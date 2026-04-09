«В сделку не входит»: ливанские города превращаются в руины под ударами Израиля
Западное сообщество разделилось по вопросу поддержке Израиля в его военных действиях в Ливане на два лагеря. «Ястребы» считают, что бомбардировки Тира, Бейрута и других ливанских городов «справедливы», так как «оттуда исходит угроза «Хизбаллы» в адрес Израиля». Другие (и таких, надо признать, большинство) видят в этом неприемлемое развитие событий – уничтожение фактически целой страны.
Австралийский премьер Энтони Альбанезе призвал Израиль прекратить огонь в Ливане:
Ливанские многоэтажки буквально складываются под ударами ВВС ЦАХАЛ. Под грудами кирпича и бетона остаются десятки мирных жителей. При этом любой свой удар израильское командование называет ударом по «инфраструктуре «Хизбаллы».
В ООН пока только констатируют факты бомбардировок и разрушений и, как повелось в последнее время, ровным счётом никаких мер не принимают для прекращения бомбардировок и наказания виновных.
Из недавнего сообщения Организации Объединённых Наций:
Как принято говорить, ООН за всё хорошее и против всего плохого, только на конфликте это никак не отражается. Израиль своих бомбардировок не останавливает.
