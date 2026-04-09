Поднимать астронавтов лунной миссии из океана будет корабль-док John Murtha

Командование ВМС США назначило корабль, который будет участвовать в операции по обнаружению и принятию на борт спускаемого аппарата космического корабля «Орион». Речь идёт о космическом корабле, который NASA использует в рамках миссии «Артемида II». Миссия заключается в пилотируемом облёте Луны (без посадки) с дальнейшим возвращением экипажа из 4-х астронавтов на Землю.

Облёт Луны Orion, как уже сообщалось, совершил, представив снимки обратной стороны Луны, посрамив многих «лунных скептиков», например, на предмет того, что до Луны «живым» вообще невозможно долететь, так как радиация в поясе Ван Аллена якобы настолько велика, что может убить человека. Но радиационный пояс астронавты преодолели, выйдя на связь не только с «Хьюстоном», но и с экипажем Международной космической станции. Хотя у скептиков всегда найдутся аргументы, включая и такие: «Да это всё создала нейросеть вместе с Голливудом».





Так вот – о корабле ВМС США.

В ВМС решили назначить таковым корабль-док John P. Murtha (LPD 26). Именно он поднимет на свой борт спускаемый аппарат с «лунным» экипажем.

Пресс-служба ВМС США:

Эта миссия отметит первое пилотируемое путешествие человечества в космические окрестности Луны за последние 50 с лишним лет. По завершении миссии капсула Orion приводнится в Тихом океане, где John P. Murtha и его экипаж будут готовы к принятию на борт астронавтов и космического корабля.

К настоящему моменту американская миссия Artemis II продолжается около 7 суток и 10 часов. Примерно через двое с небольшим суток планируется приводнение капсулы «Ориона». По некоторым данным, это восточная часть Тихого океана – в северном полушарии.
  Аскер
    +16
    Сегодня, 11:20
    Молодцы, если честно, очень жаль что не Роскосмос, но всё равно это большая победа, хотя бы догнали себя 60х годов.
    ideo098
      +2
      Сегодня, 12:14
      Наконец-то нашли старый комп с FDD, на котором чертежи ракеты Аполлон.
      Бенчик
        0
        Сегодня, 13:42
        скорее всего нашли колоду перфокарт (перфолент) с программой расчетов
  Stoler
    +7
    Сегодня, 11:22
    Ну что ж request Поздравим американцев с Днем Космонавтики! request Раз уж сами только словоблудие можем развивать crying
    sdivt
      +8
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Stoler
      Раз уж сами только словоблудие можем развивать

      да вернёмся мы в космос, вернёмся
      просто вспомните, какая пауза была у тех же американцев? 50 лет! и - ничего, слетали
      и мы вернёмся, однозначно
      Aken
        +7
        Сегодня, 11:49
        Если будет кому возвращаться. Мы в любом случае не узнаем.
        Per se.
          -1
          Сегодня, 12:31
          Цитата: Aken
          Если будет кому возвращаться.
          Могут и "сакральную жертву" изобразить, если будет велика вероятность кому-либо, не подкаблучных США, доказать, что король голый, а весь блицкриг полёта трёх мужиков и супербабы очередное шоу. Риск был? Без сомнения, но черепашек у NASA не нашлось для разведки, сразу "танковый экипаж" загрузили туалет тестировать, и в иллюминаторы смотреть. Круто...
      Развед
        +4
        Сегодня, 11:56
        Цитата: sdivt
        да вернёмся мы в космос, вернёмся

        Да мы вроде пока еще там. По пускам опять же пока (ключевое слово) на 3-м месте.
        А вот что касается развития космической отрасли, появления новых концепций, технологий - тут все далеко не радужно. Хвастаться нечем. И оптимизма сегодняшнее положение дел не внушает.
        Kotofeich
          0
          Сегодня, 12:34
          Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех ведет разработку нового двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны для сверхлегкой ракеты-носителя. Силовая установка будет работать на экологически чистом топливе и иметь систему управления вектором тяги для изменения траектории движения.
          НК-3 разработки «ОДК-Кузнецов» будет предназначен для первой и второй ступеней сверхлегкой ракеты «Воронеж». На первой ступени предусмотрено использование 12 двигателей, на второй — одного

          Первая ракета-носитель (РН) «Союз-5» установлена на стартовый стол в Байконуре. Об этом 7 апреля сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Владимир Баканов.
          Развед
            +1
            Сегодня, 13:34
            Цитата: Kotofeich
            Первая ракета-носитель (РН) «Союз-5» установлена на стартовый стол в Байконуре. Об этом 7 апреля сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Владимир Баканов.

