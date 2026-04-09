«Они всё выдумали»: Трамп обвинил СМИ США во лжи по условиям перемирия с Ираном

«Они всё выдумали»: Трамп обвинил СМИ США во лжи по условиям перемирия с Ираном


Глава Белого дома в своей публикации в соцсети Truth Social назвал журналистов газеты The New York Times неудачниками, а телеканал CNN – фейковым. Трамп обвинил СМИ США во лжи по условиям объявленного двухнедельного перемирия с Ираном.



Дело в том, что общеизвестным и бесспорным является тот факт, что в основу переговоров лег предложенный иранцами мирный план, состоящий из десяти пунктов. Но есть разногласия по поводу достоверности их содержания.

Трамп утверждает, что приведенные NYT и CNN пункты ненастоящие. По его словам, американский журналисты все выдумали, поэтому президент США назвал из «злыми неудачниками».

Президент США написал:

Газета-банкрот New York Times и фейковые новости CNN сообщили о полностью выдуманном мирном плане из десяти пунктов по переговорам с Ираном, целью которого была дискредитация людей, участвующих в мирном процессе. Все десять пунктов были фальшивкой и мистификацией – злобные неудачники!

Свой пост Трамп завершил знаменитым лозунгом:

Сделаем Америку снова великой!

Но обращает на себя внимание тот факт, что приведенные СМИ десять пунктов плана не были опубликованы впервые. Еще раньше они появились на странице в соцсети министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. По своей сути данный документ, в подлинности которого вряд ли можно сомневаться, очень напоминает условия капитуляции США. В числе прочего, они содержат вывод американских войск из региона, отказ от всех санкций против Ирана, сохранение иранского контроля над Ормузом и права на дальнейшее обогащение урана. Там даже есть пункт о выплате американцами Исламской Республике денежной компенсации.

Трамп сообщил, что получил от Тегерана список требований из десяти пунктов, которые могут стать фундаментом для предстоящего мирного соглашения. Собственно, мало кто в мире сомневается, что американская военная операция против Ирана пошла явно не так, как была запланирована. Поэтому можно предположить, что какая-то часть требований будет принята Вашингтоном.
  alexboguslavski
Сегодня, 13:13
    alexboguslavski
    Сегодня, 13:13
    Прямо сейчас разведывательный БПЛА Northrop Grumman MQ-4C Triton большой дальности и высоты полёта ВМФ США подал сигнал бедствия 7700 в небе над Персидским заливом и начал стремительно терять высоту.

    БПЛА предназначен для ведения разведки и непрерывного наблюдения за надводной техникой на океанских и морских просторах, а также для поддержки поисково-спасательных операций.
    faiver
Сегодня, 13:21
      faiver
      Сегодня, 13:21
      а нехрен летать не в своем небе.....
      и да - мы рады за наших партнеров ..... bully
      newtc7
Сегодня, 13:37
        newtc7
        Сегодня, 13:37
        За партнеров рады, за себя порадоваться нечем к сожалению. Иран достойно показал как надо бодаться с западом за свою жизнь куда им бить, но мы имея намного большие возможности … «мы не такие». А от того будем терять людей в бессмысленных штурмах с непонятными перспективами, вместо того чтобы ожин раз бахнуть по Жешуву и 3-4 британским танкерам и решить уже этот вопрос.
        faiver
Сегодня, 13:42
          faiver
          Сегодня, 13:42
          согласен с вами по всем пунктам...... hi
        ABC-schütze
Сегодня, 13:59
          ABC-schütze
          Сегодня, 13:59
          Да ладно Жешув, начали бы с банальной "утилизации" Ж/Д вокзалов, ото Лемберга до Киева... Куда европейские хозяева - содержатели шапито на Банковой и его обитателей, регулярно и с комфортом с "визитами" заявляются. И под объективы своими фейсами, на весь мир, безнаказанно торгуют...

          У них "самолёты" есть?.. Ай-яй-яй... Ну, тогда, следующими в очередь и ВСЕ их, - киевских бандеро - нациков ещё "живые" аэропорты. Откуда в тот же Жешув натовских и бадеро - нациков 300-х регулярно вывозят. А надо бы, что бы они в "размерах" до 200-х на месте пребывания "сокращались"...

          И, "по пути" ещё и само шапито на Банковой, пора бы начать "разбирать". Последовательно и непрерывно...

          А пока вот ЭТОГО нет, будьте спокойны, ни в какой "жешув" и "атнкеры" ничего от ВС России не "полетит"...
    ABC-schütze
Сегодня, 13:32
      ABC-schütze
      Сегодня, 13:32
      Полагаю, что рассмотрение вопроса стоит начать с констатации простого, но неопровержимого ФАКТА, - для некоего, тем более "экспертного" обсуждения, пока ещё нет самого ПРЕДМЕТА обсуждения. Т.е. "тема" есть (Агрессия США и Израиля против Ирана), а ПРЕДМЕТА, т.е. неких "договорённостей" о некоем "перемирии" нет...

      Ибо ЛЮБАЯ РЕАЛЬНАЯ договорённость, коли таковая реально ДОСТИГНУТА, предполагает, по её результатам, совместное заявление договаривающихся сторон. И никакие "услуги" посредников (того же Пакистана...), необходимые для организации переговоров и их ведения, ПОСЛЕ РЕАЛЬНОГО достижения сторонами РЕАЛЬНОГО (пусть временного...) соглашения, объективно, уже не требуются...

      А, извиняюсь спросить, кто-то, где-то, такой текст СОВМЕСТНОГО заявления представителей Тегерана и Вашингтона уже видел и читал?.. Лично я нет...

      Озвучивается лишь выкидываемое во все форматы СМИ, содержание информационного мусорника фраера с биркой "трамп". И совершенно не совпадающие (как концептуально, так и в деталях...) с "трактовками" янки, заявления иранских властей ... Т.е. отсутствуют НАЧАЛЬНЫЕ (или "исходные") данные для выстраивания любых сценариев или прогнозов (уточню, для ясности, что сценарии и прогнозы, это не одно и тоже...)

      Дык, что, СЕЙЧАС, вообще, "обсуждают" т.н. "эксперты"?.. Как уважаемые, так и "не очень"... Транслируют "мутным" потоком в сознание сотен миллионов обывателей по всему миру банальные информационные помои?.. И, тем самым, не дают обывателям забыть как выглядят перед объективами их "фейсы"?..

      Спросят а "что делать"?.. А вот то и делать... Просто и коротко, объяснить обывателям, что НЕТ НИКАКОЙ внятной, тем более объективной информации о достижении каких-либо реальных договорённостей. На сегодняшний день, во всяком случае нет... А значит и "обсуждать" пока нечего...

      Тем более, что "стрельба" сторонами агрессии как велась так и ведётся...
    ТермиНахТер
Сегодня, 13:38
      ТермиНахТер
      Сегодня, 13:38
      Уже упал, он же "тритон" - ему можно и поплавать))) пока не понятно, сам упал или ему помогли.
      faiver
Сегодня, 13:45
        faiver
        Сегодня, 13:45
        как всегда идею сперли у нас .... bully
  old64
Сегодня, 13:45
    old64
    Сегодня, 13:45
    Просто у Ирана свои десять пунктов, а у США-свои. То что они не сходятся-это трудности перевода.