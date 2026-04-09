КНДР провела испытания новых вооружений, включая двигатели МБР и кассетные БЧ

Академия национальной обороны и Главное управление ракетостроения КНДР с 6 по 8 апреля провели испытание системы электромагнитного оружия, бомб с углеродным волокном, предназначенных для нарушения работы электроники и коммуникаций, мобильного зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия и кассетной боевой части тактической ракеты «Хвасон-11А» класса «земля-земля». Испытания и демонстрации проходят в рамках пятилетнего плана развития вооруженных сил КНДР и дальнейшего наращивания ракетного потенциала и стратегических возможностей страны.

Как сообщает Пхеньян, испытания показали, что боевая часть ракеты «Хвасон-11А» способна буквально превратить в пепел любую цель на площади 6,5–7 га. Параллельно были проведены огневые испытания двигателя новой тяжелой баллистической ракеты.



Сообщается, что двигатель обеспечивает тягу около 2500 кН, что превышает предыдущие показатели. Наблюдавший за испытаниями лидер КНДР Ким Чен Ын назвал разработку «имеющей большое значение для вывода стратегических вооружений страны на высший уровень». Подобные двигатели могут использоваться в межконтинентальных баллистических ракетах, способных достигать материковой части США.

Также сообщается о тестах новейшего танка, оснащенного системой активной защиты, способной перехватывать почти все современные противотанковые средства и, как утверждается, пока не имеет аналогов в мире. В ходе испытаний оснащенный этим комплексом танк успешно выдержал удары ПТУР и беспилотников самолетного типа.
  ЗВЕРОБОЙ
    ЗВЕРОБОЙ
    Сегодня, 11:24
    Подобные испытания гарантия КНДР, что с ними не поступят как с Ираном. Молодцы Севепркорейцы.
    Uncle Lee
      Uncle Lee
      Сегодня, 11:34
      Если это так, то мангалы будут не нужны и танк вновь будет боевой машиной прорыва good
      свой1970
        свой1970
        Сегодня, 11:45
        Вот когда защититься от ФПВ дронов - тогда да
        Uncle Lee
          Uncle Lee
          Сегодня, 12:33
          Что-то мне подсказывает, что у них получится....От ПТУРов устоял жеж.
    APASUS
      APASUS
      Сегодня, 11:36
      Так у США сейчас тоже не лучшие времена. Американцы сейчас либо затопчут Иран в каменный век ,любо у Ирана будет своя ядерная бомба ,через определенное время
      А первый месяц показал,США не способны воевать с таким противником
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 11:34
    Смотришь на новинки и испытания КНДР, не перестаешь восхищаться. Не знаю, какова мощь и ТТХ вундервафель Кима, но скорость развития вооружений поражает. Молодец, Ким!
    В отношении развития КНДР, говорит Трамп... Своим молчанием и отсутствием ультиматомов КНДР. Если в прошлую каденцию Трамп Киму грозил и отправил 6-ой флот, который проплыл мимо. То сейчас, вообще тишина. КНДР вооружается, модернизируется... всегда вертела в речах и публичных выступлениях амеров.....а не угрожает.....амерам. laughing
    Вот ведь парадокс маленькой, но гордой страны! good
    Курильщик
      Курильщик
      Сегодня, 12:17
      КНДР еще нужна современная авиация или пусть пилят БПЛА сопоставимые с самолетами 5 поколения..
  alexputnik17
    alexputnik17
    Сегодня, 12:25
    По нашим самолётам Ким долго и с интересом лазил. Наверное, не зря... laughing
    Вообще Ким быстро разгоняется и меняется:... из закрытой страны... с ноября 2025 русский язык в школах с 4-го класса - общеобязательный. laughing Зачем? Полагаю, обучение, обмен, технологии. А применять корейцы, при их подходах гораздо быстрее будут. Что и показывают постоянно. good
    Вообще Кима надо звать в Союзное государство... У него Фаберже больше и жестче....
    Курильщик
      Курильщик
      Сегодня, 13:46
      Да уж..., мягкотелого все время обманывают... а он и рад..
  Лорен
    Лорен
    Сегодня, 12:25
    Образцовая нмья на фото. Пара с дочкой всегда за ручку. А то, что и недели не проходит, чтобы сев.коркйцы что не испытали, такого нет.
  yuriy55
    yuriy55
    Сегодня, 12:39
    Человек с характером Ким Чен Ына мог бы вывести Россию (хотя бы) в реальную тройку мировых лидеров.
    Характеристики вооружения КНА таковы, что в свете «Российско-корейского стратегического договора» некоторым руководителям стóит сделать предложение об испытании их в реальных боевых условиях...Мне было интересно:
    и:
