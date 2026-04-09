«Хизбалла» заявила о возобновлении военных операций против Израиля
В ответ на агрессивные действия сионистов ливанское шиитское движение «Хизбалла» заявило о возобновлении военных операций против Израиля. Свое заявление оно подкрепило действиями, проведя ракетный обстрел северной части еврейского государства.
Об этом сообщила пресс-служба организации.
Там упоминается, что сегодня в половине третьего часа ночи боевики нанесли удар по израильскому кибуцу Менара.
В заявлении «Хизбаллы» содержится пояснение:
В релизе также сказано, что шиитские вооруженные формирования стоят «на пороге великой победы». Пресс-служба «Хизбаллы» предупредила жителей приграничных населенных пунктов Ливана и ряда районов Бейрута, что им пока не стоит возвращаться в свои дома.
А израильский портал Ynet сообщил, что ракета, выпущенная с территории Ливана по северной части еврейского государства, была успешно перехвачена.
Этим событиям предшествовало важное заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, хотя на Ближнем Востоке объявлено перемирие сроком на две недели, боевые действия, которые ЦАХАЛ ведет против «Хизбаллы», не будут остановлены.
Впрочем, агентство Reuters утверждает, ссылаясь на источники, что ливанские шииты готовы участвовать в соглашении и прекратить обстреливать израильскую территорию.
