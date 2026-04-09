Не Москва и не Киев: Зеленский вновь предлагает президенту РФ встречу

3 765 27
Не Москва и не Киев: Зеленский вновь предлагает президенту РФ встречу

Глава киевского режима вновь предложил президенту России Владимиру Путину встретиться лично, только на нейтральной территории. Соответствующее заявление он сделал в интервью итальянскому новостному телеканалу Rai News 24.

Ехать в Москву Зеленский отказывается, хотя такое предложение от российского руководства ранее прозвучало. Киев из списка возможных мест для рандеву на высоком уровне нелегитимный президент Украины также исключил.



Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много.

В качестве вариантов для встречи Зеленский предлагает Соединенные Штаты или любое европейское государство. Можно и на Ближнем Востоке, где, на минуточку, даже после договоренности о перемирии между Ираном и США военные действия фактически не прекратились. Впрочем, клоун готов пообщаться с российским лидером и в любой другой стране.

Предложение это абсолютно показное с учетом того, что Зеленский сразу оговорился: выводить войска из Донбасса он не намерен, потому что это, по его словам, позволит ВС РФ атаковать Харьков и другие города, а в обществе «возникнет раскол». Сегодня это краеугольный камень самой возможности возобновления полностью зашедших в тупик переговоров по завершению, даже приостановке, о чем просто мечтают на Банковой, украинского конфликта.

Зеленский отметил, что сейчас переговоры с Россией отложены из-за войны США с Ираном, «но мы возобновим их».

Свое мнение по поводу предложения Зеленского о встрече с президентом России высказал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров. В интервью изданию «Газета.Ru» сенатор назвал такое предложение «голубыми мечтами» киевского клоуна и подчеркнул, что Зеленский нелегитимен, говорить с ним просто не о чем.

Вообще, у Зеленского явно наблюдается прогрессирующая мания величия, хотя до американского президента ему еще далеко. Как раз говоря о Трампе, киевский клоун в ходе интервью Rai News 24 выдал, что он — один из немногих в мире, кто может сказать правду главе Белого дома.

У кого отношения с Трампом лучше, чем у меня? Я думаю, у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих, кто говорит ему то, что думает. Немногие могут сказать президенту Соединенных Штатов, что он не всегда прав.

По словам Зеленского, Киеву нужна поддержка США, и не только военная. При этом он подчеркнул, что Америке также нужны Украина и ее опыт, накопленный за годы вооруженного противостояния с Россией.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    Сегодня, 12:16
    Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много.
    В Ленинградской подворотне !
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 12:21
      Забавный хрюн, руки по-локоть в крови, легитимности ноль, по сути главшпан района, а все туда же - встретится.... Себястоимость завышена до небес! negative
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +3
        Сегодня, 12:29
        Зачем же тогда его в Москву приглашали? Или там бы Путин с ним точно не встретиося?
        1. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 13:36
          Цитата: Борис Сергеев
          Зачем же тогда его в Москву приглашали? Или там бы Путин с ним точно не встретиося?

          А его и не приглашали, и на встречу с ним никто не собирался, и не собирается ехать. Он-никто!Ему сказали, мол хочешь потрещать-приезжай в Москву. Это не приглашение, на мой взгляд, а издёвка.
          Хотя, вопрос Вами поставлен интересно.
      2. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 13:14
        Раз хочет встретиться, значит пригорает.

        Заканчиваются деньги и оружие? Дорожают газ и нефть от Европы?

        Пора сдаваться Зелику!
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 12:23
      Разговаривать можно будет после завершения летнего наступления. ну или, если зелепоц приползет с капитуляцией.
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 12:50
        тогда это не на один год(
      2. Обычный Звание
        Обычный
        0
        Сегодня, 13:29
        Не дадут завершить СВО. Европа вовсю готовится к войне с нами. Усть-Луга это не только про нефть, это еще и на слабо. Ответим, блокируют Калининград. А на два фронта не потянем. С какелами надо было сразу заканчивать, а не переговоры вести. Теперь уже поздно.
    3. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 12:56
      Есть в нашей стране у населения вопрос на который власть так и не даёт вразумительный ответ - "Если мы считаем Зеленского нелегитимным и не считаем нужным вести с ним переговоры, то почему его нельзя ликвидировать. Гадит то он и населению Украины и населению России с наслаждением.?" request
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 13:00
        И что изменится? В соответствии с "проституцией бандерлянда" власть переходит к хмельницкой свинье, затем к Свириденко. А по большому счету, это не имеет никакого значения, потому что решения принимаются в Лондоне и Брюсселе.
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 13:23
          И что изменится?...

          Вы слишком категоричны и не учитываете психологию продажных тварей.
          Следующая за Зеленским будет помнить о его бесславной кончине и эта память рождать страх.
          Нет одинаковых людей, все разные и не каждый способен повторить то, что сделал предшественник. Почему бы нам не попробовать раз он для нас никто. hi
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            Сегодня, 13:32
            Все эти марионетки - зелепоц, хмельницкая свинья и т. д. - не имеют права выбора, их мнение и желание спасти свою шкуру, не волнуют хозяев в Лондоне и Брюсселе. Отправят на скотомогильник если возникнет такая необходимость и назначат следующего.
            1. кредо Звание
              кредо
              0
              Сегодня, 13:41
              Все эти марионетки - зелепоц, хмельницкая свинья и т. д. - не имеют права выбора, их мнение и желание спасти свою шкуру, не волнуют хозяев в Лондоне и Брюсселе...

