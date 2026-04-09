Трамп: пока Иран не выполнит условия соглашения, войска США останутся на месте
Пока Иран не выполнит все условия достигнутого соглашения, войска США останутся на месте, будучи готовыми к возобновлению боевых действий. Они оснащены значительными запасами вооружения и боеприпасов для уничтожения уже ослабленного противника.
Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Он посоветовал Тегерану выполнить все договоренности, угрожая в противном случае применить самые жесткие силовые меры:
Глава Белого дома пообещал, что Исламская Республика не будет обладать ядерным оружием, а судоходство в Ормузском проливе будет свободным и безопасным. Он намекнул, что на данный момент размещенные в регионе американские военные отдыхают и пополняют свои запасы, с нетерпением ожидая новых побед.
По словам Трампа, Вооруженные силы США, включая флот и авиацию, будут оставаться в непосредственной близости от иранской территории до тех пор, пока Тегеран не выполнит все взятые на себя обязательства.
Американо-израильская операция против Ирана началась 28 февраля. В Вашингтоне объяснили свои действия необходимостью нейтрализовать ракетно-ядерную угрозу, якобы исходящую от Исламской Республики. Поэтому военные Израиля и США атаковали цели в разных регионах страны, включая Тегеран.
