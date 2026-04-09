Власти ФРГ опровергли заявления СМИ о запрете мужчинам на долгий выезд из страны

В настоящее время для мужчин ничего не меняется. Каждый, независимо от возраста – 17 или 45 лет, имеет право путешествовать. Разрешение не требуется. О длительном пребывании за границей специально сообщать не нужно.

В Германии разгорелся скандал, которого могло и не быть. Сначала в прессе – включая Berliner Zeitung – появились сообщения, которые взорвали информационное поле.Новый закон о военной службе, как было заявлено, запрещает немецким мужчинам в возрасте от 17 до 45 лет надолго покидать страну без уведомления властей. Более трех месяцев – только с разрешения Центра карьеры Бундесвера. Учеба за границей, работа, длительная поездка – всё контролируется.Немцы занервничали. А потом пришел министр обороны Писториус и одним заявлением всех «успокоил»:Но есть интересный нюанс. Никто и не писал о прямом запрете. Речь шла о необходимости уведомлять профильную службу Бундесвера, что вовсе не означало автоматического запрета.Писториусу пришлось тушить «пожар», который разожгли его же соотечественники-журналисты. В итоге: никакого запрета нет, мужчины могут ехать куда хотят, служба остаётся добровольным. Однако сам факт появления в прессе Германии публикаций о военной службе, уведомлениях и тому подобном продолжают обсуждать, так как на фоне растущего числа конфликтов в мире и на фоне планов Минобороны Германии нарастить численность войск всякое может случиться.