              Тем более, если марионетка и к тому же без права выбора и нелегитимная, почему бы не попробовать, для начала. yes
  2. ulembeck Звание
    ulembeck
    +1
    Сегодня, 12:22
    Не Москва и не Киев: Зеленский вновь предлагает...

    Опять Квартал 95!
  3. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +1
    Сегодня, 12:27
    Переговоры могут начаться только в двух случаях. Или катастрофическим поражением одной из сторон или полным заходом в тупик боевых действий из за перехода в глухую позиционную войну. Второй вариант наиболее вероятен.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 14:01
      Экономическая ситуация не позволяет гейропе танцевать до упаду. Злые языки утверждают, что проблема 90 млрд. кредита бандерлянду, не в злом Орбане, а в том, что их просто нет и взять не где. А на Орбана просто удобно все свалить.
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 12:31
    Я готов встретиться с Путиным.

    Парень не последователен... Наркотики, черт их побери, память окончательно стирают...
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 12:33
    Всё логично,Украина долбит,долбит дронами по всей России а потом проверяет может наше руководство уже созрело для переговоров,и ведь созреет рано или поздно если не сможет выполнить задачи СВО которые ставились.
    1. abc_alex Звание
      abc_alex
      +1
      Сегодня, 12:53
      Цитата: taiga2018
      Всё логично,Украина долбит,долбит дронами по всей России а потом проверяет может наше руководство уже созрело для переговоров,и ведь созреет рано или поздно если не сможет выполнить задачи СВО которые ставились.


      Странно, но почему вы не написали что Россия долбит дронами на Украине и время от времени проверяет, не созрели ли?

      Вы понимаете, что переговоры с Бобиком лишены смысла? С правовой точки зрения подписанные им документы юридически ничтожны. Я уж молчу, что Украина после Майдана провела конституционную реформу и перестала быть президентской республикой. Ключевые вопросы там президент не решает, необходимо решение парламента. То есть встречаться с Бобой смысла нет ни для чего. Ни в Москве, ни в Киеве, ни в Брюсселе, Лондоне, или Пекине. Странно, но это все уже озвучено 100+ раз и не меняется последние годы. И на самом высоком уровне. Бобик "волает за встречу с Путиным" только ради пиара (он ещё раз озвучит какие-нибудь дебильные требования типа "границы 1991 года" и "возвращения похищенных украинских детей"), и для легитимации узурпации власти и компрометации России. Отлично понимая, что никто и нигде с ним встречаться не будет.

      Так что с нашей стороны "не созреет". Что-то поменяться может только если на Украине придёт к власти в Раде другая партия (получит конституционное большинство) . А Бобик не допусти новых выборов в Раду.
      1. akropin Звание
        akropin
        0
        Сегодня, 13:05
        С одной стороны всё верно вами написано. С другой стороны, а почему бы и не поговорить? Никто не говорит о подписании чего-либо. Опять же Казахстан рядом, можно и там встретиться. На мой взгляд, если есть возможность о чем-то поговорить в двухстороннем формате без США, то почему бы и не использовать. Но это мои фантазии, Хозяева будут против таких переговоров.
  6. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +1
    Сегодня, 12:43
    В чем Зеленский не прав по поводу Трампа? Он может открыто возражать президенту США, отказываясь уйти с Донбасса, но при этом получая американское оружие в полном объеме.

    Сравните это с песковскими руладами:

    При этом Москва....продолжает «очень высоко ценить миротворческие усилия президента США Дональда Трампа».
  7. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 12:46
    А как насчет войн в Чечне? Когда существовал СССР и социализм (хотя его строительство было заброшено), была ли необходимость вводить туда войска? Мы могли бы бесконечно рассуждать в интернете о том, насколько капитализм — это чушь, но в долгосрочной перспективе это скучно.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:49
    А кто он для Путина ? А никто и смысл встречи .Даже подписанный с ним договор, не будет иметь силу .Вот и ответ
  9. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 12:51
    Не могу понять, почему бы Путину не выступить публично и не унизить Зеленского, во всеуслышанья заявив: - А кто такой гражданин Украины,Зеленский, чтобы с ним, о чём то договаривался глава России, он давно уже нелегитимен...
  10. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    0
    Сегодня, 13:03
    А вообще интересно, какой статус в нашей стране имеет гражданин Зеленский? После стольких террористических актов против нашего гражданского населения, на него должно быть возбуждено уголовное дело в части "организация террористических актов" или как там еще по УК. Встречаться с таким лицом никому в нашей стране не стоит, тем более президенту РФ. Только опять же, у нас не война, а СВО и вроде как встречаться готовы, только в Москве. Грустно все это, если не сказать больше.
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:05
    Обсуждать это бессмысленно... нет предмета обсуждения.
  12. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 13:11
    Один хрен, придётся договариваться. Или валить всех, как опытные израильтяне делают. Исходя из увиденного, то, как наша власть спит и видит, когда снова задружит с белым господином и тот разрешит снова продавать сырьё на запад, будет договор и позорный мир.