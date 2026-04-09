Нетаньяху недоволен, что Трамп не посоветовался с ним до заключения перемирия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недоволен тем, что глава Белого дома Дональд Трамп не посоветовался с ним до заключения перемирия с Ираном, сообщив союзнику о своих планах по телефону перед самим событием. Во всем этом самым неприятным для главы израильского правительства стало то, что американский президент потребовал от него прекратить боевые действия в Ливане.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на информированные источники.
В итоге Нетаньяху в целом согласился на перемирие, но только не в отношении военизированных ливанских подразделений «Хизбалла». Об этом было объявлено публично. Израильский премьер, в принципе, якобы не против мирных инициатив, но ему не нравится, как Трамп провел подготовку к переговорам, ничего предварительно не согласовав с союзником.
Впрочем, ряд высокопоставленных ближневосточных чиновников считают, что с большой вероятностью военные действия в регионе очень скоро возобновятся. Это перемирие – слишком хрупкое.
Сейчас, согласно договоренности между Вашингтоном и Тегераном, на Ближнем Востоке действует двухнедельное перемирие. Вечером накануне его объявления в Иране в результате падения обломков дрона погибла семилетняя девочка. Беспилотник был уничтожен иранскими силами ПВО в провинции Хузестан.
Другие страны призывают участников конфликта увеличить сроки объявленного режима прекращения огня. А в это время израильские военные продолжают наносить удары по ливанской территории.
Информация