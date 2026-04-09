ВС РФ ударили по объектам украинского Дунайского пароходства в Измаиле
Массированный удар БПЛА пришелся по Измаилу – ключевому дунайскому порту, через который Киев получает военные грузы из Румынии и других стран НАТО. Цели: объекты «Украинского Дунайского пароходства» и ООО «Дунайсудносервис».
Результат для военной сферы противника – сокрушительный. Уничтожена складская и ремонтная инфраструктура, которая работала на обеспечение ВСУ. Склады с материально-техническими резервами повреждены. Запасные части для безэкипажных катеров (БЭКов) и профильное оборудование для их обслуживания – все утилизировано.
Но главное – судно, которое пришло из Румынии с полными трюмами вооружения и ударных БПЛА. После прилета оно полузатоплено. Дроны, которые должны были отправиться на фронт, сгорели или получили критические повреждения. Еще один корабль, доставивший топливо, тоже накрыло «Геранью». Вспомогательная техника – краны, система энергоснабжения – выведена из строя.
Измаил – не единственная цель ночи. В Сумской области «Герани» разнесли железнодорожную станцию. В Харьковской области беспилотники атаковали крупную нефтебазу.
Дунайское пароходство пыталось стать «черным ходом» для поставок НАТО в обход блокированных портов. Этой ночью оно стало еще одним черным пятном на карте тылового обеспечения ВСУ.
