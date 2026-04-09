Киев заявил об участившихся ударах ФАБ с УПМК по объектам в Херсоне

Киев заявил об участившихся ударах ФАБ с УПМК по объектам в Херсоне


Херсонское направление превратилось в полигон для испытания тяжелых авиабомб. Украинская сторона фиксирует участившиеся российские удары ФАБ с УМПК (управляемыми модулями планирования и коррекции) по объектам в городе и области.



Так, 7 апреля российская авиация нанесла удар ФАБ-3000 по Херсонскому машиностроительному заводу. Цеха предприятия, где, по данным военных каналов, размещались техника и оборудование ВСУ, превращены в руины.

В тот же день – удар по стратегическому мосту на западе Херсона, соединявшему микрорайон Корабел с остальной частью Корабельного района. Переправа, которую активно использовали для логистики украинские войска и которую восстанавливали после прошлых ударов, значительно повоеждена и скорое восстановление ей не грозит.

Но и это не все. 8 апреля появилось видео удара ФАБ-3000 по штабу 34-й бригады морской пехоты ВСУ в промзоне Херсона. Пункт управления, судя по кадрам, стерт с лица земли. После удара в небо поднялся огромный гриб черного дыма. Увидеть его можно было из любой точки города.

По логистике украинского режима применяются и другие типы вооружений. 5 апреля удары КАБами и дронами накрыли 33 населенных пункта Херсонщины. Как итог, логистика ВСУ в Херсоне постепенно перестает существовать.
  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 13:10
    Хорошо бы, если так...

    Хорошо бы, если так...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 13:17
      Вопрос а что происходит с нашей логистикой если утверждения Сырского хотя бы частично окажутся верными?По словам главкома ВСУ, Киев делает ставку на нанесение ударов по ближним тылам российской армии.

      . В среднем за сутки подразделения беспилотных сил ВСУ уже выполняют более 11 тысяч боевых задач. Отдельно хотел бы выделить рост эффективности наших средств Middle Strike, которые нанесли почти 350 ударов на оперативную глубину в 30-120 километров – похвастался главком ВСУ.
      Стоит отметить, что о качественном скачке, который сделал противник в области БПЛА, сейчас сообщают многие военные эксперты, а также военнослужащие ВС РФ. Они отмечают, что именно благодаря эффективному применению дронов ВСУ сохраняют способность сдерживать продвижение российской армии на нескольких направлениях в зоне СВО.


      https://topcor.ru/70242-reshajuschee-protivostojanie-syrskij-oboznachil-kljuchevoj-faktor-sderzhivanija-vs-rf.html

      Нам тоже надо наращивать удары дронами на дистанции до 200 км .Те же Герани ,FPV-дроны с маток,но по принципу управления через видеоканал.Просто возникли слухи о возникших с этим проблемах в связи с отключением Starlink.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 13:23
        В продолжении поста.SpaceX разрешила терминалам Starlink ВСУ работать над территорией России. И теперь, когда верифицированный в «белом списке» терминал находится над территорией России, он не отключается, а продолжает работать, пишет ТК «Zаписки Vетерана», указывая, что «это сейчас очень большая проблема».

        Автор напоминает, что в ответ наша армия начала переходить на собственные компактные спутниковые терминалы «Спирит-030», которые частично вернули связь на линию боевого соприкосновения, «но у этой медали есть и обратная сторона».

        «Несмотря на наличие „Спирит-030“, произошло то, о чём давно предупреждали эксперты. Наша армия потеряла одно из ключевых тактических преимуществ — управление дальнобойными ударными дронами на оперативной глубине (до 150−200 км). Геостационарные спутники „Спирит-030“ дают сигнал с задержкой и уязвимы для РЭБ. Связь через них не идёт ни в какое сравнение со Starlink, который обеспечивал видео высокого разрешения в реальном времени в любой точке. Превосходство в „дальнобойных дронах“ перешло к противнику. Теперь авиация и дальние удары мы вынуждены наводить по старым технологиям, действуя порой вслепую и неся излишние потери», — с горечью отмечает ТК.

        Чтобы решить данную проблему, пишет автор, нужно форсировать создание и внедрение спутников нового поколения (лазерная связь, помехозащищённость) и активно обучать войска работе с ними:

        «Это дело времени, которого у нас практически нет. Всё, что мы сейчас можем сделать быстро и что даст нам гарантированный результат, это сосредоточиться на уничтожении расчётов БПС противника и узлов связи. Выявление и уничтожение операторов БПЛА противника должно стать приоритетом, так как противник всё больше делает акцент на том, чтобы как можно больше удалить операторов от линии боевого соприкосновения».

        Враг нащупал наше слабое место и пытается переиграть нас в «дроновой войне».«Терять превосходство в этой сфере для нас сейчас критично. Нам нужно форсировать создание и внедрение российских спутников нового поколения и активнее глушить связь противника на линии фронта. Только технологический паритет и даже превосходство вернут нам утраченную инициативу», — резюмирует автор ТК «Zаписки Vетерана».
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 13:42
      Честно сказать удивлён что нанесён "удар по стратегическому мосту на западе Херсона, соединявшему микрорайон Корабел с остальной частью Корабельного района".
      Я думал что этого моста уже нет как год тому.
  2. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 13:25
    Зачем использовать ФАБ с УПМК по Херсону, если с левого берега можно работать даже ствольной артиллерией или РСЗО.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 13:29
      Арту дроны накрыть могут,да и воздействие артиллерийского снаряда с воздействием ФАБа не сравнится.

      Радует факт применения Герани-5.
      Российский реактивный дрон-камикадзе "Герань-5" ударил по нефтебазе в Сумской области Украины. Кадры атаки и последовавшего за ней мощного взрыва опубликовал Telegram-канал "Сталинские соколы".
      https://t.me/stalins_sokol/113
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 13:42
        На левом берегу несколько населенных пунктов, там можно спрятать даже "малку". Пять снарядов "малки" - это ФАБ - 500.
  3. Панадол Звание
    Панадол
    0
    Сегодня, 13:34
    Мало. За Хорлы еще не отмстили.
    Если надо , Херсон заново построим, как столетия назад . Но мочить непрекращая .
  4. Касатик Звание
    Касатик
    0
    Сегодня, 13:58
    Херсон - это территория РФ. Или я ошибаюсь?