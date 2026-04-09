Трамп: пока Иран не выполнит условия соглашения, войска США останутся на месте

Пока Иран не выполнит все условия достигнутого соглашения, войска США останутся на месте, будучи готовыми к возобновлению боевых действий. Они оснащены значительными запасами вооружения и боеприпасов для уничтожения уже ослабленного противника.



Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он посоветовал Тегерану выполнить все договоренности, угрожая в противном случае применить самые жесткие силовые меры:

Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда стрельба начнется – еще более масштабная, лучше и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел.

Глава Белого дома пообещал, что Исламская Республика не будет обладать ядерным оружием, а судоходство в Ормузском проливе будет свободным и безопасным. Он намекнул, что на данный момент размещенные в регионе американские военные отдыхают и пополняют свои запасы, с нетерпением ожидая новых побед.

По словам Трампа, Вооруженные силы США, включая флот и авиацию, будут оставаться в непосредственной близости от иранской территории до тех пор, пока Тегеран не выполнит все взятые на себя обязательства.

Американо-израильская операция против Ирана началась 28 февраля. В Вашингтоне объяснили свои действия необходимостью нейтрализовать ракетно-ядерную угрозу, якобы исходящую от Исламской Республики. Поэтому военные Израиля и США атаковали цели в разных регионах страны, включая Тегеран.
  1. Ирек
    Ирек
    +7
    Сегодня, 09:15
    Лохматый вчерась включил заднюю , а сёдни как проснулся опять переднюю.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей
      +2
      Сегодня, 09:17
      Зато у него родственники на бирже денег поднимают на инсайдах.
    2. Фразах
      Фразах
      +1
      Сегодня, 09:18
      У ево коробка-автомат только с двумя скоростями.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 09:44
        Цитата: Фразах
        У ево коробка-автомат только с двумя скоростями.

        Скорее, у него в голове моторчик работает всего в одном режиме - в режиме "война". И управляется переключателем с двумя положениями - "ВКЛ" и "ВЫКЛ".
    3. Егоза
      Егоза
      +3
      Сегодня, 09:20
      Цитата: Ирек
      Лохматый вчерась включил заднюю , а сёдни как проснулся опять переднюю.

      Да союзники и оппоненты тянут в разные стороны, да ночью призраки спать не дают..так ведь и лопнуть можно
    4. Zoldat_A
      Zoldat_A
      +4
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Ирек
      Пока Иран не выполнит все условия достигнутого соглашения, войска США останутся на месте, будучи готовыми к возобновлению боевых действий.

      Блумберг опубликовал график настроений Трампа, совместив его с ценой на нефть. Как только нефть 120-130 - Трамп говорит о мире. Падает до 80-90 - опять воевать собирается.
      Так что всё это - опять про деньги.

      Хотелось бы думать, что деменция Трампа не достигла пока масштабов Самоходного Деда. Быть может, ночью, дождавшись, когда Иванка уснёт, накрывшись с головой одеялом, Трамп признаётся самому себе в том, что не очень-то он Иран и победил...
      Значит, надо таки продолжать, пока его "победа" не станет хоть сколько-нибудь очевидной кому-то ещё, кроме Хегсета и керамической куклы, которую они справедливо называют "спикером" (громкоговорителем, который в радио, если по-нашему).
      А потому этот "гений сделки" всего лишь добыл себе передышку, которую он ОБЯЗАТЕЛЬНО использует для подготовки нового удара по Ирану.
      Неужели в мире кто-то есть, кто считает, что всё закончилось?
    5. ZovSailor
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:08
      Ирек
      Сегодня, 09:15
      Лохматый вчерась включил заднюю , а сёдни как проснулся опять переднюю.

