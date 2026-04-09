Такер Карлсон: Если армия США могущественная, почему не смогла открыть Ормуз

Американский журналист Такер Карлсон задается вопросом, почему армия США, которая считается самой сильной в мире, не может заставить Иран открыть Ормузский пролив. Карлсон небезосновательно предполагает, что на самом деле США не так могущественны, как говорили.

Карлсон отмечает, что то, что «примитивная», по словам Трампа, страна так просто унизила США и их ближневосточных союзников, чрезвычайно плохо и даже опасно для Вашингтона, поскольку провоцирует ненужную агрессию. По мнению американского журналиста, единственным способом исправить эту ситуацию возможно, только честно признав неспособность США при помощи силы к чему-либо принудить Тегеран.



Кроме того, Карлсон считает, что в конфликт с Ираном США втянул Израиль, обладающий практически безграничным влиянием на американские власти. Теперь же, когда война на Ближнем Востоке пошла не по плану, выйти из нее Вашингтону мешает все тот же Израиль. При этом нынешний американский президент Трамп, как и его предшественники, по непостижимой причине не может отказать Израилю. По мнению Карлсона, дело не только в том, что власти США любят Израиль, считающийся единственной демократической страной на Ближнем Востоке. Правительство США не может не осознавать, что все идет к возможному ядерному удару Израиля по Ирану.

Ранее Карлсон призвал военных США и сотрудников Белого дома саботировать любые распоряжения Трампа о нанесении ударов по Ирану, включая использование ядерного оружия.
  Десница ока
    Сегодня, 12:16
    При этом нынешний американский президент Трамп, как и его предшественники, по непостижимой причине не может отказать Израилю.

    Это для профанов - "по непостижимой"
    " Знающие," продвинутые в знаниях.., - знают, кто на самом деле руководит Америкой, да и всей западной марионеточной правящей клоакой, и поэтому, не имеют и доли сомнения в том, почему Трамп - не может отказать Израилю...)))
    Uncle Lee
      Сегодня, 12:22
      в конфликт с Ираном США втянул Израиль, обладающий практически безграничным влиянием на американские власти
      Зять у Трампа кто ?
      Десница ока
        Сегодня, 12:29
        Тот же...))) Он не только и не столько зять, но и надсмотрщик так сказать, при теле "голого короля", осуществляющий контроль за ним, его действиями, решениями. Советчик, а более правильно - посредник, передающий волю сионского правящего штатами кагала - Трампу, направляющий и тп.
        Uncle Lee
          Сегодня, 12:35
          Цитата: Десница ока
          Советчик, а более правильно - посредник

          Руководящая у направляющая, тасказать....
    ZovSailor
      Сегодня, 12:40
      Десница ока
      Сегодня, 12:16

      hi Кукловоды от клана Ротшильдов и ещё нескольких семей иудейско-сионистского толка управляют рыжим Сатаной из Фашингтона и биби.
      Надо бы такеру Карлсону обратиться к кукловодам, а ещё лучше вспомнить слова известного автопромышленника-миллиардера Г. Форда - Отнимите деньги у 50 самых богатых иврэйских семей и все войны и конфликты в мире прекратятся.
  yuriy55
    Сегодня, 12:24
    Такер Карлсон: Если армия США могущественная, почему не смогла открыть Ормуз

    Потому что даже один медоед может противостоять группе львов, а старый лев может быть убит стаей хищников.
    Армия Ирана (КСИР) показала, что врага нужно уничтожать без страха и оглядок на его бахвальство...
  Александр Переволоцкий
    Сегодня, 12:31
    Так приказу не было, потому и не открыли. А приказу не было, потому как за металлические корыта, потопленные за много миль от родного краю спросят жестко. Отдельно за гробы. Зная способности американцев хранить секреты о потерях можно не сомневаться о их наличии.
  alexputnik17
    Сегодня, 12:35
    армия США, которая считается самой сильной в мире,

