиль.
  Евгений_Свириденко
    Евгений_Свириденко
    +2
    Сегодня, 09:24
    Пацаном был Бейрут бомбили, голова уже седая Бейрут опять бомбят. Многострадальная земля, что тут ещё сказать...
  alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 09:41
    Цитата: Юрась_Беларусь
    Любой фашизм является атрибутом капитализма, служащим для организованного геноцида с целью облегчения накопления финансового капитала

    Да. good Я бы с феодализма начал и крестовых походах, когда деревнями и городами запад вырезал... Называлось по другому... Цель та же. 4-ый поход вообще ничем кончился: "лыцари Бога", прошли пол пути до Иерусалима, порезали, пограбили своих и разбежались... laughing
  alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:50
    Цитата: Metallurg_2
    Если на них санкции наложить - тут же побегут со всех трибун вещать про холокост

    Да никто на них ничего не наложит. Все англы, минимум, с ветом выйдут. laughing Я говорю, что с этой площадки, каждый день вещать, чтобы для многих эта чудная страна (беда Сталина), была не рукоподатной... В том числе, для России. Когда то надо точки над "и" ставить!
    Если наши ручкаются с бородачами Афгана и Сирии..., так те за свою территорию воевали. А эти на всем БВ хаос сеют десятилетиями, прикрываясь своими правилами. И сами не угомонятся...