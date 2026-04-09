Пентагон отчитал Ватикан после критики от папы римского в адрес США
Как сообщает The Free Press, на закрытой встрече заместитель главы Пентагона Элбридж Колби «отчитал» представителей Святого престола. Причина – критика со стороны папы римского Льва XIV в адрес внешней политики Соединенных Штатов.
Колби, судя по утечкам, был предельно прямолинеен. США, заявил он, обладают военной мощью, позволяющей действовать по своему усмотрению. И призвал Католическую церковь занять сторону Вашингтона.
Один из участников встречи провел историческую параллель. «Авиньонское пленение пап» XIV века, когда французская корона фактически подчинила себе Святой престол. Теперь, похоже, Вашингтон примеряет на себя роль «новой Франции».
Что вызвало гнев Пентагона? Лев XIV осмелился критиковать милитаризацию внешней политики США. И, что особенно возмутительно для Вашингтона, призвал не вредить людям Ирана, назвав неприемлемыми угрозы в адрес иранского народа.
Как итог, американские чиновники проводят параллели с Авиньоном и всерьез обсуждают, как «призвать к порядку» папу римского. Свобода вероисповедания, которую США так любят декларировать, оказывается, не распространяется на право критиковать Пентагон. Даже если это делает Папа.