            Она там установлена еще 31 марта. И с той поры - сплошные переносы втихаря.
            Цитата: Kotofeich
            Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех ведет разработку нового двигателя НК-3 тягой 4,5 тонны для сверхлегкой ракеты-носителя.

            Это можно только приветствовать. Но как это кардинально меняет наше отставание в технологиях и концепциях от ведущих космических держав?
            Kotofeich
              0
              Сегодня, 13:52
              Цитата: Развед
              Но как это кардинально меняет наше отставание в технологиях и концепциях

              К сожалению никак, но все же...
  Andrey_5
    +3
    Сегодня, 11:23
    Я так понимаю 3ий этап подразумевает высадку. Если да, то это будет нечто на сегодняшний день.
    NICK111
      +15
      Сегодня, 11:43
      Там уже был Незнайка. Детально и подробно задокументированы его контакты с местными "авторитетами". Американцам ловить нечего.
      (Сарказм).
      ulembeck
        +6
        Сегодня, 11:58
        Да, кто там только не был в своё время.. wassat
        Kotofeich
          +3
          Сегодня, 12:38
          Цитата: ulembeck
          Да, кто там только не был

          Даже из пушки летали в 1865 laughing
    Развед
      +4
      Сегодня, 11:50
      Это планировалось. Сейчас после споров ситуация изменилась. Вероятнее всего высадка будет в четвертой миссии. Цели Artemis III скорректированы. Возможна стыковка с Starship HLS или Blue Moon (в зависимости от успехов Маска или Безоса). При пессимистичном сценарии - просто повторный облет Луны, тесты СОЖ, скафандров. Пока много неясностей. Маску еще нужно отработать дозаправку.
      Дырокол
        +3
        Сегодня, 12:18
        Цитата: Развед
        в зависимости от успехов Маска или Безоса

        Безос пока лидирует, у него Blue Moon Mark 1 готов и ракета испытана. Жаль что они запуск сдвинули на непонятное время.
        Цитата: Развед
        Маску еще нужно отработать дозаправку

        Маску нужно запустить V3, до дозаправки еще очень далеко. Похоже у него проблемы и с деньгами и с штатом. Самое смешное Безос долго сидя в тени и не высовываясь по итогу обгоняет Маска (не в спутниках конечно) в ракетостроении. Его NG построенный по концепции F9 оказался лучше приспособленным для полетов к Луне.
          Развед
          0
          Сегодня, 12:42
          Соглашусь с тем, что что архитектура лунной миссии у Blue Origin выглядит более консервативной и, вероятно, менее рискованной. Но... Подождем. Старшип любопытен тем, что сфера его применения не ограничивается только Луной.
    Дырокол
      +1
      Сегодня, 11:56
      Цитата: Andrey_5
      Я так понимаю 3ий этап подразумевает высадку. Если да, то это будет нечто на сегодняшний день.

      Просто высадка это уже не интересно, если бы они посадили бы там жилой модуль, пусть и не функционирующий. А высадку людей произвели бы рядом с этим модулем, это было бы куда продуктивнее.
  Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 11:30
    На фото - Луна вся рябая, живого места нет...Небось космическая оспа... wink
    Дырокол
      +2
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Uncle Lee
      На фото - Луна вся рябая, живого места нет...Небось космическая оспа... wink

      Представьте сколько там метеоритного железа и вообще металлов в чистом виде. Можно магнитом собирать. Он там явно мелкими кусочками, даже дробить не нужно, сразу в печь на слитки...
      Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Дырокол
        сразу в печь на слитки...

