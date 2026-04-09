Противник: массовость применения ВС РФ БПЛА «Молния» почти сравнялась с FPV

Украинские ресурсы со ссылкой на офицера ВСУ сообщают, что в последнее время ВС РФ массово применяют БПЛА «Молния». Количество ударов «Молниями» уже почти сравнялось с количеством атак обычных FPV-дронов.

Украинский военный сетует, что этот тип БПЛА постоянно модернизируется и становится универсальной платформой, используемой не только для ударов и в качестве разведывательного беспилотника, но также и в качестве дрона-ПВО. Наиболее часто «Молния» применяется в прифронтовой зоне. Часто БПЛА этого типа применяются для ударов по целям в Харькове.



Между тем анализ публикуемых кадров объективного контроля применения российских БПЛА показывает, что сейчас акцент со стратегических налетов постепенно смещается на оперативный и оперативно-тактический уровни. Причем, помимо БМ-35, «Италмасов» и «Молний», в этих налетах серьезно возросла и доля БПЛА семейства «Герань». При этом массово применяются не только аппараты с оптико-электронными системами и дистанционным управлением, но и классические варианты, наносящие удары по координатам.

Учитывая, что противник в свои далеко не всегда достоверные сводки традиционно вносит лишь дроны и ракеты, выпущенные по объектам критической инфраструктуры, а успешные прилеты по складам оперативных командований ВСУ, логистической инфраструктуре и локомотивам, как правило, не отображает, очевидно, что соотношение количества беспилотных атак далеко не в пользу ВСУ.
  trromar
    Сегодня, 10:24
    Это хорошо; пора бы им сбивать украинские беспилотные бомбардировщики над линией фронта, а не в тылу, чтобы обломки БПЛА ВСУ не падали на российские города.
    Sky Strike fighter
      Сегодня, 10:28
      trromar
        Сегодня, 10:31
        Suserzh
          Сегодня, 11:00
    роман66
      Сегодня, 10:42
  Sky Strike fighter
    Сегодня, 10:41
    . Украинские ресурсы со ссылкой на офицера ВСУ сообщают, что в последнее время ВС РФ массово применяют БПЛА «Молния».


    Надеюсь что проблемы со связью скоро решатся.

    . Поступила информация, что наши резко нарастили применение «Молний-2» в режиме реального времени с координацией БПЛА-разведчиками. Враг считает, что ВС РФ на этом участке закрыли проблемы с мобильным защищенным интернетом. Значит, скоро наступление ГрВ «Восток» возобновится.По данным «Воина ДВ», российскими войсками в результате разведки вскрыто перемещение 7 мобильных и 6 пеших групп противника. В результате упреждающего огневого воздействия на маршрутах движения уничтожены БМП, 5 автомобилей, квадроцикл и до двух взводов живой силы ВСУ.


    https://svpressa.ru/war21/article/510196/