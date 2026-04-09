Не Москва и не Киев: Зеленский вновь предлагает президенту РФ встречу
Глава киевского режима вновь предложил президенту России Владимиру Путину встретиться лично, только на нейтральной территории. Соответствующее заявление он сделал в интервью итальянскому новостному телеканалу Rai News 24.
Ехать в Москву Зеленский отказывается, хотя такое предложение от российского руководства ранее прозвучало. Киев из списка возможных мест для рандеву на высоком уровне нелегитимный президент Украины также исключил.
В качестве вариантов для встречи Зеленский предлагает Соединенные Штаты или любое европейское государство. Можно и на Ближнем Востоке, где, на минуточку, даже после договоренности о перемирии между Ираном и США военные действия фактически не прекратились. Впрочем, клоун готов пообщаться с российским лидером и в любой другой стране.
Предложение это абсолютно показное с учетом того, что Зеленский сразу оговорился: выводить войска из Донбасса он не намерен, потому что это, по его словам, позволит ВС РФ атаковать Харьков и другие города, а в обществе «возникнет раскол». Сегодня это краеугольный камень самой возможности возобновления полностью зашедших в тупик переговоров по завершению, даже приостановке, о чем просто мечтают на Банковой, украинского конфликта.
Зеленский отметил, что сейчас переговоры с Россией отложены из-за войны США с Ираном, «но мы возобновим их».
Свое мнение по поводу предложения Зеленского о встрече с президентом России высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров. В интервью изданию «Газета.Ru» сенатор назвал такое предложение «голубыми мечтами» киевского клоуна и подчеркнул, что Зеленский нелегитимен, говорить с ним просто не о чем.
Вообще, у Зеленского явно наблюдается прогрессирующая мания величия, хотя до американского президента ему еще далеко. Как раз говоря о Трампе, киевский клоун в ходе интервью Rai News 24 выдал, что он — один из немногих в мире, кто может сказать правду главе Белого дома.
По словам Зеленского, Киеву нужна поддержка США, и не только военная. При этом он подчеркнул, что Америке также нужны Украина и ее опыт, накопленный за годы вооруженного противостояния с Россией.
Информация