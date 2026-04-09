Больше половины испанцев считают США прямой угрозой для Европы

779 9
Европейское издание Politico провело опрос в шести странах ЕС и получило результат, которому в Вашингтоне вряд ли обрадуются. Лидером по евроскептицизму в отношении Америки стала Испания.



Чуть более половины испанцев – 51% – считают Соединенные Штаты прямой угрозой для Европы. Еще 16% назвали США конкурентом. Партнером Вашингтон считают лишь 13%, а близким союзником – 17%. Итого: почти 70% испанцев не испытывают к Америке теплых чувств.

Остальная Европа тоже не спешит записываться в «друзья Штатов». Угрозу США видят 46% итальянцев, 42% бельгийцев, 37% французов, 30% немцев. И только поляки, верные трансатлантической солидарности, демонстрируют скромные 13%. Но и это – каждый восьмой.

При этом испанцы оказались самыми ярыми сторонниками европейской автономии. За более независимую от внешних сил Европу высказались 94% респондентов в Испании. В среднем по шести странам – 87%.

О чем говорят эти цифры? О том, что «атлантическое братство» трещит по швам. Европейцы устали быть младшими партнерами, которых таскают по чужим конфликтам. Испанцы – не первые, кто это понял. Просто они оказались самыми честными в опросе. Америка для Европы больше не «старший брат». Для половины испанцев – уже угроза.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  old64
    0
    Сегодня, 10:19
    Надо же. Немцев больше всех нагнули, а только 30% считают, что нынешнему "благополучию" они обязаны США.
    ZovSailor
      0
      Сегодня, 10:57
      hi Для РФ появилось окно возможностей усилить раскол среди стран НАТО не надо и развалить ЕС+ЕК в гейропе путём активного сотрудничества с Венгрией, Словакией и другими странами, нашедшими мужество идти против клики наших врагов - наглосаксов.
      Гейропе уготована судьба сменщика на поле боя после бандерштата, как и 100 лет назад наглосаксы пытаются натравить гейропу на Россию, оставаясь в засаде, а затем прийти с объявлением себя победителями.
  alexputnik17
    +4
    Сегодня, 10:22
    И только поляки, верные трансатлантической солидарности, демонстрируют скромные 13%. Но и это – каждый восьмой

    Так а чего странного? laughing Пшеки самые хитрые и самые дотационные. Денег дай! Трамп, друг, хозяин и брат. laughing Укры не в ЕС, но такие же, если денег дадут. И споют и спляшут!
    Килек забыли спросить... Те "за", наверное... При наличии финансирования. )))
  Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 10:25
    Никак не пойму - что с Испанией творится?
    Раньше сидела смирно, знала своё место. Находилась в стае "в тренде". А тут - как с цепи сорвалась...
    Нам, конечно, это на руку, хотя практический эффект от взбрыкивания Испании примерно нулевой. А вот сама Испания рискует - надолго ли хватит у грандов борзоты так вот открыто на Америку погавкивать? Дадут ведь по шапке не из Вашингтона, так из Брюсселя. Там своих проблем хватает, а у Трампа не заржавеет напомнить, что кастильцы каталонцам не братья, а общий враг у них вобще в Мадриде сидит.
    роман66
      0
      Сегодня, 10:44
      И Гибралтар, исторически... Не англы
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:36
    Цитата: Zoldat_A
    Находилась в стае "в тренде". А тут - как с цепи сорвалась...

    Надоело видать... А кто им угрожает? wassat
    " Из стада... в стаю! "(с) laughing
  sdivt
    0
    Сегодня, 10:36
    Ну так, неплохо бы вспомнить, кто стоял в истоках американского общества
    Одна только Британия сослала туда до 50 000 преступников, да и остальные, выехавшие за все эти годы (период до становления США) - это всевозможные религиозные фанатики, политические, неблагонадёжные, искатели приключений, и прочий сброд - адский коктейль!
    Австралии, как колонии для каторжников, тогда ещё не было, и американский континент вполне исправно выполнял эту роль
    В общем, что выросло - то выросло) Чему удивляться?)
    роман66
      0
      Сегодня, 10:45
      Индейцев жалко - они были классные
  леонидыч
    0
    Сегодня, 10:59
    США вообще угроза для всего мира. Не будет сша спать будет спокойнее.