Больше половины испанцев считают США прямой угрозой для Европы

Европейское издание Politico провело опрос в шести странах ЕС и получило результат, которому в Вашингтоне вряд ли обрадуются. Лидером по евроскептицизму в отношении Америки стала Испания.Чуть более половины испанцев – 51% – считают Соединенные Штаты прямой угрозой для Европы. Еще 16% назвали США конкурентом. Партнером Вашингтон считают лишь 13%, а близким союзником – 17%. Итого: почти 70% испанцев не испытывают к Америке теплых чувств.Остальная Европа тоже не спешит записываться в «друзья Штатов». Угрозу США видят 46% итальянцев, 42% бельгийцев, 37% французов, 30% немцев. И только поляки, верные трансатлантической солидарности, демонстрируют скромные 13%. Но и это – каждый восьмой.При этом испанцы оказались самыми ярыми сторонниками европейской автономии. За более независимую от внешних сил Европу высказались 94% респондентов в Испании. В среднем по шести странам – 87%.О чем говорят эти цифры? О том, что «атлантическое братство» трещит по швам. Европейцы устали быть младшими партнерами, которых таскают по чужим конфликтам. Испанцы – не первые, кто это понял. Просто они оказались самыми честными в опросе. Америка для Европы больше не «старший брат». Для половины испанцев – уже угроза.

