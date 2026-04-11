Пособие по артиллерийскому делу, переведенное и изданное по указу Петра Великого
Фронтиспис 1-го русского издания
Книга «Новейшее основание и практика артиллерии» является переводом с немецкого языка лучшего учебного и практического пособия по артиллерийскому делу, существовавшего в начале XVIII в.
Титульный лист
Контртитул
Полное название и выходные данные на русском: «Новейшее основание и практика артиллерии / Эрнеста Брауна, капитана артиллерии в Гданьске 1682 года / Напечатано Славенски повелением Царскаго Величества в Москве Лета Господня 1709-го в Сентябре месяце».
Полное название на языке оригинала (первые четыре слова – на латинском языке) – Novissimum Fundamentum & Praxis Artilleriae, Oder Nach itziger besten Mannier neu vermehrter und gantz Gründlicher Unterricht. Was diese höchst-nützliche Kunst vor Fundamenta habe und erfordere, denn auch, was vor neue Arthen Canonen, Feuer-Mörser und Haubitzen heutiges Tages im rechten Gebrauch sind, und zu Felde geführet, auch wie selbige gegossen.desgleihen wie die neu ist erfundene Granaten, Brand-Kugeln und Ernst Feuer werke nebstdenen dazu geborigen Materialen mussen laboriret berfertiget und in die Weite geworffen werde.
То есть «Новейший фундамент и практика артиллерии, или На настоящее время наилучшее, основательное и расширенное руководство по обучению тому, что это очень полезное искусство содержит и на чем основывается, а также о том, какие новые виды пушек, зажигательных мортир и гаубиц в настоящее время на поле боя надлежащим образом применяются, как они отливаются, как новые изобретенные гранаты, зажигательные ядра и петарды, наряду с соответствующими материалами, должны изготавливаться и применяться».
Фронтиспис 2-го немецкого издания
Титульный лист 2-го немецкого издания
Известны два издания книги на немецком языке: в 1682 и 1687 гг. Перевод на русский язык был выполнен со второго издания, о чем говорит надпись на фронтисписе. На русском языке книга также выдержала два издания: в 1709 и 1710 гг.
Примечательно, что экземпляр немецкой книги лично Петру I прислал Илья Федорович Копиевский, о котором мы писали в нашей статье «Первое пособие по военному делу, переведенное и изданное по указу Петра Великого». Приводим отрывок из письма Копиевского Петру I, писанного в мае 1708 г.: «В прошлом 1707 г. дал я на себя вашего царского величества в канцелярию поруку, и дано мне из той канцелярии на проезд до Гданска и для покупки книг 50 ефимков. И, будучи я в Гданску, сыскал купить только одну книгу Браунову артиллерию... И как приехал я в Варшаву, и по вашему пресветлейшему царского величества указу повелено мне быть при милости генерал-лейтенанта Якова Вилимовича Брюса...» (Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. I. СПб., 1862, с. 528–529).
Логично было бы предположить, что именно Копиевский стал переводчиком этой книги на русский язык, хотя существует предположение, что перевод на русский выполнил чиновник Посольского приказа Леонтий Гросс. При этом исследователи сходятся во мнении, что редактором перевода выступил генерал-фельдцейхмейстер (начальник артиллерии) Я. В. Брюс.
Иллюстрированная книга является первым изданным в России учебником и справочным пособием по артиллерийскому делу. Начинаясь с краткого курса арифметики и геометрии, используемых при подготовке артиллерии к стрельбе, далее книга излагает материальную часть полевых, крепостных и осадных орудий (пушки, гаубицы, мортиры) и приспособлений для их использования, способы стрельбы, изготовление пороха, а также изготовление боевых и осветительных ракет, петард для подрыва стен и фейерверков для сигнализации и развлечения.
Объем книги – 196 страниц в 2°, то есть in-folio (половина печатного листа, что является вторым по величине форматом).
Книга состоит из пяти разделов:
1) «Предисловие к высокопочтенному читателю», оканчивающееся переведенными прозой стихами «К хульникам»;
2) «Основание артиллерии», изложенное в шести частях;
3) «К окончанию сея книги приложил аз предложение, но однако ж не в указ, что последующим пушкам в воинский поход всяких потребных вещей к тому принадлежащих взять возможно»;
4) «При том воинском походе надлежит, да бы при снаряде сии последующии надлежит началные люди были»;
5) «Объявление на указ, о чем каждая часть и глава и лист книги сея пишет».
Все 26 гравюр на 23 листах (не считая фронтисписа), выполненные для русских изданий Питером Пикартом и Хендриком Девиттом, скопированы с немецкого издания, для которого гравюры были выполнены Клаусом Лангом.
На качественных чертежах и рисунках представлены таблицы расчета полета снаряда, геометрические инструменты, приспособления для установки орудия на лафет, план артиллерийской батареи, калибровка выстрелов, артиллерийские орудия и др.
Излишним было бы рассуждать о необходимости такого издания для Российской армии. Книга сохраняла ценность по своему прямому назначению около полувека, то есть вплоть до Семилетней войны (1756–1763), когда на вооружение была принята гаубица «единорог», изобретенная капитаном артиллерии Михаилом Васильевичем Даниловым. Кстати, он же стал автором первого учебного пособия по артиллерийскому делу, составленного российским офицером, «Начальное знание теории и практики в артиллерии. С приобщением гидростатических правил с задачами», которое было издано в Москве в 1762 г. Возможно, он же является автором книги «Практика единорогов», изданной в Санкт-Петербурге в 1760 г.
Книга является единственным отдельно изданным руководством по артиллерии на русском языке, вышедшим в свет при Петре I.
Примечательно, что первый раз на русском языке книга была издана не более чем через три месяца после Полтавской битвы.
Кроме того, ценность книги обуславливается тем, что она является одной из первых, напечатанных гражданским шрифтом, который был введен Петром I в 1708 г., то есть за год до выхода в свет первого издания. Поэтому книга стала памятником гражданской печати Петровской эпохи.
