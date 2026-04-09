81 час до капитуляции

Почему именно 81 час

«Около тридцати дивизий и два воздушных флота в течение нескольких дней беспрерывно засыпали крепость снарядами из орудий всех калибров и «сталинских органов». Волна за волной появлялись бомбардировщики противника... Наша крепостная артиллерия, слабая и бедная снарядами, не могла ничего противопоставить этому огню, и ни один немецкий истребитель не показывался в небе».

Штурмовые группы: неожиданная тактика

«Мы обращали особое внимание на подготовку штурмовых отрядов. Разработали программу их обучения, оборудовали в дивизиях учебные поля, соорудив на них в натуральную величину все оборонительные сооружения, возведённые противником. Для обучения штурму каменных зданий и технике ведения уличного боя использовались оставленные жителями населённые пункты и хутора, в которых сооружались баррикады и завалы».

День первый: прорыв обводов

«В 10 часов раскаты артиллерийского грома послышались неподалёку от нас. Тысячи орудий и миномётов создали невообразимый грохот, земля под нами корчилась, как при землетрясении, а оконные стёкла, казалось, вот-вот рассыплются на мелкие осколки. Вскоре и северо-западные подступы к городу скрылись в сполохах сплошного огня и дыма».

День второй: бой в городе

«Чуть не на каждом перекрёстке появляются противотанковые заграждения и бункер. Всего больше заботятся о Северном вокзале, важном транспортном узле: пройти здесь можно только в одном месте. Именно тут я увидел повешенных молодых солдат, попытавшихся поступить разумно, а именно — отказавшихся бессмысленно воевать. Они сделали то, что побоялись сделать военачальники во главе с Гитлером. Но на грудь им повесили таблички: «Мне пришлось умереть, потому что я трус»».

«Гвардия генерала Галицкого форсировала Прегель в кромешной тьме. Орудия прямой наводки, множество пулемётов били с правого берега Прегель на левый. Набережные были охвачены огнем, точно камень вдруг загорелся. Рушились, трещали здания. А внизу под ливнем снарядов и пуль, на темной стремнине широкой реки плыли гвардейцы полковника Толстикова. Использовали все, что только могло держаться на воде: плоты, бочки, бревна, лодки, амфибии, огромные баллоны, наполненные воздухом, качались на гребнях кипящей от разрывов реки. На плотах плыли пушки».

День третий: кольцо замкнулось

«Пленных надо было немедленно вывести из зоны огня, а в штурмовых отрядах каждый человек был на счёту. Комбат — старший лейтенант Пашков — смог выделить для этой цели только двух автоматчиков. Построили они пленных, повели. Из дома, что неподалёку, ударил по колонне фашистский пулемёт — пленные кинулись в развалины, залегли. Пришлось автоматчикам снова их собирать. Обстрелы повторялись несколько раз. Наши бойцы опасались, что пленные разбегутся. Но чем ближе подходила колонна к тылу полка, тем длиннее становилась. В начале пути было человек 200, теперь их оказалось более 500. По дороге к колонне то и дело присоединялись группы солдат, которые прятались в подвалах и дворах».

День четвёртый: капитуляция

«Мы вынуждены принять условия капитуляции. Мной будет отдан приказ войскам о прекращении сопротивления».

«Генерал Ляш за трусливую сдачу врагу приговорен военным трибуналом к смертной казни через повешение. Ответственность возлагается и на его семью».

Цена победы

«Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней, а Кенигсберг не будет сдан никогда».

«Скоротечность, успешность и относительно низкие потери, понесённые советскими войсками в Кёнигсбергской операции против противника, блокированного в сильно укреплённом оборонительном районе, говорят о том, что она была проведена в соответствии с одним из принципов суворовской науки — побеждать не числом, а умением».

«Город ещё горит, и в горящем городе советский человек ставит памятник своему современнику, своему товарищу по оружию , своему брату».