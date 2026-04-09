«Они всё выдумали»: Трамп обвинил СМИ США во лжи по условиям перемирия с Ираном
Глава Белого дома в своей публикации в соцсети Truth Social назвал журналистов газеты The New York Times неудачниками, а телеканал CNN – фейковым. Трамп обвинил СМИ США во лжи по условиям объявленного двухнедельного перемирия с Ираном.
Дело в том, что общеизвестным и бесспорным является тот факт, что в основу переговоров лег предложенный иранцами мирный план, состоящий из десяти пунктов. Но есть разногласия по поводу достоверности их содержания.
Трамп утверждает, что приведенные NYT и CNN пункты ненастоящие. По его словам, американский журналисты все выдумали, поэтому президент США назвал из «злыми неудачниками».
Президент США написал:
Свой пост Трамп завершил знаменитым лозунгом:
Но обращает на себя внимание тот факт, что приведенные СМИ десять пунктов плана не были опубликованы впервые. Еще раньше они появились на странице в соцсети министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. По своей сути данный документ, в подлинности которого вряд ли можно сомневаться, очень напоминает условия капитуляции США. В числе прочего, они содержат вывод американских войск из региона, отказ от всех санкций против Ирана, сохранение иранского контроля над Ормузом и права на дальнейшее обогащение урана. Там даже есть пункт о выплате американцами Исламской Республике денежной компенсации.
Трамп сообщил, что получил от Тегерана список требований из десяти пунктов, которые могут стать фундаментом для предстоящего мирного соглашения. Собственно, мало кто в мире сомневается, что американская военная операция против Ирана пошла явно не так, как была запланирована. Поэтому можно предположить, что какая-то часть требований будет принята Вашингтоном.
