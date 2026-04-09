Киев заявил об участившихся ударах ФАБ с УПМК по объектам в Херсоне
Херсонское направление превратилось в полигон для испытания тяжелых авиабомб. Украинская сторона фиксирует участившиеся российские удары ФАБ с УМПК (управляемыми модулями планирования и коррекции) по объектам в городе и области.
Так, 7 апреля российская авиация нанесла удар ФАБ-3000 по Херсонскому машиностроительному заводу. Цеха предприятия, где, по данным военных каналов, размещались техника и оборудование ВСУ, превращены в руины.
В тот же день – удар по стратегическому мосту на западе Херсона, соединявшему микрорайон Корабел с остальной частью Корабельного района. Переправа, которую активно использовали для логистики украинские войска и которую восстанавливали после прошлых ударов, значительно повоеждена и скорое восстановление ей не грозит.
Но и это не все. 8 апреля появилось видео удара ФАБ-3000 по штабу 34-й бригады морской пехоты ВСУ в промзоне Херсона. Пункт управления, судя по кадрам, стерт с лица земли. После удара в небо поднялся огромный гриб черного дыма. Увидеть его можно было из любой точки города.
По логистике украинского режима применяются и другие типы вооружений. 5 апреля удары КАБами и дронами накрыли 33 населенных пункта Херсонщины. Как итог, логистика ВСУ в Херсоне постепенно перестает существовать.
