«Хизбалла» заявила о возобновлении военных операций против Израиля

954 4
«Хизбалла» заявила о возобновлении военных операций против Израиля


В ответ на агрессивные действия сионистов ливанское шиитское движение «Хизбалла» заявило о возобновлении военных операций против Израиля. Свое заявление оно подкрепило действиями, проведя ракетный обстрел северной части еврейского государства.



Об этом сообщила пресс-служба организации.

Там упоминается, что сегодня в половине третьего часа ночи боевики нанесли удар по израильскому кибуцу Менара.

В заявлении «Хизбаллы» содержится пояснение:

Такая реакция продолжится до тех пор, пока не прекратится израильско-американская агрессия против нашей страны и нашего народа.

В релизе также сказано, что шиитские вооруженные формирования стоят «на пороге великой победы». Пресс-служба «Хизбаллы» предупредила жителей приграничных населенных пунктов Ливана и ряда районов Бейрута, что им пока не стоит возвращаться в свои дома.

А израильский портал Ynet сообщил, что ракета, выпущенная с территории Ливана по северной части еврейского государства, была успешно перехвачена.

Этим событиям предшествовало важное заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, хотя на Ближнем Востоке объявлено перемирие сроком на две недели, боевые действия, которые ЦАХАЛ ведет против «Хизбаллы», не будут остановлены.

Впрочем, агентство Reuters утверждает, ссылаясь на источники, что ливанские шииты готовы участвовать в соглашении и прекратить обстреливать израильскую территорию.
4 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  Роман_Васильевич
    Роман_Васильевич
    +1
    Сегодня, 10:37
    «Хизбалла» заявила о возобновлении военных операций против Израиля

    Так то Израиль и не прекращал утюжить Ливан...
    роман66
      роман66
      +1
      Сегодня, 10:48
      И не оставил мысль разжиться земелькой, под шумок
  alexputnik17
    alexputnik17
    -1
    Сегодня, 10:48
    Такая реакция продолжится до тех пор, пока не прекратится израильско-американская агрессия против нашей страны и нашего народа.

    О.. Хизбалла ожила... laughing
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 10:49
    Дисклеймер - всё, что сказано ниже, никак не учитывает скрытое финансовое, политическое и иное влияние, которое оказывает Израиль на США.

    Америку и Трампа лично не задевает, что ничтожный по населению и территории Израиль смеет открыто говорить Америке: "А нам по фигу, что вы там напридумывали. Мы будем делать то, что делаем, а вы никуда не денетесь - будете послушно исполнять наши хотелки"?
    Ладно, когда Европа начинает взбрыкивать. Там какая-то история, вполне приличное по численности население. Да и "К ноге!" им можно в любой момент скомандовать. Но Израиль показывает, что не только приказы выполнять не будет, но и просто открыто Америку игнорирует.
    Да, Америке "цепной пёс" на Ближнем Востоке нужен. Но не такой, который кидается абсолютно сам по себе на того, на кого сам считает нужным. Не только без приказа хозяина, но часто и вобще вопреки приказу.
    Не настала ли пора Америке поменять пса на более послушного? А взбесившегося выгнать в бездомные. Ему не привыкать - сколько столетий бродил по миру, будку себе искал...