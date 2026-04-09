«Пощечина Стармеру»: «Адмирал Григорович» сопроводил танкеры у берегов Англии


Российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» – 3830 тонн водоизмещения, УКСК «Калибр-НК» на 8 ракет на борту и прочее вооружение – сопроводил два подсанкционных танкера вдоль южного побережья Англии.



Universal под российским флагом и Enigma под камерунским. Оба – в санкционных списках Лондона. Оба вышли из портов Ленинградской области. Они спокойно проследовали к Плимуту.

Ирония и главный позор для Лондона в том, что ровно две недели назад британский премьер Кир Стармер официально разрешил вооруженным силам королевства останавливать, досматривать и задерживать суда российского «теневого флота» в территориальных водах, включая пролив Ла-Манш.

И что же произошло в десяти милях от Дувра? Британское вспомогательное судно снабжения RFA Tideforce следовало по пятам. И – ничего. Ни попытки досмотра, ни перехвата, ни задержания. Просто наблюдали, как российский фрегат с ракетами на борту проводит «запрещенные» танкеры прямо под носом у британцев.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин предупреждал: любые попытки задержания не останутся без ответа.

А в это время в обратном направлении через Ла-Манш проследовали еще два подсанкционных танкера – Desert Kite и Kousai. И никто их тоже не остановил.
  1. Aken Звание
    Aken
    -1
    Сегодня, 09:57
    Сопровождать надо не до Плимута, а до пирса.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +4
      Сегодня, 10:02
      Зачем? Наглы разрешают себе захватывать суда ТОЛЬКО в ИХ территориальных водах. А в других они ничего не сделают.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +5
        Сегодня, 10:08
        Цитата: Уарабей
        Наглы разрешают себе захватывать суда ТОЛЬКО в ИХ территориальных водах. А в других они ничего не сделают.

        Не сделают до тех пор, пока будут чувствовать, что ничего хорошего из этого не получится. Чуть только нам расслабиться - и будут делать что угодно и где угодно. "Безнаказанность рождает вседозволенность" - это про Запад в целом и про Британию - в первую очередь.

        Понимаю, что к каждому торговому судну фрегат не приставишь. Штош... Насколько фрегатов хватит - настолько и будем торговать. До тех пор, пока НАВИРХУ у нас не решат кардинально изменить ситуацию.
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          +2
          Сегодня, 10:23
          Цитата: Zoldat_A
          Понимаю, что к каждому торговому судну фрегат не приставишь. Штош... Насколько фрегатов хватит - настолько и будем торговать. До тех пор, пока НАВИРХУ у нас не решат кардинально изменить ситуацию.

          Есть понятие военно морской конвой торговых судов . - "Морской конвой (фр. convoi: сопровождение, сопутствие) — временное формирование, состоящее из группы транспортных и торговых судов, передвигающихся под охраной военных кораблей для защиты от противника и взаимной поддержки .

          Морской конвой создается на время перехода. -          "То есть сопровождение , охрана каравана торговых судов , кораблями ВМФ .
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +1
            Сегодня, 10:30
            Цитата: 30 вис
            Есть понятие военно морской конвой торговых судов .

            Не нравится мне это, что мир откатывается к эпохе галеонов - торговых, в целом, кораблей, способных очень и очень постоять за себя.
            1. 30 вис Звание
              30 вис
              +2
              Сегодня, 10:44
              Цитата: Zoldat_A
              Цитата: 30 вис
              Есть понятие военно морской конвой торговых судов .

              Не нравится мне это, что мир откатывается к эпохе галеонов - торговых, в целом, кораблей, способных очень и очень постоять за себя.

              Мне уже шесть лет ненравится , что происходит в мире . Сначала ковид , теперь войны . Выживает сильный и вооружённый . Распад СССР нарушил мировое равновесие . Стронул лавину войн и передела мира .
      2. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 10:34
        Цитата: Уарабей
        Наглы разрешают себе захватывать суда ТОЛЬКО в ИХ территориальных водах. А в других они ничего не сделают.

        Так Плимут это порт в Англии. Ничего не понятно.....
        1. Наводлом Звание
          Наводлом
          0
          Сегодня, 10:57
          Цитата: Южноукраинец

          Так Плимут это порт в Англии. Ничего не понятно.....

