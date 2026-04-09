Пентагон отчитал Ватикан после критики от папы римского в адрес США

Как сообщает The Free Press, на закрытой встрече заместитель главы Пентагона Элбридж Колби «отчитал» представителей Святого престола. Причина – критика со стороны папы римского Льва XIV в адрес внешней политики Соединенных Штатов.



Колби, судя по утечкам, был предельно прямолинеен. США, заявил он, обладают военной мощью, позволяющей действовать по своему усмотрению. И призвал Католическую церковь занять сторону Вашингтона.

Один из участников встречи провел историческую параллель. «Авиньонское пленение пап» XIV века, когда французская корона фактически подчинила себе Святой престол. Теперь, похоже, Вашингтон примеряет на себя роль «новой Франции».

Что вызвало гнев Пентагона? Лев XIV осмелился критиковать милитаризацию внешней политики США. И, что особенно возмутительно для Вашингтона, призвал не вредить людям Ирана, назвав неприемлемыми угрозы в адрес иранского народа.

Как итог, американские чиновники проводят параллели с Авиньоном и всерьез обсуждают, как «призвать к порядку» папу римского. Свобода вероисповедания, которую США так любят декларировать, оказывается, не распространяется на право критиковать Пентагон. Даже если это делает Папа.
  1. Оби Ван Кеноби Звание
    +2
    Сегодня, 13:45
    Колби, судя по утечкам, был предельно прямолинеен.

    Проклял папу с амвона, предал анафеме и отлучил от церкви! Так сказать папу в расстриги определил.
    Вот это Пентагонский клоун! Вот это я понимаю!
    От таких предъяв папе и Святому престолу, только креститься двумя руками остается!
    Интересно, а чем ответит папа на все это безобразие? Предаст анафеме Пентагон или Трампа проклянёт?
    1. кредо Звание
      +1
      Сегодня, 13:57
      Проклял папу с амвона, предал анафеме и отлучил от церкви! Так сказать папу в расстриги определил...

      У главы Римской католической церкви "армия" паствы как минимум раз в пять превышает всё население США, поэтому для Трампа в частности и США в целом важно, чтобы эта паства не подняла голову в защиту как Ирана так и мира во всём мире.

      С точки зрения западного менталитета, к которому относится и США, любые зачатки недовольства и вольнодумия нужно гасить в зародыше, а не давать разрастаться пышным цветом, как например, это делает руководство России по отношению к соседним странам. angry
  2. роман66 Звание
    +1
    Сегодня, 13:46
    Вот за что они своего военного главпопа уволили. Не хотел богу( в лице папы) перечить
    1. Dima68 Звание
      0
      Сегодня, 13:54
      В Америке главная религия - протестантизм, их главпопу на папу, плювать. Там скорее вопрос вокруг правомочности создания второго Израиля раньше божественной отмашки.
    2. Оби Ван Кеноби Звание
      0
      Сегодня, 13:55
      Вот за что они своего военного главпопа уволили. Не хотел богу( в лице папы) перечить

      За то что отказался предоставить списки коммунистов и евреев из личного состава Святого престола! laughing
  3. Романенко Звание
    +1
    Сегодня, 13:46
    Похоже, там в Фашингтоне совсем уж берега попутали, тогда пускай создают свою религию и церковь имени вот не знаю кого, у них там "боги" каждые 4 года меняются.

    Похоже, там в Фашингтоне совсем уж берега попутали, тогда пускай создают свою религию и церковь имени вот не знаю кого, у них там "боги" каждые 4 года меняются.
    Один другого сатанее.
  4. carpenter Звание
    0
    Сегодня, 13:48
    США страна протестантов, католиков в ней около 20%. Какое США имеет право критиковать католическую церковь, а тем более Пентагон, не политическая, а военная организация.

    США страна протестантов, католиков в ней около 20%. Какое США имеет право критиковать католическую церковь, а тем более Пентагон, не политическая, а военная организация.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    0
    Сегодня, 14:03
    — Зачем нужен папа, когда есть «папочка»? ...

    — Зачем нужен папа, когда есть «папочка»? ...