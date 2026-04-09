Нетаньяху недоволен, что Трамп не посоветовался с ним до заключения перемирия

2 472 15
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недоволен тем, что глава Белого дома Дональд Трамп не посоветовался с ним до заключения перемирия с Ираном, сообщив союзнику о своих планах по телефону перед самим событием. Во всем этом самым неприятным для главы израильского правительства стало то, что американский президент потребовал от него прекратить боевые действия в Ливане.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на информированные источники.

В итоге Нетаньяху в целом согласился на перемирие, но только не в отношении военизированных ливанских подразделений «Хизбалла». Об этом было объявлено публично. Израильский премьер, в принципе, якобы не против мирных инициатив, но ему не нравится, как Трамп провел подготовку к переговорам, ничего предварительно не согласовав с союзником.

Впрочем, ряд высокопоставленных ближневосточных чиновников считают, что с большой вероятностью военные действия в регионе очень скоро возобновятся. Это перемирие – слишком хрупкое.

Сейчас, согласно договоренности между Вашингтоном и Тегераном, на Ближнем Востоке действует двухнедельное перемирие. Вечером накануне его объявления в Иране в результате падения обломков дрона погибла семилетняя девочка. Беспилотник был уничтожен иранскими силами ПВО в провинции Хузестан.

Другие страны призывают участников конфликта увеличить сроки объявленного режима прекращения огня. А в это время израильские военные продолжают наносить удары по ливанской территории.
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  gridasov
    +2
    Сегодня, 11:44
    Очевидно американцы уже все подсчитали и поняли что Израиль это уже ничто или то, с кем можно и не советоваться.
    Татьяна
      +4
      Сегодня, 11:54
      Всё именно так! Ибо политический расклад у англосаксов с евреями и у евреев с американцами идёт с исторических времён. И при этом не имеет особого значения, кто кому Трамп Нетаньяху или Нетаньяху Трампу подножку подставляет - потому что в мире правят вовсе не они лично. Ибо он вснго лишь марионетки в руках сионо-нацисткого проекта глобалистов-ростовщиков ФРС США. А именно.

      Лучше всего об этом сказашо здесь.

      СПРАВКА
      в Британии распространение англо-иудейской элитарной унии, из которой и вышел сионизм как концепция тарана существующего мирового порядка в пользу своих создателей и хозяев, связан с именами прежде всего премьера Бенджамина Дизраэли – этнического еврея протестантского вероисповедания, и Натаниэля «третьего» Ротшильда – внука Натана, основателя британской ветви, подмявшего под себя Банк Англии, и отпрыска «второго» Лионеля Ротшильда. Последователи Дизраэли, возведя «третьего» Ротшильда в аристократический титул и внедрив его в палату лордов, и сформировали британскую сионистскую элиту в её нынешнем виде. Заодно приобрели «карман» финансирования упомянутых транснациональных институтов.
      В этом виде уния и была экспортирована в США, где к настоящему моменту трансформировалась в ключевое звено навязшей в зубах «коалиции Эпштейна».

      Так что нападение американских и израильских сионистов на Иран, дезинтеграция и трансформация Ближнего Востока, тюркская экспансия в Среднюю Азию и поощрение миграции оттуда в Россию с целью подрыва наших политических устоев и идентичности – дело рук одних и тех же сил.
      А в их руках использованный сионистами Трамп, как и военный преступник Нетаньяху – суть куклы-марионетки, расходный материал длинного, долгоиграющего проекта, зашифрованного не просто под «естественные», но ещё и под «библейские» процессы. Чтобы им меньше сопротивлялись и воспринимали как неизбежное.

      Противостоять в равной мере нужно всем этим подрывным тенденциям, если хотим сохранить уважение и влияние в мире, а также собственный суверенитет и цивилизационную – культурно-историческую личность.

