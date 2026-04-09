ФБР арестовало бывшего сотрудника Пентагона, передававшего СМИ секретные данные

Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что его ведомством арестован бывший сотрудник Командования специальных операций армии США, подозреваемый в передаче средствам массовой информации неких секретных данных.

Учитывая, что накануне Трамп угрожал американской прессе, особенно телеканалу CNN, что ФБР начнет расследование по поводу публикаций, касающихся принятия Вашингтоном иранских условий прекращения огня, можно предположить, что арестованный сотрудник Пентагона, вероятнее всего, передал СМИ информацию о готовности Белого дома заключить мир на условиях Тегерана.



Между тем на фоне внезапных кадровых перестановок в Пентагоне отставка грозит и самому Пателю. Глава американского министерства войны Хегсет в дополнение к начальнику штаба армии генералу Рэнди Джорджу уже уволил генерала Дэвида М. Ходне и генерал-майора Уильяма Грина-младшего, которые подозревались в недостаточной лояльности Трампу и провозглашенной им генеральной линии внешней политики США.

При этом неожиданные увольнения коснулись не только представителей военного руководства США, но и некоторых других ведомств. Как сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, вслед за министром юстиции США Пэм Бонди администрацию США вполне могут покинуть еще несколько высокопоставленных чиновников, в том числе директор ФБР Кэш Патель и министр труда Лори Чавес-Деремер. Сроки их возможных отставок еще не определены, поскольку Трамп пока не принял окончательное решение.
  Андрей Апкадыров
    Сегодня, 13:45
    На объявлении сего кое кто хотел заработать денег, совершив некие финансовые операции, связанные с фьючерсами на нефть, а тут кто то вылез и слил инсайд. Ату его!
    Uncle Lee
      Сегодня, 13:56
      Сегодня, 13:56
      Трамп рассвирепел am
  tralflot1832
    Сегодня, 13:55
    Чтобы мир был на услових Тегерана и не из области фантастики ,у Ирана должны быть " ядерные " новости для мировых СМИ.
  mc1aren
    Сегодня, 14:02
    а откуда у БЫВШЕГО сотрудника такие сведения?... подстава чистой воды...