        Осталось кокс достать...
    Kotofeich
      +2
      Сегодня, 12:41
      Много раз из пушки попадали laughing
      Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 13:41
        Цитата: Kotofeich
        Много раз из пушки попадали

        Жюль Верн не даст соврать... feel
  APASUS
    +7
    Сегодня, 11:39
    Я так понимаю они смело могут показать снимки ,остатков своих спускаемых аппаратов, лунного вездехода ,да и следы должны быть видны с такой то высоты ?
    Ганкутсу_
      +5
      Сегодня, 12:12
      Так индийцы и китайцы уже показывали.
      Магог_
        -1
        Сегодня, 12:51
        Показывали "фигу". Какие-то точки в Фотошопе на серой поверхности Луны. Сколько можно кивать на эти подделки снимков Луны ?! Сами-то пытались разглядеть на них что-то, похожее на следы "лунных миссий" ? Или повторяете чьи-то бредни ?
    Per se.
      +6
      Сегодня, 12:13
      Цитата: APASUS
      Я так понимаю
      В первый раз всё грандиознее было, наверное потому, что за спиной стоял СССР, сейчас особо не стали заморачиваться. Посрамили скептиков...
      Вопрос, зачем в такой малый объём корабля поместили 4 человек, в чём была такая необходимость? Сколько кубов воздуха в этом малом пространстве, насколько в такой созданной тесноте хватит этого воздуха при столь продолжительном полёте в несколько дней, да ещё и с проблемами "туалета"... Но, ни слова о одной из главных проблем, как перенесли космическую радиацию, какие дозы зивертов фиксировались. Одно шоу и хохмы про туалет. Интересно, как будут приводняться, снова на 2 космической скорости, без предварительного торможения в атмосфере для второго захода? При "Аполлонах" точность приводнения объясняли прямым вхождением, но не объясняли, как экипаж перенёс ломовые перегрузки, а спускаемая капсула, наполненная чистым кислородом, не сгорела, не взорвалась. Сейчас прогресс, появился таки туалет, и кислород перестали использовать.
      Будем ждать финал, сейчас не прошлый век, насколько будут бодры космические туристы, как приводняться. Наконец, если "скептики" обвиняли янки в том, что "Аполлоны" десантировали в океан с большой высоты транспортники, как сейчас это будет выглядеть, вхождение в атмосферу Земли.
      iljael
        +1
        Сегодня, 13:33
        С этими скоростями все запутано , у "Луны-1" было 10 км\с и время полета до луны 2 суток , сейчас же они летят 5 суток туда и при таком времени полета у них средняя скорость должна быть менее 1км\сек. но как при такой скорости преодолевать притяжение земли не понятно ? Или что то мы не учитываем !
    Развед
      0
      Сегодня, 12:14
      Цитата: APASUS
      Я так понимаю они смело могут показать снимки ,остатков своих спускаемых аппаратов, лунного вездехода ,да и следы должны быть видны с такой то высоты ?

      Нет, не могут.
      Нужно понимать разницу между "низкой окололунной орбитой" (на которой работают картографические зонды) и "траекторией свободного возврата", по которой пролетел корабль Orion.
      Сфотографируйте на обычный смартфон лежащий на земле коробок спичек (размер посадочного модуля примерно такой в масштабе) из иллюминатора самолета, летящего на высоте 10 км. Затем представьте, что вы летите в 750-1000 раз выше. Вы не увидите даже город, не то что какие-то "следы".
      Чтобы увидеть лунный ровер 3 метра длиной с расстояния 7 000 км, нужна камера с колоссальным объективом. У Orion таких не было, там учитывался каждый грамм веса.
      В конце концов, если так интересует эта тема, обратитесь к результатам аппарата LRO. Он на орбите Луны с 2009 г. И с высоты 50 км сделал детальные снимки всех мест посадки "Аполлонов". На них отлично видны посадочные ступени модулей, лунные роверы (LRV), научное оборудование (ALSEP).
      APASUS
        APASUS
        +2
        Сегодня, 12:37
        Цитата: Развед
        с высоты 50 км сделал детальные снимки всех мест посадки "Аполлонов". На них отлично видны посадочные ступени модулей, лунные роверы (LRV), научное оборудование (ALSEP).