      -https://iarex.ru/articles/152914.html?utm_referrer=dzen-blog
      gridasov
        +1
        Сегодня, 13:43
        Спасибо! Ответ достойный внимания и уважения. Добавлю только, что во взаимоотношении сообществ людей присутствуют те же закономерности, что и в природе физических процессов. Основываясь на принципы подобия изучая фундаментальные физические закономерности можно видеть и закономерности в сообществе людей.
    ZovSailor
      -1
      Сегодня, 12:21
      hi А был ли мальчик?
      По слухам этого биби уже замочили, а его клон генерируется нейросетью.
      Рыжий Сатана из Фашингтона знает, что настоящий биби уже отдал душу, а потому не считает должным советоваться с сионистами, довёдшими его к цугундеру и угрожающими компроматом файлов Эпштейна.
      Ослы наступают на пятки, цена на бензин у матрасников бьёт рекорды, гражданская война на пороге, тут уж не до советов с отвратительным типом, хотя сам такой же.
  леонидыч
    +1
    Сегодня, 11:49
    Как же так, Трамп с хозяином не посоветовался. Не хорошо.
  Александр Х
    0
    Сегодня, 11:54
    Теперь в сми могут неожидано появиться фото, где Рыжий с малолетками...
  Я_Ков
    +3
    Сегодня, 11:57
    Сдаётся мне, джентльмены, что это была комедия. ©
    Кинут персов, ей-богу, кинут.
  лесничий
    +2
    Сегодня, 12:05
    Беня напомнил Доне, что не он один здесь решает. Подстава это нормальное состояние Запада. Так было, так есть и так будет. Все эти переговоры фуфло пустое.
  Десница ока
    +1
    Сегодня, 12:06
    Брехня для даунов...))) Там ( в этой агрессии против Ирана) сионисты рулят. Трамп - это хвост, а не наоборот. Именно они, решали как действовать их штатовским вассалам и конечно же обо всем знали, в первую очередь.
    Ну вот и ответ, к чему эта лживая игра биби, - типо не знал он. Хитроопые сионские шакалы, хотят и дальше долбить слабый Ливан безнаказанно, а Иран, чтоб не вмешивался, "связанный" перемирием с Лукавым Трампом.
    "Мы, дескать, не знали про перемирие, на то, что б не бомбить Ливан не подписывались и тп. Поэтому - на перемирие с Ираном типо согласны, а Ливан - отдельная история". Хитровыделанные, надеялись что это схавают в Иране. Ошибаются... - ибо Ормуз так и закрыт, не прокатило у подонков провести Иран. Или оставят Ливан в покое или ни на какие сделки с лукавыми Иран не пойдет.
    abc_alex
      0
      Сегодня, 13:00
      Цитата: Десница ока
      Интересная точка зрения. А удары Ирана по Израилю они зачем спровоцировали? Ну долбили бы Ливан, геноцидили арабов в Газе. По Ирану то зачем ударили? Понятно, что ушастый Бибик громко кричал про ЯО Ирана, но он про это с самых 90-х гундосит. Но как-то сионисты игнорировали его до недавнего времени. Сейчас то чего?
      Татьяна
        0
        Сегодня, 13:46
        Цитата: Десница ока
        В еврейском фашизме Великобритании сионо-нацистского толка исторически существуют два политических течения, представленных в исторической англо-(американской) и израильской унии. А именно.

        1. Первое направление исторического политического развития в сионистской унии - это Глобалистская направленность унии со стороны англичан в лице Великобритании и её производной США для господства во всем мире английских евреев-ростовщиков в составе ФРС США через глобальную долларизацию американского доллара во всех странах мира и создания фальшивого американского валютного резерва национальных государств для откачки национальных финансов в американские банки и в аффилированные с ними пр. мировые финансовые организации.
        Реализуются это направление в частности подкупом национальных элит в гойских государствах и проникновением сионистских марионеток в верховную власть в этих национальных государствах для превращения этих государств в свои сионистски-иностранные административные колонии с полной потерей их национального суверенитета.
        При этом для господства сионо-нацистов над народами всего мира им в принципе даже и не нужно иметь отдельно само еврейское национальное государство. Достаточно, что весь мир и так оказывается в их руках.
        В этой британо-еврейской унии это направление исторически в полной мере представлено британской монархией и Лондон Сити в Великобритании и их приспешником США. В данном случае личностями самого Трампа и его сторонниками.

        2. А с другой стороны, еврейским ростовщикам фашистам-глобалистам всё-таки необходимо иметь на планете собственное убежище от мирового народного гнев в виде вооружённого ответа на скоординированную униатскую политику сионистов-ростовщиков во всём мире в виде наличия собственного национального еврейского государства - Израиля с его идеей территориального расширения и зачистки чужих территорий от тамошнего местного коренного населения на чужих землях своей для создания своей радикально-вымышленной еврейской империи "Великого Израиля" расистски религиозного толка.
        Это политическое направление мирового сионизма представляет военный преступник Нетаньяху со своим правительством Израиля и партией "Ликуд".

        Иными словами. У сионистлв как еврейских фашистов политические направления тактически отличаются, но стратегия как конечная цель у них одна и та же - это радикальное "богоизбранное" господство евреев-ростовщиков над всем миром по древним иудейским законам Талмуда, Торы и Тании!
    2. Комментарий был удален.
  Лорен
    +1
    Сегодня, 12:20
    Опаньки, глав.нацист еврея кинули!
  Александр Переволоцкий
    +1
    Сегодня, 12:28
    Интересно, кто первый "догавкается"? Кого первого сменят? Рыжего или Биби? Или обоих?
  alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:42
    "Мал клоп, да вонюч" (с).
  Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:27
    Кто этот Нетаня.....такой, чтоб жаловаться да и еще на своего лучшего дружка... am