      hi Здесь за лохматым Сатаной из Фашингтона тянется карма бандитского Нью-Йорка, которой и был взращен решала-риэлтер в прошлом.
      О таких персонажах ярко выразился В. Высоцкий- Пускай живёшь ты дворником,
      Родишься вновь прорабом,
      А после из прораба
      До министра дорастёшь.
      Но если туп, как дерево,
      Родишься баобабом
      И будешь баобабом
      Тыщу лет, пока помрёшь.
  2. Дядя Сэм_2
    Дядя Сэм_2
    +1
    Сегодня, 09:18
    Он намекнул, что на данный момент размещенные в регионе американские военные отдыхают и пополняют свои запасы, с нетерпением ожидая новых побед.
    Осспидя... request Ну клиника же! Вчера говорил одно, сегодня - другое... А завтра что? Опять война и 100 "новых побед"? wassat
  3. drags33
    drags33
    +1
    Сегодня, 09:21
    Утренний трамп и вечерний трамп - это два совершенно разных человека ))))) Они могут делать взаимоисключающие заявления, отменять ранее сказанное, переворачивать "с ног на голову" события и т.п. Вот что делает тяжелое психическое заболевание с этим существом....
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 09:51
      Цитата: drags33
      Утренний трамп и вечерний трамп - это два совершенно разных человека ))))) Они могут делать взаимоисключающие заявления, отменять ранее сказанное, переворачивать "с ног на голову" события и т.п. Вот что делает тяжелое психическое заболевание с этим существом....

      Мне, как и всем нам, приходилось в жизни встречать людей, у которых мнение меняется как погода осенью. Но, чтоб НАСТОЛЬКО...
      Похоже, Вы, Сергей, правы - это клинический случай и заниматься им должны не политологи, а медики.
      Правда, тут вот Иран выступил в роли доктора. Но "лекарство" пока явно в слишком малой дозировке...
  4. tralflot1832
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:24
    Пока иранцы не отдадут пленных с " американского побоища в пустыне " ???Вариант ? bully
  5. spectr
    spectr
    +1
    Сегодня, 09:27
    Пока Иран не выполнит все условия достигнутого соглашения, войска США останутся на месте, будучи готовыми к возобновлению боевых действий.

    В нынешние времена выполнять условия соглашения - это моветон.
  6. alexputnik17
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 09:31
    пока Тегеран не выполнит все взятые на себя обязательства.

    Амеровские хотелки иранцы, в качестве обязательств, явно на себя не брали...
    1. Наган
      Наган
      -2
      Сегодня, 09:52
      Цитата: alexputnik17
      пока Тегеран не выполнит все взятые на себя обязательства.

      Амеровские хотелки иранцы, в качестве обязательств, явно на себя не брали...

      Как, впрочем, и Трамп хотелки муллократов и КСИР.
  7. APASUS
    APASUS
    +2
    Сегодня, 09:34
    Есть Трамп ,а есть нефтяной рынок и что быстрее кого сломает ? Нефть походу быстрее Трампа загонит под лавку
  8. a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:40
    Трамп: пока Иран не выполнит условия соглашения,
    Какие могут быть "условия, соглашения" у потерявшего берега мерикатоса чумогона...
  9. alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:55
    Цитата: Наган
    Трамп хотелки муллократов и КСИР

    Так и я думаю, сейчас что то вялотекущее, а потом по новой, если Конгресс добро даст или Трамп на них тупо наплюëт... Как то так.
  10. alexputnik17
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 09:57
    Цитата: APASUS
    Нефть походу быстрее Трампа загонит под лавку

    Как бизнесмен, он деньги делает. Как политик, собственную страну через колено ломает. Очень видимые последствия позже будут видны. Интересно, что для него важнее. laughing wink
    Если бы у РФ хватило: сил, желания и воли, отойти от амеров с экспортом им от нас того, чего им нужно... Было бы хорошо. Но... это мечты. Анкоридж, по-хорошему, никак не выветрится.... crying
  11. Холостой_пистон
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 10:16
    [quoteТрамп: пока Иран не выполнит условия соглашения, войска США останутся на месте][/quote]
    Я заметил, что войне на ближнем востоке больше всего обрадовалось официальная пропаганда, они быстренько перекрыли новостным потоком из ближнего востока все проблемные новости внутри России.
  12. К-50
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:23
    Пока Иран не выполнит все условия достигнутого соглашения, войска США останутся на месте, будучи готовыми к возобновлению боевых действий.

    Которые пин дос ники начнут под любым выдуманным предлогом, лишь бы им это было удобно и выгодно.
    Плавали, знаем, наглоссакцам вообще нет веры ни в чём. Стрёмные людишки, необязательные, Слова своего не ценящие. negative