        И в оборудование я верю и уголковые отражатели и во многое другое. Там было куча высадок автоматических станций .Вы мне просто как иностранцу объясните, как пользоваться камерой Hasselblad 500 EL/70,в перчатках космонавта ,как устанавливать диафрагму ,регулировать расстояние
        Развед
          Развед
          +1
          Сегодня, 13:22
          Цитата: APASUS
          И в оборудование я верю и уголковые отражатели и во многое другое. Там было куча высадок автоматических станций .Вы мне просто как иностранцу объясните, как пользоваться камерой Hasselblad 500 EL/70,в перчатках космонавта ,как устанавливать диафрагму ,регулировать расстояние

          Объясняю иностранцу. Для экономии своего времени кое-где приведу прямые цитаты.
          Это была модель EL (Electric). Главная сложность обычной камеры — взвод затвора и перемотка пленки. В Hasselblad 500 EL стоял электромотор. Астронавту не нужно было ничего крутить пальцами после каждого кадра. Нажал одну большую кнопку — камера сама сняла и перематала. Кнопка спуска была вынесена и увеличена так, чтобы на нее можно было нажать даже ладонью или всей кистью.
          Посмотрите на свое же фото лунных «Хассельбладов», вы заметите, что на кольцах фокусировки и диафрагмы установлены крупные металлические лепестки (tabs). Астронавту не нужно было «захватывать» кольцо и крутить его кончиками пальцев. Он просто зацеплял выступающий лепесток всей перчаткой и передвигал его. Это как переключать тумблер или крупный рычаг. Для работы с такой камерой не нужна мелкая моторика пальцев — достаточно грубого движения кисти.
          Астронавты тренировались месяцами на Земле, чтобы наводить камеру просто поворотом туловища. Широкоугольный объектив Zeiss Biogon 60mm прощал небольшие ошибки в наводке — в кадр попадало всё.
          "Фокусировка: Использовалась система «зон». На кольце были четкие фиксаторы (клики): "Близко", "Средне", "Далеко". Астронавт просто перещелкивал рычаг в одно из трех положений.
          Диафрагма: Условия освещения на Луне очень стабильны (там нет облаков). "Были заранее рассчитанные таблицы — например, «солнце в спину — ставь рычаг А», «солнце в бок — ставь рычаг Б». Эти настройки часто выставлялись один раз для целой серии снимков."
          Астронавты проводили сотни часов в скафандрах в барокамерах и на тренировочных полигонах, занимаясь только тем, что вслепую настраивали камеры. Они знали положение каждого рычага по количеству "кликов". Все доводилось до полного автоматизма.
          Кстати, на Луне было сделано огромное количество бракованных, расфокусированных кадров. "NASA просто публикует лучшие, из-за чего создается иллюзия, что каждый снимок был идеальным. На самом деле астронавты часто "мазали", что как раз подтверждает — снимать в перчатках было чертовски трудно, но возможно."
          APASUS
            APASUS
            0
            Сегодня, 14:04
            Цитата: Развед
            снимать в перчатках было чертовски трудно, но возможно."

            Камеру Hasselblad мне не давали ,но перчатку я пробовал одевать. Ну вот по этому и не верю
  faiver
    +4
    Сегодня, 11:49
    нехай для начала прилетят и сядут....
  yuriy55
    +6
    Сегодня, 12:14
    Остаётся только с завистью наблюдать за чужими успехами.
    С таким главой Роскосмоса, у которого в биографии такие вехи:
    Показать / Скрыть текст

    нам остаётся ждать таких же успехов, как после защиты диссертации на тему:
    «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений» или «Теория и практика разработки и реализации новой модели промышленной политики»
  Магог_
    0
    Сегодня, 12:35
    Так вот – о корабле ВМС США
    Потрясающая женская логика автора. Получается, что наличие поискового судна/корабля ВМС США доказывает факт полёта миссии "Артемида-2"... Снимки из космоса показывают то же, что и прошлый раз : однородную расцветку поверхности Луны ( на этот раз добавили коричневого оттенка ) и абсолютно чёрный фон космоса..., что является подделкой низкого уровня. И так сойдёт ! Идиотов на свете хватает...