    Самой, самой... по мнению амеров, ИМХО.
  mad-max78
    Сегодня, 12:47
    Это последняя совместная война Израили и США, больше совместных войн у них уже не будет, дембельский аккорд у них так сказать и это хорошо для всего мира. Американцы не забудут кто их втянул в эту авантюру и решат этот вопрос на уровне законодательства раз и навсегда. Израиль по над усе останется в прошлом для США.
  михаил3
    Сегодня, 12:48
    Такер буквально взбесился после очередного выступления Трампа. Когда Трамп, в своей манере, пасхальным утром угрожал Ирану уничтожением гражданских обьектов и убийством мирняка без всяких пределов. Религия в США для множества людей не пустой звук, и для Такера, видимо, тоже. А Трамп открыто издевается как над исламом (подвергая этим сомнению религиозные чувства верующих любой религии), так и над христианством, открыто отбрасывая христианские заповеди.
    Так что Трамп открыто противопоставил себя большинству религиозных (или представляющих себя такими) американцев. Мало того, что их президент явил миру свою огромную подлость, так еще и... В общем Карлсен теперь открытый враг Трампа, а не просто политический противник.
    Ожидаемо, что Карлсен теперь не будет деликатно указывать на ошибки правления, а начнет ломом лупить по самому больному. Такие вопросы, которые он задал, не имеют конкретных ответов со стороны американской администрации))
  Роман_Васильевич
    Сегодня, 12:58
    ...США не так могущественны, как говорили

    Времена меняются, и тени удлиняются,
    Тот образ власти, что казался вечным, вдруг померк.
    Мифы о всесилии в пыли теряются,
    Когда на вызов гордый прилетает в лоб ответ.

    Кричали громко о господстве абсолютном,
    О том, что воле их подвластен целый свет.
    Но в этом столкновении, суровом и минутном,
    Иран на деле показал: бессмертных — нет.

    Стена из санкций дала огромную трещину,
    Слова застряли, как песок на языке.
    Могущество, что было миру обещано,
    Растаяло, как след на выжженном песке.

    Стал виден край былого самомнения,
    Где каждый жест теперь — не воля, а испуг.
    Иран разрушил старые сомнения,
    Замкнув истории неумолимый круг.
    aybolyt678
      Сегодня, 13:48
      Цитата: Роман_Васильевич
      Иран разрушил старые сомнения,
      Замкнув истории неумолимый круг

      Жаль про Россию сейчас никто за границей аналогичного не напишет
  командир
    Сегодня, 13:29
    Сначала разберемся в термине "Открыть Ормуз". Видимо это означает в понимании дилетантов: Обеспечить беспрепятственное движение судов, включая тяжелые океанские танкеры по всей длине полторы сотни километров и шириной 3 мили туду-обратно. Сам танкер, ну или газовоз - это это объект потенциальной чрезвычайной опасности. Достаточно ручной гранаты, брошенной в уязвимое место и кирдык, судно будет ярко гореть, вернее то что оно перевозит. "Ручную гранату" в этой обстановке может скинуть даже больной, но с психологией Перса. На территории Ирана 93 млн.Персов.
  командир
    Сегодня, 13:34
    Слабая сторона США, как подтвердила операция "Эпическая ярость" - это мировой имидж всемогущества.
    Исходя из этого неглупый Трамп, предложил ЕС и всем тем кому жизненно нужна нефть ОПЕК, самим разблокировать пролив.
    Вывод: а кто такие ОПЕК, которые смели диктовать цены на энергоресурсы во всем мире?
  alexputnik17
    Сегодня, 14:00
    Цитата: михаил3
    Трамп открыто издевается как над исламом (подвергая этим сомнению религиозные чувства верующих любой религии), так и над христианством, открыто отбрасывая христианские заповеди

    То же самое, что не далёкий Хегсет не давно призывал амеров молится "во имя Иисуса Христа"..., хотя в США, как и у нас море концессий... И у амеров, набожных и исконно верующих поболее будет, в том числе в ВС США... Понять, что это их оскорбляет, не удел для мозга крестоносца-блогера в силу воспитания и образования... laughing