          Из фразы в статье:
          "Они спокойно проследовали к Плимуту"
          не следует, что они шли в Плимут.
        2. Вежливый Лось Звание
          Вежливый Лось
          0
          Сегодня, 11:00
          Цитата: Южноукраинец
          Так Плимут это порт в Англии. Ничего не понятно

          Возможно, джентльмены, несмотря на свою риторику, не гнушаются покупать у России некошерный товар, а расчет за поставку нефти производится по факту прибытия судна в порт назначения. И чтобы хитрож..мудрые бриты перед самым финишем не тормознули танкер и не отжали груз, дав повод официальному покупателю не платить за него, весь этот цирк с конями (конвой) и затеян. Но это так - мое личное мнение. hi
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 10:24
      hi Противоречивое чувство за такое идоло творчество в сми или поклонение с победными возгласами.
      Но за Державу обидно, сравнивая с годами прошлого, когда бы СССР свои торговые суда сопровождал военными у берегов мелко бритов, называя это очередной победой.
      Хватает средств, чтобы глушить YouTube, Viber,WhatsUp, телегу, но не хватает решительности одним-двумя активными действиями навсегда отучить врагов-наглосаксов на любые угрозы в адрес РФ.
      Неужели так быстро выветриваются слова о великом наследии, о генах Победителей и всей боевой доблести, оставленной предками?
      В этом плане вдохновляет позиция властей ИРИ в войне без красных линий против сионистов и янки.
      angry
    3. maiman61 Звание
      maiman61
      -1
      Сегодня, 10:50
      Западную сатану сопроводить до АДА! Вот тогда будет порядок!
  2. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    +4
    Сегодня, 09:59
    Это другое ! Тут по сопатке можно получить. А задерживать беззащитное гражданское судно естественно смелости хватает.
    1. KCA Звание
      KCA
      -1
      Сегодня, 10:31
      Ещё как можно, написано про 8 Калибров, однако в УКСК 3С14 также можно зарядить и Ониксы, а 8 Ониксов должны пугать любую байдарку, не съест, так покусает, хотя сомневаюсь что остановить наши суда пошлют какой-нибудь крейсер, да ихов вроде как и нет у мелкобритании, а сторожевику одной ракеты хватит
  3. PROXOR Звание
    PROXOR
    +3
    Сегодня, 10:01
    Ну т.е. может теперь придёт понимание у руководства страны, что работы по надводному флоту РФ надо ускорять.
  4. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 10:04
    А вроде как украинцы верещали, что потопили Григоровича wink?
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      -1
      Сегодня, 10:19
      Цитата: Grossvater
      потопили Григоровича

      Затонул патрульный корвет "Сергей Котов", был атакован 15 украинскими БЭК, поразил 10 из них.
    2. ЖЭК-Водогрей Звание
      ЖЭК-Водогрей
      -1
      Сегодня, 10:37
      Цитата: Grossvater
      вроде как украинцы верещали, что потопили Григоровича wink

