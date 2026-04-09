Такер Карлсон: Если армия США могущественная, почему не смогла открыть Ормуз
Американский журналист Такер Карлсон задается вопросом, почему армия США, которая считается самой сильной в мире, не может заставить Иран открыть Ормузский пролив. Карлсон небезосновательно предполагает, что на самом деле США не так могущественны, как говорили.
Карлсон отмечает, что то, что «примитивная», по словам Трампа, страна так просто унизила США и их ближневосточных союзников, чрезвычайно плохо и даже опасно для Вашингтона, поскольку провоцирует ненужную агрессию. По мнению американского журналиста, единственным способом исправить эту ситуацию возможно, только честно признав неспособность США при помощи силы к чему-либо принудить Тегеран.
Кроме того, Карлсон считает, что в конфликт с Ираном США втянул Израиль, обладающий практически безграничным влиянием на американские власти. Теперь же, когда война на Ближнем Востоке пошла не по плану, выйти из нее Вашингтону мешает все тот же Израиль. При этом нынешний американский президент Трамп, как и его предшественники, по непостижимой причине не может отказать Израилю. По мнению Карлсона, дело не только в том, что власти США любят Израиль, считающийся единственной демократической страной на Ближнем Востоке. Правительство США не может не осознавать, что все идет к возможному ядерному удару Израиля по Ирану.
Ранее Карлсон призвал военных США и сотрудников Белого дома саботировать любые распоряжения Трампа о нанесении ударов по Ирану, включая использование ядерного оружия.
Информация