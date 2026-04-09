Иран показал «мультик» со своей версией операции спецназа США в горах Загрос

Иран показал «мультик» со своей версией операции спецназа США в горах Загрос

Иранское ТВ показало сгенерированный искусственным интеллектом ролик, в котором демонстрируется иранская версия событий, развивавшихся на юго-западе Ирана в операции по спасению американцами пилота сбитого F-15E. Версия эта отличается от американской тем, что иранские войска якобы уже знали, где именно будет совершать посадку американская авиация и потому были готовы навязать американцам бой – с господствующих высот.

Сюжет «мультика» развивается драматично. Иранцы ракетами поражают один из транспортников, который всё же смог приземлиться. Далее огонь ведётся по покинувшим борт на земле спецназовцам, которые к тому же используют армейские тактические автомобили типа «Хамви».



Далее иранцы сбивают два вертолёта. Несколько десятков спецназовцев США атакуются шквальным огнём с гор. Есть многочисленные погибшие и раненые.

В целом ролик стилизован под киношный боевик, но его сценарий и сюжет вызывают не меньше вопросов, чем американская версия с операцией по эвакуации сбитого лётчика. По иранской версии выжившие спецназовцы успели погрузиться на неповреждённый транспортник и улететь. А американские истребители с воздуха уничтожили то, что осталось. Но, как известно, на земле в район гор Загрос два сгоревших самолёта MC-130 и четыре вертолёта, включая MH-6.

ИИ подвёл иранскую сторону и внутренними габаритами транспортника, в которой обратно «грузились» «Хамви».



По версии иранского ТВ, именно этот «провал США» и заставил пойти Трампа на перемирие.

Напомним, что американская сторона после спасения пилота до сих пор не явила его общественности, хотя это явно не в стиле медийщиков администрации Трампа. В свою очередь иранская сторона не показала останков погибших американских спецназовцев, вместо этого показав звёздно-полосатые трусы.

Поэтому американская операция в районе гор Загрос пока остаётся под пеленой тумана, и каждая из сторон пытается заявить, что их версия исключительно правдива и реалистична.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +5
    Сегодня, 08:38
    "В общем победили все!!" laughing
    1. Зеленый Чай Звание
      Зеленый Чай
      +6
      Сегодня, 08:59
      Не не не, евреи жалуются что они проигравшие и их вообще не спросили когда и как заключать мир.
  2. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +5
    Сегодня, 08:39
    Туман войны ,когда-нибудь он рассеется.
  3. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +6
    Сегодня, 08:45
    американская операция в районе гор Загрос пока остаётся под пеленой тумана
    Может операция и с той и с другой стороны не окончена? Поэтому и тишина от персов.
    А трусы, мультики и прочее от персов - отличный троллинг амеров и информационная война персов. Нам учиться надо! laughing
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 08:50
    Жаль что американцы этот мультик не могут посмотреть, у них-же свобода и демократия.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +5
    Сегодня, 08:52
    Конфликт будет продолжаться с новой силой, это просто короткая передышка.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:10
      Цитата: AK-1945
      Конфликт будет продолжаться с новой силой, это просто короткая передышка.

      Вот в этом сомнений нет. У Трампа ещё есть время.
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 10:43
        Да там, видимо, все равно Трамп или не Трамп. Генеаральная линия не сильно изменится.
  6. SmollH2 Звание
    SmollH2
    +4
    Сегодня, 08:52
    Мультик, как мультик. Для гражданского населения для поднятия духа
    1. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      +1
      Сегодня, 09:10
      Не они первые мультики рисуют.
      Если что - я имею в виду Диснея! wassat
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:03
        Тогда уж с лунной программы надо начинать. Был бы жив Кубрик...
  7. Максим из Иркутска Звание
    Максим из Иркутска
    +3
    Сегодня, 08:53
    нейросети творят чудеса laughing голливуд отдыхает laughing
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 09:00
    Иранцы уже скинули фото в интернет этого американского побоища в пустыне ,с эаакуацией обломков .Возникает вопрос что за строения похожие на ангары на фото на горизонте перед горами и они вроде целые .Побоище устроили занятное.Я не увидел воронок от бомб среди обломков .Ждём версии англицких журналистов - им иранцы всё уже слили . В Гардиан был фоторепортаж ,из многих фото.Обгоревших трупов нет на фото.Победили однозначно иранцы .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 09:13
      Если внимательно посмотреть на второе фото там ещё есть побоище - но оттуда фото пока нет - секрет !?Трупы?
    2. vladcub Звание
      vladcub
      +2
      Сегодня, 09:44
      "победили однозначно, иранцы".
      Камрады, если отбросить взаимный стеб. То можно сказать :" остались при своих"
      По большому, счёту:Беня и Дон, облажались, обезглавить Иран не смогли. Центральная власть сохранилась, а это можно в + засчитать
      У Ирана, ещё козырь в рукаве спрятан :-" корпус Бастанджи".Ормузский пролив.
      Это,,"соседям" тихонько показывать : видите, что имеем? Делайте аыводы
  9. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 09:08
    Красивый фильм...
    Джонни стафайся...мы тебя маленько пук пук.
    Персы у себя дома...в более выгодном положении находятся в данном случае.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 09:16
    Для того и происходят громкие события, чтобы отвлечь внимание от мутных дел. Не секрет, что господа самые революционеры имеют немного миллионов денег за пределами стран, где они воспевают революцию. Но все делают вид слепых и глухих и гасят тему, напуская того самого тумана.
  11. vladcub Звание
    vladcub
    +3
    Сегодня, 09:25
    "показав звездно-полосатые трусы" камеры, с такой скоростью бежали, что и трусы потеряли🙂
  12. Matsur Звание
    Matsur
    -3
    Сегодня, 09:35
    Короче как всегда "битлз не умеют петь и нот не знают, кортавят и фальшивят"
    Мультик для местной публики?
  13. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 09:43
    Американцы такие же ролики крутят .Пока идет информационная война, нет смысла брать такую информацию за основу.
    Вчера там такую тему крутили ,я чуть не упал со стула. Они своего пилота нашли, по биению сердца .Испытали супер пупер квантовый радар который зацепили за вертолет
    1. Дядя Сэм_2 Звание
      Дядя Сэм_2
      0
      Сегодня, 10:08
      Они своего пилота нашли, по биению сердца
      lol lol хорошо, что ещё не "по следу слюны"... Американе п истят, как дышат! soldier Вспомнилось о "секретном дискомбобуляторе"! wassat
  14. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 09:59
    Цитата: APASUS
    Они своего пилота нашли, по биению сердца .Испытали супер пупер квантовый радар который зацепили за вертолет

    Это в компьютерных игрушках гоняют.
  15. lisikat2 Звание
    lisikat2
    +1
    Сегодня, 10:03
    Друзья, в этом материале, меня заинтересовал момент с трусами. Пока, вижу, 2 вариант: американцы, от скуки, придавались", содомскому греху", а потом пришлось бежать, что не успели надеть.
    Либо, прихватил с собой, чтоб показать :качество швейной промышленности,.
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:10
    Цитата: tralflot1832
    фото.Обгоревших трупов нет на фото.Победили однозначно иранцы .

    Кости горят при 700+. Самолеты, вертолёты, горят при такой температуре? Горючее, люминь, титан...Металла, кроме движков, почти не осталось. Может, реально, либо вывезли, либо спалили? what