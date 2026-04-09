Необходимо включить Ливан в соглашение о прекращении огня. При этом в США заявили, что на Ливан соглашение не распространяется, а израильские войска убили в этой стране сотни человек уже в первые сутки действия сделки.

Ливан подвергся одной из самых масштабных волн израильских авиаударов с момента начала эскалации. Гражданское население несёт основную тяжесть этих атак, но оно не должно страдать.

Западное сообщество разделилось по вопросу поддержке Израиля в его военных действиях в Ливане на два лагеря. «Ястребы» считают, что бомбардировки Тира, Бейрута и других ливанских городов «справедливы», так как «оттуда исходит угроза «Хизбаллы» в адрес Израиля». Другие (и таких, надо признать, большинство) видят в этом неприемлемое развитие событий – уничтожение фактически целой страны.Австралийский премьер Энтони Альбанезе призвал Израиль прекратить огонь в Ливане:Ливанские многоэтажки буквально складываются под ударами ВВС ЦАХАЛ. Под грудами кирпича и бетона остаются десятки мирных жителей. При этом любой свой удар израильское командование называет ударом по «инфраструктуре «Хизбаллы».В ООН пока только констатируют факты бомбардировок и разрушений и, как повелось в последнее время, ровным счётом никаких мер не принимают для прекращения бомбардировок и наказания виновных.Из недавнего сообщения Организации Объединённых Наций:Как принято говорить, ООН за всё хорошее и против всего плохого, только на конфликте это никак не отражается. Израиль своих бомбардировок не останавливает.