«Пощечина Стармеру»: «Адмирал Григорович» сопроводил танкеры у берегов Англии
Российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» – 3830 тонн водоизмещения, УКСК «Калибр-НК» на 8 ракет на борту и прочее вооружение – сопроводил два подсанкционных танкера вдоль южного побережья Англии.
Universal под российским флагом и Enigma под камерунским. Оба – в санкционных списках Лондона. Оба вышли из портов Ленинградской области. Они спокойно проследовали к Плимуту.
Ирония и главный позор для Лондона в том, что ровно две недели назад британский премьер Кир Стармер официально разрешил вооруженным силам королевства останавливать, досматривать и задерживать суда российского «теневого флота» в территориальных водах, включая пролив Ла-Манш.
И что же произошло в десяти милях от Дувра? Британское вспомогательное судно снабжения RFA Tideforce следовало по пятам. И – ничего. Ни попытки досмотра, ни перехвата, ни задержания. Просто наблюдали, как российский фрегат с ракетами на борту проводит «запрещенные» танкеры прямо под носом у британцев.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин предупреждал: любые попытки задержания не останутся без ответа.
А в это время в обратном направлении через Ла-Манш проследовали еще два подсанкционных танкера – Desert Kite и Kousai. И никто их тоже не остановил.