      Хинзиры однотипного "Макарова" дронами на батутном старлинке обстреляли в Новороссийской базе.
  5. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +1
    Сегодня, 10:07
    Отсюда вывод, супостаты уважают только силу. Посол предупредил, ВМС сделало hi Хотелось, чтобы всегда, слова с делом не расходились и при чем сразу и всюду.
  6. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 10:07
    У карлика стармера духу не хватило. ВОТ ИЗ ЗА ТРИБУНЫ ГАВКАТЬ, ЭТО ЕГО СТЕЗЯ!
    У карлика стармера духу не хватило. ВОТ ИЗ ЗА ТРИБУНЫ ГАВКАТЬ, ЭТО ЕГО СТЕЗЯ!
  7. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +2
    Сегодня, 10:10
    Когда в мире происходит переформатирование, такое явление, как «право сильного», проявляется ярко и во всей своей красе.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:10
    Мы англичан приглашаем на " битву" в один весёлый район Северо- Восточный Атлантики с минимальным количеством свидетелей - не являются сволочи . wassat Чего то боятся .Моря и проливы такие неспокойные последнее время .Арктик Метагаз пока не отомщён.
  9. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 10:11
    [quote«Пощечина Стармеру»: «Адмирал Григорович» сопроводил танкеры у берегов Англии][/quote]
    Хватит истерить, такое впечатление, что потопили Queen Elizabeth.
  10. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +7
    Сегодня, 10:12
    На днях хохлофейкньюс, сообщали что они атаковали в Новороссийской ФМБ фрегат «Адмирал Григорович». Но, им невдомек, что данный фрегат, с 2022 г. находился в Средиземном море и не мог войти в Чёрное море. После этой даты, он пришел ремонт на заводе «Янтарь» и в 2025г. на день флота отбил атаку украинских дронов в Кронштадте, а теперь занимается экскортом судов. laughing
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 10:14
    Для целей сопровождения можно и не фрегат гонять, а "Буян" или еще что-нибудь с пулеметом и гранатометом - но под военно-морским флагом России. Имея в виду, что под танкером может и "Варшавянка" крадется. А может и нет. А может ТУ-95 над Северным морем (неподалеку для его вооружений) барражирует...
    Но вообще - практика - критерий истины. И только утопив кого из натовских пиратов на месте преступления мы мысли о захватах танкеров переведем на уровень безусловных рефлексов: не влезай -убьет!
    А играть в прятки с пиратами... Испания в свое время такую игру проиграла.
  12. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 10:15
    Это тот самый "Адмирал Григорович",про который украинцы писали, что его они повредили в Усть -Луге?
    1. lisikat2 Звание
      lisikat2
      0
      Сегодня, 10:51
      Сегодня, сказано, что в Новороссийске. Он размножился или украинцы врут?
      1. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 11:02
        Наверное он размножается... Почкованием?
  13. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:18
    Российский фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» – 3830 тонн водоизмещения, УКСК «Калибр-НК» на 8 ракет на борту и прочее вооружение – сопроводил два подсанкционных танкера вдоль южного побережья Англии

    А в чём пощечина то? laughing Хорошая работа флота. good Единственное, чтобы РФ утрясла расходы по сопровождению с нашими великими латифундистами. А так давно пора. Сколько можно сопли размазывать по полу?
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +1
      Сегодня, 10:21
      Цитата: alexputnik17
      Единственное, чтобы РФ утрясла расходы по сопровождению с нашими великими латифундистами.

      согласен, а то если деньги идут не в бюджет с подсанкционных танкеров-как то не очень получается..
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:20
    Про Усть Лугу,Приморск и Высоцк укросми много пишут - а у нас подхватывают ,всё пропало .
  15. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 10:32
    На счёт "пощёчины"...
    Суда должны ходить под Российским Флагом, а если какая-то "англичанка" вдруг позволит себе задержать судно под Российским Флагом - ответ должен быть незамедлительным и жёстким, без всяких соплей с "особенностями" и "красными линиями"....
    Но "дух Анкориджа" не даст этого сделать.
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:33
    Цитата: советник 2 уровня
    согласен, а то если деньги идут не в бюджет с подсанкционных танкеров-как то не очень получается..

    Если борт РФ... наверное... как то там разобраться можно... Всякие Лукойл, Газпром нефть, Роснефть...акции РФ...и суда где то около них. А вот Камерун... Деньги то во вне РФ гуляют... feel
  17. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +1
    Сегодня, 10:40
    Дорого такое сопровождение..
    Можно и побюджетнее варианты, например на торговых судах размещать небольшую команду военных специалистов с оборудованием и переносными боеприпасами, которыми можно делать хорошие пробоины во вражеских посудинах и также стрелковым вооружением для боя на ближней и средней дистанции... С целью остудить пыл, ошалелых наглосаксев, пару предупредительных в воздух, ну а если уже не послушали, то Фоготом, Метисом или Конкурсом в борт пару выстрелов пониже ватерлинии и все отстанут на какое то длительное время дыры заделывать или на дно пойдут рыб кормить.
    Да, если это не остудит пыл и пойдет полноценная перестрелка с подкреплениями, то тут, фрегат, эсминец, линкор или полноценный конвой может не справиться, вариантов развития ситуаций сотни, так то полноценная война с западом ещё не объявлена, по этому пока бюджетные варианты уместны.
  18. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    Сегодня, 10:48
    "не остановил" не захотели разговаривать с Иваном Констснтинтвичем Григоровича?
    Герой, Порт - Артура, возродил русский флот.,
    Хорошо, что его именем назвали боевой корабль
  19. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 10:58
    Гопники только на слабых нападают