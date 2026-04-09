Власти ФРГ опровергли заявления СМИ о запрете мужчинам на долгий выезд из страны

В Германии разгорелся скандал, которого могло и не быть. Сначала в прессе – включая Berliner Zeitung – появились сообщения, которые взорвали информационное поле.



Новый закон о военной службе, как было заявлено, запрещает немецким мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет надолго покидать страну без уведомления властей. Более трех месяцев – только с разрешения Центра карьеры Бундесвера. Учеба за границей, работа, длительная поездка – всё контролируется.

Немцы занервничали. А потом пришел министр обороны Писториус и одним заявлением всех «успокоил»:

В настоящее время для мужчин ничего не меняется. Каждый, независимо от возраста – 17 или 45 лет, имеет право путешествовать. Разрешение не требуется. О длительном пребывании за границей специально сообщать не нужно.

Но есть интересный нюанс. Никто и не писал о прямом запрете. Речь шла о необходимости уведомлять профильную службу Бундесвера, что вовсе не означало автоматического запрета.

Писториусу пришлось тушить «пожар», который разожгли его же соотечественники-журналисты. В итоге: никакого запрета нет, мужчины могут ехать куда хотят, служба остаётся добровольным. Однако сам факт появления в прессе Германии публикаций о военной службе, уведомлениях и тому подобном продолжают обсуждать, так как на фоне растущего числа конфликтов в мире и на фоне планов Минобороны Германии нарастить численность войск всякое может случиться.
  1. ТермиНахТер Звание
    Сегодня, 11:08
    Фрицы уже включили заднюю - быстро они переобуваются)))
    1. Aken Звание
      Сегодня, 11:14
      Они поняли, что поторопились с оглашением планов. Планы не отменены, просто о них говорить не хотят.
      1. свой1970 Звание
        Сегодня, 12:07
        Цитата: Aken
        Границ и погранслужбы в ЕС нет - планы появятся и немцы разбегутся по Шенгену.
        1. ТермиНахТер Звание
          Сегодня, 12:56
          Да уж, имея в кармане дойче пашпорт, можно слинять куда угодно и хрен тебя найдут))) Идея отличная))) итак в Германии выход на пенсию в 67 лет, теперь, когда молодежь разбежится, будут бюргеры работать до 80)))
  2. APASUS Звание
    Сегодня, 11:41
    Ну надо же как ни хорошо получилось ,пришлось придумывать новый план !
  3. alexputnik17 Звание
    Сегодня, 13:00
    Цитата: Aken
    Общую температуру по палате померяли... и молодцы! laughing А свобода Шенгена... Как приняли, так каждая страна и денонсировать может... Пусть у укров про безвиз спросят. laughing