    Приземление "Аполлонов" и "Дрэганов" мы много раз видели. У америкмнцев никаких проблемм с районом приводнения. Это только у советских СА могут быть нештатные ситуации на этапе спуска с орбит, в результате которых место приземления посадочных капсул оказывается в сотнях км от ожидаемого района. Что касаемо возвращения с Луны, то в этом случае требуется "двойной нырок" в атмосферу Земли для сведения к возможному минимуму перегрузок торможегия со Второй космической скорости. При этом промах района приземления может быть в тысячи км... Если Евгения не в курсе, то чтобы приземлить в заданном районе с высокой точностью, к примеру, советский СА АМС серии "Луна" потребовалось выдержать перегрузки более трёх сотен единиц ! При этом был т.н. "баллистический спуск" аппарата. Иначе никто бы не нашёл эту капсулу с реальными образцами лунного грунта... Или для вас эти числа ничего не значат ? Для людей ограничения перегрузок после длительного периода пребывания в невесомости реалий орбитального полёта не должны превышать 4, 5 единиц, максимально допустимая - 8 единиц, и то, в этом случае не все космонавты могут пережить такой уровень нагрузок без последствий для здоровья и жизни... Т.ч., космическая радиация здесь не на первом месте опасности межпланетных пилотируемых перелётов. Евгения, не позорьте себя подобными публикациями ! Вы не вызов "скептикам" бросаете, а показываете свои пределы познаний, скажу мягко.
    Arzt
      0
      Сегодня, 12:54
      А с научной точки зрения можете всё это доказать?
      Почему цвет грунта Луны должен быть неоднородным, а космос не чёрным?
      Можно ли обойтись без двойного торможения в атмосфере при посадке?
      Почему перегрузка не более 4,5 (максимум 8) и какая конкретно должна быть длительность пребывания в невесомости?
      Ну хоть с космической радиацией походу, разобрались..... wink
      Магог_
        Магог_
        0
        Сегодня, 13:59
        А вы с наукой в каких отношениях ? Спрашиваю, чтобы понять насколько возможно говорить с вами научным языком. Судя по вопросам, у вас максимум гуманитарный университет.
    Buchenland
      Buchenland
      0
      Сегодня, 13:35
      Искренне надеюсь, что НАСА таки найдут ваш комментарий и привлекут в следующий раз консультантом по созданию правильных фотографий и доказательств )
      Магог_
        Магог_
        0
        Сегодня, 14:04
        У них в НАСА своих борзописцев хватает, "шарашкина контора". Сами сразу сообразить как правильно готовить фальшивки не способны... Пятьдесят лет им подсказывают, а они повторяются ! Что сказать ? Тупые...
  vet
    vet
    +2
    Сегодня, 13:31
    Простой облет Луны, который ничего не доказал, кроме того, что американцы, наконец, смогли сделать нормальные скафандры - защищающие от космической радиации, а не те, никчемные и театральные, что были в 1960-ые. И двигатель, наконец, достаточно мощный сделали - а не тот, который по мощности в 4 раза ниже необходимого был в 60-ые. И туалет, хоть и плохой, сделали наконец - а то в 60-ые их астронавты в течении нескольких суток, видимо, прямо в скафандры гадили без возможности их "переодеть". И сидели в креслах во время этого псевдополета несколько суток без движения - в условиях невесомости, когда кровь без активных движений стоит на месте. И потом, если бы эти горе-астронавты смогли слезть с кресел (что было практически невозможно), сразу получили бы множество тромбов в легкие, мозг, нижние конечности. В общем, кое-что немного похожее на правду в этот раз. Но до настоящей высадки на Луну еще очень далеко.